Update 20:00 uur: Fed

Het Fed Beige Book is uit en hier is Bloomberg met een samenvatting. EUR/USD doet er eigenlijk helemaal niet op vooralsnog:

JUST IN: Fed Beige Book says outlook is positive, but businesses worry about tariff impact https://t.co/aRNMuZbI9t pic.twitter.com/j9bMyficlr — Bloomberg (@business) 18 april 2018

Update 16:30 uur: Olie

De Amerikaanse olievoorraden zijn uit en de olieprijzen gaan nog wat verder omhoog:

US DoE Cushing OK Crude Inventory Change (W/W) Apr-13: -1115K (prev 1129K) #OOTT — LiveSquawk (@LiveSquawk) 18 april 2018

Update 16:10 uur: Fortnite

Maar voor hoe lang is dan de vraag?

Fortnite Earns $25 Million in Its First Month on Mobile, Could Surpass $500 Million This Year - Read More: https://t.co/XlYsf0TFoB pic.twitter.com/QaVt8XBT8n — Sensor Tower (@SensorTower) 17 april 2018

Update 16:00 uur: Facebook

Facebook krijgt een downgrade en levert daardoor wat herstel in:

Facebook gets its first analyst downgrade since the Cambridge Analytica story broke https://t.co/5AxyEMuJ75 pic.twitter.com/opg30eV1Dq — Bloomberg Markets (@markets) 18 april 2018

Update 15:30 uur: BAM

Yteke de Jong van De Telegraaf is bij de AVA van BAM:

Update 15:20 uur: IBM

Tiende op rij?!

IBM is set to gap down at the open on its 10th (yes, 10th!) consecutive Q1 earnings report! pic.twitter.com/xxYOqFNtHx — Bespoke (@bespokeinvest) 18 april 2018

Update 14:50 uur: Gartman

Ja, moet ik hier nog iets bij zeggen:

We have a winner, folks. pic.twitter.com/t4hOl8dmlu — David Sheppard (@OilSheppard) 18 april 2018

Update 14:50 uur: IMF

Aldus het IMF:

IMF noemt markten duur https://t.co/xWQO8K947D via @tijd — Christophe De Rijcke (@cderijcke) 18 april 2018

Update 14:45 uur: Blankfein

Lloyd blijft nog even zitten waar hij zit:

Goldman CEO Blankfein: Haven't announced anything about when I'll leave this job, no definitive timeline for succession right now. https://t.co/jn8limUSe7 pic.twitter.com/rlbnyIOFmP — CNBC Now (@CNBCnow) 18 april 2018

Update 14:40 uur: Bitcoin

Het gaat allemaal om schaal:

Even with the price back above $8,000, many Bitcoin miners are at risk of turning unprofitable https://t.co/SUYoAcsMDx pic.twitter.com/op40UFWDgg — Bloomberg Crypto (@crypto) 18 april 2018

Update 14:30 uur: Wijsheden

Hier kunt u wat mee:

Update 14:30 uur: Morgan Stanley

Geweldig

Today’s best headline so far, via @sonalibasak



A Trader Named Morgan Stanley Just Left Morgan Stanleyhttps://t.co/eHhgEOZUY4



(job interview was probably a lay-up) — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 18 april 2018

Update 13:30 uur: AVA RELX

De AVA van RELX is bezig en Roland Visser doet verslag vanaf daar:

Update 13:20 uur: Morgan Stanley

Morgan Stanley is door met de Q1-cijfers:

$MS 1Q 2018 earnings: Results Reflect Significant Operating Leverage Achieved Through Strong Expense Discipline https://t.co/GFmrmahrZU — Morgan Stanley (@MorganStanley) 18 april 2018

Update 12:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/mQP34N3QV2 — The Wall Street Journal (@WSJ) 18 april 2018

Update 10:40 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit zometeen live bij BNR om het te hebben over:

Ook lente op beurs, rond 1052u vertel ik in @BNRzaken over #ASML #Heineken #Vopak #AEX en mss wel vele extra's — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 april 2018

Update 10:30 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Technisch manager Martijn Adriaanse opent namens @arcadisnl (ticker symbol: ARCAD) vandaag de beurs. Het ingenieurskantoor heeft van @Rijkswaterstaat een 3-jarige opdracht gekregen voor instandhoudingsadvisering omtrent de Nederlandse infrastructuur. https://t.co/eFtIvzUqtk pic.twitter.com/cUkNQ5vKcH — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 18 april 2018

Update 09:25 uur: Curetis

Curetis gaat er ook met +10% vandoor. Onze Duitse biotechvriend weet waarom:

Update 09:10 uur: Tussendoortje

Ahhhh...

Vol trots delen wij mee dat er weer valkenbaby's zijn geboren bovenop ons hoofdkantoor! Bezoek - Gezellig! Hoeft niet op afspraak, maar kan gewoon weer de hele dag via de webcam https://t.co/lYkjXiZjm3 pic.twitter.com/nNbkbUdSYl — ABN AMRO (@ABNAMRO) 17 april 2018

Update 08:30 uur: OCI

OCI wil nieuwe schuld uitgeven om geld op te halen:

#OCI wil $650 miljoen en €400 miljoen aan schuld uitgeven: pic.twitter.com/nGfs4J6RAa — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 08:30 uur: Heineken

De Q1-cijfers van Heineken zijn er ook:

Q1-cijfers #Heineken zie ik nog niet op de @Heineken site, dan maar even de headlines uit Reuters: pic.twitter.com/iC9Fpn4VyE — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 08:25 uur: ASML

Theodoor Gilissen verhoogt het koersdoel voor ASML:

Eerste kwartaal #ASML beter dan verwacht. Wij verhogen het koersdoel van ASML van EUR 180 naar EUR 200 vanwege de sterke cijfers over het eerste kwartaal en de goede verwachtingen op korte termijn. https://t.co/59w8kOr4X7 — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) 18 april 2018

Update 08:15 uur: Rusland

De Russische sancties zetten de aluminiumwereld op z'n kop, want één Russisch bedrijf is daar een belangrijke schakel in:

Russia sanctions throw global aluminum supply chain into chaos https://t.co/WUR78MD2NC via @markets — Barry Ritholtz (@ritholtz) 18 april 2018

Update 07:45 uur: Vopak

De Q1-cijfers van Vopak zijn er en hier hebben we de tabel uit het persbericht:

De Q1-cijfers van #Vopak zijn er en hier de tabel uit het persbericht https://t.co/pk7jfMG60M pic.twitter.com/dzDTbndyBU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Update 07:40 uur: ASML

Hier zijn de Q1-cijfers van ASML met de tabel uit het persbericht:

De Q1-cijfers van #ASML zijn er en hier de tabel uit het persbericht:https://t.co/jMq2V7QCRT pic.twitter.com/w5T4ewOfqZ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 april 2018

Commenataar van ASML over de outlook:

$ASML expects Q2 2018 net sales between EUR 2.5 billion and EUR 2.6 billion and a gross margin around 43 percent reflecting a significant increase in EUV sales | https://t.co/QnmRpBfEX6 — ASML (@ASMLcompany) 18 april 2018

Watch ASML’s CFO Wolfgang Nickl discuss the results, outlook and product news | https://t.co/iEXJreGfo9 — ASML (@ASMLcompany) 18 april 2018

Update 07:30 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: