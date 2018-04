Ja hoor, Veldhoven weer. De ASML Q1's zijn iets beter dan verwacht, het concern herhaalt de outlook 2018 en denkt dit jaar twintig EUV-machines te verschepen, (drie in Q1 en negen orders binnen gekregen):

BREAKING: $ASML reports Q1 net sales of EUR 2.29 billion, net income EUR 540 million; multiple EUV orders, including High-NA, demonstrate further adoption of EUV technology | https://t.co/QnmRpBfEX6 pic.twitter.com/VlxMOYwYUr — ASML (@ASMLcompany) 18 april 2018

Helaas, Vopak meldt 7% minder omzet en 6% minder ebitda over Q1. In 2019 moet alles beter worden, maar of u daar vandaag nou zo gelukkig van wordt?

Vopak rapporteert Q1 2018 resultaten https://t.co/8j5Rd8sIWg — Vopak in Nederland (@Vopak_Nederland) 18 april 2018

Heineken en RELX staan ook aangekondigd voor vandaag, maar er is nog niks te zien. Nabeurs VS versloeg IBM de Q1-verwachtingen, maar de guidance viel niet in de smaak: -5,7%. Goed, de brede markt staat er een beetje nikserig voor na een technologierally gisteren op Wall Street.

Aan de AEX future te zien komt ASML leuk voor de dag? Dollar is steady en olie doet hoger. Verder heeft de AEX aardig wat stof van haar jasje geklopt en is het afwachten of de index en al haar zusjes nieuwe toppen neerzetten. Dat zal echter niet in één dag gaan. Voor de AEX is de top 572,81.

Unibail-Rodamco wil €2 miljard ophalen met een lening om een deel van de overname van Westfield te financieren. Het gaat voor €1,25 miljard om een lening van 5,5 jaar met een coupon 2,125% en een van €750 miljoen van 8 jaar met een coupon van 2,875%.

NSI geeft zijn aandeelhouders de mogelijkheid het slotdividend in contanten of in aandelen uitgekeerd te krijgen. Het vastgoedfonds heeft 109.300 aandelen gereserveerd voor het stockdividend. Wordt dit maximum overschreden, dan worden de stukken evenredig verdeeld.

Flow Traders: naar €38 van €25 - ING

De AFM meldt deze shorts:

De agenda zit lekker vol, spreekt allemaal voor zich denk ik. Let op Europese inflatie en Danone draait prima.

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Vopak Q1-cijfers

08:00 RELX Q1-cijfers

08:00 Rio Tinto Q1-cijfers

08:00 Danone Q1-cijfers

10:00 Aalberts AVA

10:00 BAM AVA

10:00 RELX AVA

10:00 Vopak AVA

10:30 VK inflatie CPI mrt 0,3% MoM

11:00 EU inflatie CPI mrt 1,4%

14:00 Morgan Stanley Q1-cijfers

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 VS Fed Beige Book

22:00 American Express Q1-cijfers

IBM first-quarter margins miss estimates, shares fall https://t.co/o0lVQVjESB pic.twitter.com/0yGW286lMi — Reuters Top News (@Reuters) 18 april 2018

De koersschade is al voor de helft ingelopen:

Facebook says users must accept targeted ads even under new EU law https://t.co/YMt7fPBWwA — Reuters Top News (@Reuters) 18 april 2018

Het land verrast iedere dag wel met iets:

China has contingency plans to deal with U.S. trade frictions: state planner https://t.co/hkhUdrtwo0 — Reuters Top News (@Reuters) 18 april 2018

The technology industry can't escape the spiraling trade fight between Washington and Beijinghttps://t.co/sTBwQvvF9C — The Wall Street Journal (@WSJ) 18 april 2018

South Korea says discussing peace deal with North Korea ahead of summit https://t.co/N0SCFRiDxM — Reuters Top News (@Reuters) 18 april 2018

These are the stocks to buy if the two Koreas reunify, says Nomura https://t.co/yHdXpcxKqE pic.twitter.com/AKE4fbUN4e — Bloomberg (@business) 18 april 2018

Veel plezier en succes.