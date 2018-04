TA: Ook Amerika doet mee

Hovestad zal wel telerugesteld zijn in ASML, al genoeg zelf in het verleden mijn broek aan gescheurd. Niet omdat er topcijfers zijn dat de koers ook 5% stijgt. ASML was/is al behoorlijk opgelopen. Bezit van de zaak, einde van vermaakt. Sell the news , en zo zijn nog een paar leuzes die je kan bovenhalen.



Verder denk ik dat na de sterke stijging in de US indices afgelopen 2 dagen vandaag wel eens een adempauze kan zijn en er een half procentje af kan.