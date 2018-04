Hier zijn ze, de marges zijn hoger dan verwacht. Om 10:00 uur is de aandeelhoudersvergadering met misschien meer uitsluitsel wat het bedrijf nou met zichzelf van plan is. In hoeverre kloppen die verhalen?

Oh ja, hopelijk gedragen de hardcore forumleden zich een beetje. Netjes met twee woorden spreken, hoor. Hier leest u ANP over de cijfers.

Omzet #TomTom is in de prik en bedrijf herhaalt (verlaagde) outlook 2018 https://t.co/dIaC5gIbG9 #AEX pic.twitter.com/qVHJWLsyR1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 april 2018

Ik bedoel maar, zo maar een voorbeeldje. M'n timeline zit alweer vol.

Consumers gaat al jaren omlaag dus dat is GEEN nieuws!!! Je vergeet er overigens wel bij te vermelden dat de marges richting de 73% gaan, @ArendJanKamp !!! zit je soms SHORT??? https://t.co/3BCR8b4si8 — Beursgoeroe (@beurspareltjes) 17 april 2018

Nick heeft de sterke cijfers - weer enorme 7,4 miljoen abonneegroei - van Netflix gisteravond aardig samengevat. Het fonds steeg in de officieuze handel nabeurs +5,2%.

#Netflix $NFLX verhoogt outlook voor Q2, maar de cashflow blijft volgens het bedrijf voorlopig nog wel even negatief. Ook gaan ze meer schuld uitgeven: pic.twitter.com/iXj0i6b9V7 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Verder zijn er geen cijfers voorbeurs. Wel is China al door met haar BBP Q1 cijfer en die is precies in de prik met +6,8%. U ziet wel de Shanghai Composite dalen, die zit een in een korte, neergaande trend. Verder kunt u alles lichtgroen afvinken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Air France heeft een nieuw, finaal loonbod neergelegd bij de vakbonden om een einde te maken aan de werkonderbrekingen. De kosten door de stakingen inclusief die van deze week zijn opgelopen tot 220 miljoen euro.

Arcadis heeft een opdracht gekregen van TenneT en gaat de komende twee jaar onderzoeken, vergunningen en overleggen met belanghebbenden regelen rond veranderingen aan het hoogspanningsnet. Met de opdracht is twee miljoen euro gemoeid.

Vivat heeft in zijn nieuwe cao all variabele beloningen voor medewerkers geschrapt. Dat vakbonden hebben daar volgens het moederbedrijf van Reaal en Zwitserleven na maanden onderhandelen mee ingestemd.

Analistenadvies:

Coca Cola European Partners: naar buy van neutral en naar €39 van €40 - Goldman Sachs

Royal Dutch Shell: naar P2595 van P2560 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:



Mooie agenda vandaag met dikke namen met Q1-cijfers, koffie en kaakje bij TomTom en PostNL (het wordt bij beide vast heel gezellig, kuch) en de Duitse ZEW Index over deze maand.

04:00 China BBP Q1 6,7%

04:00 China industriële productie mrt 6,2%

08:00 TomTom Q1-cijfers

10:00 TomTom AVA

10:00 Italië inflatie CPI mrt

11:00 Duitsland ZEW indicator apr -1,3

14:00 PostNL AVA

14:00 Goldman Sachs Q1-cijfers

14:00 Johnson & Johnson Q1-cijfers

14:00 UnitedHealth Q1-cijfers

14:30 VS building permits mrt 1,330M

14:30 VS housing starts mrt 1,270M

15:15 VS industriële productie mrt 0,4% MoM

22:00 IBM Q1-cijfers

En dan nog even dit

Uiteraard precies in de prik met +6,8%:

Chinese economy in Q1:

??Fixed-asset investment up 7.5%

??Retail sales up 9.8%

??Industrial output expands 6.8%

??Resident income up 6.6% pic.twitter.com/WJAVLeUF5L — China Xinhua News (@XHNews) 17 april 2018

Tsss, wie zag deze aankomen?

Oops! Pound rises to post-Brexit referendum high, GBP/USD shorty hit 1.4354. pic.twitter.com/SZtOFivXd3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 april 2018

Oh jee:

Facebook must face class action over facial recognition: U.S. judge https://t.co/EuOuYwirIZ pic.twitter.com/rlY242LUD6 — Reuters Top News (@Reuters) 17 april 2018

Is het aandeel nou in de aanbieding, of...?

Some stock pickers are ready to take the Facebook out of the popular FANG trade—Amazon, Netflix and Google-parent Alphabethttps://t.co/E3kcFHdFhk — The Wall Street Journal (@WSJ) 17 april 2018

Wat een puinhoop hier:

Tesla says Model 3 production shut down temporarily https://t.co/XQA3TAC07w pic.twitter.com/8r0rQMrgq4 — Reuters Top News (@Reuters) 17 april 2018

Wat een puinhoop daar:

Under military rule, Venezuela oil workers quit in a stampede https://t.co/iRI2CptpCS — Reuters Top News (@Reuters) 17 april 2018

Nou, als dat zou kunnen? Het is alweer van 1953.

South and North Korea are discussing plans to announce an end to military conflict, Munhwa Ilbo reports https://t.co/OpkAuy6XMp pic.twitter.com/ajwjAG7ZRc — Bloomberg (@business) 17 april 2018

Er staat weer een commodity in vuur en vlam? Leuk voor wie van rauwe handel houdt:

Why it may be time to be a "raging long-term bull" on cocoa https://t.co/wlzpESvSyX pic.twitter.com/VEHQpStVtT — Bloomberg (@business) 17 april 2018

Oh, wat een mooie teruggerekende grafiek!

The recent spike in #volatility was comparable to some of the larger ones in the last 100 years, Goldman says. Sees a lower probability of a continued low vol regime. Higher volatility means lower risk-adjusted returns, both for equities and for multi-asset portfolios broadly. pic.twitter.com/WQhAqjRJti — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 april 2018

Nog eentje dan. Holger heeft tóch humor:

Sex no longer sells? Walmart has really removed Cosmopolitan from checkouts, called it a business decision! National Center on Sexual Exploitation, said WMT‘s decision made it a “leader in corporate responsibility”. Now they sell Marijuana magazine. https://t.co/ppkO2gyIc1 pic.twitter.com/FfzAzd66KK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 april 2018

Dat was het. Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.