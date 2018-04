Liveblog: ASML en Vopak

Update 09:25 uur: Curetis

Curetis gaat er ook met +10% vandoor. Onze Duitse biotechvriend weet waarom:

Update 09:10 uur: Tussendoortje

Ahhhh...

Update 08:30 uur: OCI

OCI wil nieuwe schuld uitgeven om geld op te halen:

#OCI wil $650 miljoen en €400 miljoen aan schuld uitgeven: pic.twitter.com/nGfs4J6RAa — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 08:30 uur: Heineken

De Q1-cijfers van Heineken zijn er ook:

Q1-cijfers #Heineken zie ik nog niet op de @Heineken site, dan maar even de headlines uit Reuters: pic.twitter.com/iC9Fpn4VyE — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 08:25 uur: ASML

Theodoor Gilissen verhoogt het koersdoel voor ASML:

Eerste kwartaal #ASML beter dan verwacht. Wij verhogen het koersdoel van ASML van EUR 180 naar EUR 200 vanwege de sterke cijfers over het eerste kwartaal en de goede verwachtingen op korte termijn. https://t.co/59w8kOr4X7 — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) 18 april 2018

Update 08:15 uur: Rusland

De Russische sancties zetten de aluminiumwereld op z'n kop, want één Russisch bedrijf is daar een belangrijke schakel in:

Russia sanctions throw global aluminum supply chain into chaos https://t.co/WUR78MD2NC via @markets — Barry Ritholtz (@ritholtz) 18 april 2018

Update 07:45 uur: Vopak

De Q1-cijfers van Vopak zijn er en hier hebben we de tabel uit het persbericht:

De Q1-cijfers van #Vopak zijn er en hier de tabel uit het persbericht https://t.co/pk7jfMG60M pic.twitter.com/dzDTbndyBU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 07:40 uur: ASML

Hier zijn de Q1-cijfers van ASML met de tabel uit het persbericht:

De Q1-cijfers van #ASML zijn er en hier de tabel uit het persbericht:https://t.co/jMq2V7QCRT pic.twitter.com/w5T4ewOfqZ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Commenataar van ASML over de outlook:

$ASML expects Q2 2018 net sales between EUR 2.5 billion and EUR 2.6 billion and a gross margin around 43 percent reflecting a significant increase in EUV sales | https://t.co/QnmRpBfEX6 — ASML (@ASMLcompany) 18 april 2018

Watch ASML’s CFO Wolfgang Nickl discuss the results, outlook and product news | https://t.co/iEXJreGfo9 — ASML (@ASMLcompany) 18 april 2018

Update 07:30 uur: Adviezen

