Overstappen van broker?

Het is simpeler dan u denkt om over te stappen van broker. Sterker nog, het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest, tijdens de Overstapweken van DEGIRO.

Overstappen kan in veel gevallen aantrekkelijk zijn, want de verschillen tussen brokers in Nederland zijn groot. Enkele van de redenen waarom beleggers overstappen zijn bijvoorbeeld:

Lagere kosten De kosten van de huidige broker zijn hoger dan een andere partij en dit gaat ten koste van uw rendement. Bekijk hier de verschillen.

Meer mogelijkheden U heeft behoefte aan meer mogelijkheden, zoals tools, tips, een app of goede koersinformatie.

Breder assortiment Het assortiment beleggingsproducten en specifieke beleggingen van de huidige broker is te beperkt.

Ook als u al een tijd bij dezelfde broker zit, kan het altijd lonen om eens te kijken of het beter kan. Een logische vraag is dan: kunt u overstappen? En zo ja, hoe werkt dat dan? Daarom een (over)stappenplan.

1. Kijk of overzetten mogelijk is en wat de kosten van de huidige broker zijn.

In veel gevallen is overstappen naar een andere broker simpel. Uw portefeuille kan eenvoudig worden overgezet, bijvoorbeeld via de gratis overstapservice van DEGIRO. Wel kan uw huidige broker kosten in rekening brengen.

Hieronder staat een overzicht van de overstapkosten van brokers om bepaalde onderdelen van uw portefeuille over te zetten. U betaalt dat dus aan uw huidige broker, niet uw nieuwe.

Dat gaat per fondsregel. Bestaat uw portefeuille bijvoorbeeld uit beleggingsfonds A, beleggingsfonds B en beleggingsfonds C, dan betaalt u een vast bedrag voor A, een vast bedrag voor B en een vast bedrag voor C, los van het aantal stuks dat u ervan hebt.

Er zijn drie categorieën kosten:

Kosten voor effecten die in Nederland staan genoteerd

Kosten voor effecten die in het buitenland staan genoteerd

Kosten voor effecten die in Luxemburg staan genoteerd (de Fundsettle)

In de tabel hieronder kunt u per kostencategorie zien wat (een aantal) banken en brokers in rekening brengen als u (delen van) uw portefeuille meeneemt naar een ander.

Bank/broker Binnenland Buitenland Fundsettle ABN Amro 27,23 euro 27,23 euro 27,23 euro ASN 50 euro 50 euro 50 euro Binck Fundcoach 25 euro 25 euro 25 euro DeGiro 100 euro 100 euro 100 euro ING Bank 50 euro 50 euro 50 euro Knab niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk Lynx 0 euro 0 euro 0 euro NN 5 euro 15 euro 15 euro Rabobank 22,50 55 euro 55 euro Robeco niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk Saxo Bank 0 euro 0 euro 0 euro SNS Bank 5 euro 25 euro 25 euro Todays 0 euro 0 euro 0 euro Traders Only 0 euro 0 euro 0 euro Triodos 35 euro 35 euro 35 euro



Deze kosten kunnen in sommige gevallen best oplopen. Gelukkig hoeft u deze niet altijd te betalen. Kijk daarvoor bij stap 2 voor meer informatie.

2. Kijk of het gunstiger is om kleine posities te sluiten.

Soms zijn de kosten in verhouding met de waarde van uw beleggingen zo hoog dat het beter kan zijn om de positie te sluiten, ofwel om het te verkopen. U betaalt dan alleen transactiekosten, en geen uitboekkosten. Het kan ook dat uw belegging zo specifiek is dat de nieuwe broker deze niet in het assortiment heeft. Ook in dit geval kunt u deze beter verkopen.

Wanneer u bij DEGIRO als nieuwe klant een account opent tot en met 26 april krijgt u de eerste 100 dagen €10 transactietegoed. Het opnieuw aankopen van uw stukken kan in dit geval dus kosteloos.

3. Doe een verzoek tot overstappen bij de nieuwe broker.

Het is in principe niet nodig om aan uw huidige broker te vertellen dat u weggaat. In de meeste gevallen volstaat het om contact op te nemen met de nieuwe broker en daar aangeven dat u wilt overstappen. Veel brokers hebben namelijk een overstapservice.

Hoe gaat dit in zijn werk? U vult een formulier in waarop u aangeeft dat u wilt overstappen en wat u precies aan beleggingen wilt overhevelen. De nieuwe broker doet dan de rest.

Goed om te weten: de nieuwe broker kan gelijk uitzoeken hoe het zit met de punten 1 en 2 uit dit stappenplan. Dat scheelt u een hoop werk.

4. Bekijk wanneer u kunt beleggen terwijl uw portefeuille wordt overgezet.

Zodra u het overstapformulier heeft ingevuld zal de nieuwe broker het overzetten van uw portefeuille in gang zetten.

Beleggingen die in Nederland staan genoteerd zullen over het algemeen binnen een werkdag of tien worden overgezet. Bij in het buitenland genoteerde beleggingen kan dit langer duren. Hoe snel het precies gaat hangt grotendeels af van hoe snel de huidige broker dit afhandelt.

Het is verstandig om na te vragen of u gewoon aan- en verkopen kunt doen in de periode dat de portefeuille wordt overgezet of dat het alleen niet kan op de dag dat de verhuizing plaatsvindt.

