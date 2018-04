Fondsenrondje: In de plus

Europese beurzen in de plus in navolging van de Amerikanen gisterenavond. Q1-cijfers van TomTom zijn door en na een fors hogere opening zakt de koers toch wel wat weg nu. De CEO zat bij BNR en zei dat het bedrijf niet te koop staat:

Topman Goddijn helpt het gerucht de wereld uit: @tomtom staat niet te koop: https://t.co/Dd3n5XMj1S — BNR Nieuwsradio (@BNR) 17 april 2018

Verder zorgde overnamespecualtie gisteren voor de koerssprong van Altice en die lijkt vandaag nog even door te zetten:

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het groen. Alleen Londen doet niet mee met -0,1% en de DAX staat bovenaan met +0,6%.

De Amerikaanse futures in het groen. De S&P 500 op +0,3% en de Nasdaq 100 +0,2%.

EUR/USD stijgt 0,1% naar 1,239.

De grondstoffenmarkten: goud daalt 0,1% en zilver 0,2%. WTI en Brent zakken beide 0,1%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties tussen +1 en -3 basispunten.

Hebben we nog de analistenadviezen voor vandaag:

Coca Cola European Partners: naar buy van neutral en naar €39 van €40 - Goldman Sachs

Royal Dutch Shell: naar P2595 van P2560 - HSBC

Philips: naar buy van hold en naar €37 van €31,30 - Deutsche Bank

KPN: naar €3,30 van €3,45 - UBS

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Altice loopt lekker door na de ovenamegeruchten van gisteren dat Bouyguess interesse zou hebben in de Franse tak van het bedrijf.

Galapagos wordt ook weer opgekocht na een flinke daling gisteren op een koersdoelverlaging van UBS. Was wellicht overdreven.

Philips doet het goed na een koopadvies van Deutsche Bank.

ASML stijgt in lijn met andere techfondsen in Europa.

ASR lager na een downgrade van Kepler Cheuvreux.

Ahold Delhaize en Unilever hebben een mindere dag.

TomTom heeft toch alweer de helft van de winst ingeleverd na Q1-cijfers.

Aperam lijkt met een hefboom met de rest van de sector mee te stijgen.

Vastgoedfondsen als wereldhave en WDP liggen sterk.

Flow Traders gaat even een stapje terug.

Kiadis gaat eigenlijk altijd wel hard.

Pharming ook, maar die staat nu dus onderaan in de AScX.

Ease2pay is weer de grote uitschieter met +22%.

Succes, klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak: