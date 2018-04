Slotcall: Mooi weer, mooie koersen

Vandaag stonden de Q1-cijfers van TomTom op het programma. Kort na opening spoot het aandeel omhoog, , maar het moest uiteindelijk weer veel van de winst prijsgeven. De AEX denderde echter de hele dag door omhoog. Ondanks de stijging van de dollar stijgt Wall Street ook flink.

Morgen Q1-cijfers van ASML, Vopak, Heineken en RELX, dus dat wordt lekker druk. Op twee van deze aandelen heb ik nog een trade opgezet voor morgen. Altijd leuk om even met u te delen:

Collega Arend Jan blikt alvast vooruit op morgen:

Die laatste trade op Tesla dan. De productie van de Model 3 is weer stil gelegd. Het aandeel daalt, terwijl de grote indices op Wall Street behoorlijk stijgen, dus wat als we een keer goed omlaag gaan deze week?

