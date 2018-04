Hoe euforisch wordt ASML?

ASML is ook nog wel eens goedkoop. Dan hoeven we ze alleen weer niet. Zoals in 2009. Toen was het order boek leeg en zat het halve personeel in een tijdelijke uitkeringsregeling. Als u pas sinds een paar jaar ASML kent, leest u vast glazig deze regels. Ja, ook het heerschende ASML heeft haar mindere tijden gekend.

Deze grafiek, die ik u zondag in mijn wekelijkse vooruitblik gaf, laat dat mooi zien. Wat ook onmiddellijk in het oog springt is de gestage omzet- en later ook winstgroei sinds die magere jaren, die de enorme koersexplosie rechtvaardigden. En zo is het fonds amper duurder dan toen de koers nog op €50 stond.

Geel: koers

Groen: omzet per aandeel

Blauw: winst per aandeel

Rood: koerswinstverhouding

Paars: dividendrendement

EUVorie

En die zware tijden komen ongetwijfeld ook wel een keer weer, maar daar hoeven we nu echter geen rekening mee te houden. ASML gaat morgen voorbeurs een mooie KW1-rapportage presenteren, daar rekent alles en iedereen op. Vooral ASML zelf en de koers. ANP schrijft:

ASML heeft in het eerste kwartaal naar verwachting aan zijn eigen omzetprognose voldaan. ASML heeft aangegeven dat de omzet in de eerste drie maanden van 2018 uitkomt op circa 2,2 miljard euro. Dat komt overeen met de gemiddelde prognose van Bloomberg.



Voor voorspelt ASML een brutomarge van 47 tot 48%, van ruim 45% in de voorgaande periode. ASML denkt dat over heel 2018 omzet en winstgevendheid verbeteren. Voor 2020 mikt de onderneming op minimaal 10 miljard euro omzet. In 2017 was dat 9 miljard euro.

Hoe zit het met de grootste fantasie in ASML, de beroemde en veelbesproken EUV-technologie die de concurrentie op grote achterstand zet? Voor dik €100 miljoen komt ASML ook zo'n EUV-machine bij u afleveren. Gezellig met het hele gezin op zondag chippies bakken. Moet u wel ruim wonen.

Genoeg flauwekul, ik citeer ABM FN-Dow Jones over EUV:

Baader Helvea denkt dat EUV 150 miljoen euro bijdroeg aan deze omzet en dat vier systemen werden verstuurd aan klanten. Deutsche Bank, dat een Houden advies op ASML heeft, mikt op 160 miljoen euro aan omzet uit EUV.

Nu nog kopen?

En zo lijkt er ook de komende jaren geen vuiltje aan de lucht met snel stijgende omzet en winst, EUV monopolie en onderhoudscontracten. Bij een bezoekje vorig jaar vertelde ASML IEX dat ik meen driekwart van alle machines die ze ooit bouwde nog regelmatig terugkomt voor een dure refit.

Het kan ook anders gaan - in 2008 gingen we ook in een paar weken van goldilocks naar meltdown - en bij een felle recessie of een bedrijfs- of sectorspecifieke zeperd kunnen de de kaarten ineens heel anders op tafel liggen. Zie Facebook. Dergelijke risico's zijn alleen niet in te schatten en te timen.

Het belangrijkste waar u wellicht bij ASML tegen aan hikt is dat het aandeel zo duur is en de koers zo hard is opgelopen. Dat maakt automatisch voorzichtig. Nogmaals, dat ASML duur is, is zowat de norm en het concern maakt tot dusverre in dit decennium deze hoge verwachtingen steeds waar.

Enfin, Reuters verwacht morgen over KW1 een winst per aandeel van €1.17 en €2,22 miljard omzet. Bij de analisten staan 19 buys, 9 holds en 2 sells uit tegen een gemiddeld koersdoel van €171,21. Als ik de koersreacties op de vorige cijfers zie, snap ik wel waarom de koers nu hard gaat...

Klik voor groot: