Update 16:00 uur: Banken

Altijd interessant om even naar de banken te kijken. Bijna allemaal zijn de Amerikaanse banken al door met rapportages.

Bijna alle Amerikaanse grootbanken - op Morgan Stanley na - zijn door met de Q1-cijfers en hier de koersen met herbelegd dividend sinds de val van Lehman in 2008. Alleen #JPMorgan $JPM verslaat de S&P 500 $SPX pic.twitter.com/ENagRZals1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 17 april 2018

Ook even de grootste bank per land afgezet tegen de #AEX en #Eurostoxx Banking Index sinds de val van Lehman in 2008. #ING pic.twitter.com/YRX9CYzrYJ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 17 april 2018

Update 15:40 uur: Tesla

Tesla wordt in de opening ook meteen in de verkoop gedaan, die koers staat nu 2,5% lager:

Tesla stopping manufacturing of the Model 3 for a few days. (Not good.) https://t.co/yi0vI5hLK5 — Jay Yarow (@jyarow) 17 april 2018

Update 15:00 uur: IMF

Het IMF komt door met de groeiverwachtingen:

Global growth expected to tick up to 3.9 percent in both 2018 and 2019 but projected to soften thereafter, according to the latest #WEO https://t.co/5OSWS64OSB pic.twitter.com/0ECsHRlIiO — IMF (@IMFNews) 17 april 2018

Update 14:15 uur: Tussendoortje

Deze kan wel met dit weer en een AEX op 550:

Ad placement. pic.twitter.com/U7944LFwkc — You Had One Job (@_youhadonejob1) 17 april 2018

Update 14:10 uur: AEX

Guess who's back?

Update 14:00 uur: Videotheek

Eind van een tijdperk:

The last Blockbuster ever is closing. For good. In Alaska. Yes, in 2018. $NFLX pic.twitter.com/IIFzKgY4IQ — StockTwits (@StockTwits) 16 april 2018

Update 13:30 uur: Genmab

Genmab gaat er ook met +7% vandoor:

#Genmab +7% op resultaten Q1 Darzalex verkopen pic.twitter.com/Zb91mXAd1F — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 17 april 2018

Deze Duitse biotechbelegger weet waar het over gaat:

Update 13:30 uur: Goldman Sachs

De Q1-cijfers van Goldman Sachs zijn er:

Update 12:40 uur: Johnson & Johnson

De Q1-cijfers van Johnson & Johnson zijn er ook:

$JNJ Q1 18 Earnings Results:

- Adj EPS: $2.06 (Estimate $2.01)

- Revenue: $20.0B (Estimate $19.38B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 17 april 2018

Update 12:10 uur: UnitedHealth

De Q1-cijfers van UnitedHealth zijn er:

$UNH UnitedHealth Q1 18 Earnings Results:

- EPS: $2.87 (Estimate $2.92)

- Revenue: $55.2B (Estimate $54.85B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 17 april 2018

Update 11:45 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/kLKJAHms1s — The Wall Street Journal (@WSJ) 17 april 2018

Update 11:40 uur: China

Dit is een gamechanger:

China will allow foreign automakers from Volkswagen to Ford to own more than 50 percent of local ventures, removing a two-decade restriction https://t.co/MYoctyMCqd pic.twitter.com/PrmOUOwheE — Bloomberg (@business) 17 april 2018

Update 10:30 uur: VK

Intussen in het VK:

LATEST: Britain's wages rise at fastest pace since 2015, raising prospect of an end to squeeze on living standards https://t.co/ZJKxOivF8n pic.twitter.com/uJZCIQZ7Ut — Bloomberg (@business) 17 april 2018

Update 10:30 uur: IMF

Interessant:

Update 10:00 uur: Italië

De Italiaanse inflatie is lager dan verwacht:

Italian CPI (Y/Y) Mar F: 0.8% (est 0.9%; prev 0.9%)

- CPI (M/M) Mar F: 0.3% (est 0.4%; prev 0.4%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 17 april 2018

Update 09:55 uur: Snap

Tja, modellen kosten veel geld om te onderhouden...

Snap CEO Evan Spiegel's set to become one of the highest-paid U.S. execs for 2017 https://t.co/PTHbQzoOO8 pic.twitter.com/kuiE3nBVHU — Bloomberg Technology (@technology) 17 april 2018

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Met de lancering van de Turbo Life op Euronext Amsterdam zet @SocieteGenerale een nieuwe stap op de markt voor turbo’s. Ernst Gevaerts, Head of Cross Asset Retail Distribution Sales, opent vandaag de handelsdag. https://t.co/l1BYQfBIhA pic.twitter.com/N59lEgBhuZ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 17 april 2018

Update 09:30 uur: Aluminium

De prijzen van aluminium lopen deze maand behoorlijk op:

So aluminium is up again pic.twitter.com/gCPgIIt2Pw — Neil Hume (@humenm) 17 april 2018

Update 09:10 uur: TomTom

Nog een keer TomTom, deze handelaar heeft het interview op BNR beluisterd:

After listining to @BNR interview with @TomTom CEO Goddijn I conclude that TomTom is not officially for sale but it has been approached by a third party. CEO doesn't want to confirm that, because if that genie is out of the bottle, there might be no point of return. — Joost Eijsink (@JoostEijsink) 17 april 2018

Hier het interview op BNR:

Topman Goddijn helpt het gerucht de wereld uit: @tomtom staat niet te koop: https://t.co/Dd3n5XMj1S — BNR Nieuwsradio (@BNR) 17 april 2018

Update 08:50 uur: TomTom

KBC over het cijferende TomTom:

1Q18 was beter dan verwacht bij #TomTom. EBITDA van €43m > verhoopte €34m. Omzet -10% tot €192m blijft in dalende trend en dat zal zich in 2018 doorzetten (2017: €903m, 2018: ~€800m). Boite staat nog altijd in de etalage. pic.twitter.com/H4hIdMXtTo — Tom Simonts (@TSimonts) 17 april 2018

Update 08:40 uur: Sligro

Sjon Reijers over Sligro, hij zet er wel netjes zijn positie bij:

#Sligro inmiddels wat teruggezakt ondanks de mooie deal rondom #emte, nieuwe klanten Heineken & La Place en goede vooruitzichten in hun nichemarkt. Komende donderdag update Q1'18 en hopelijk wat meer nieuws over mogelijk dividend. Ik blijf fors #long! pic.twitter.com/7WdE3bACMy — Sjon Reijers (@sjonreijers) 17 april 2018

Update 08:30 uur: Adviezen Goldman Sachs

Goldman Sachs strooit met adviezen deze ochtend:

?? (DRANK)ADVIES#CocaColaEuropeanPartners: Goldman verhoogt advies naar “buy”.#MolsonCoors: Goldman verlaagt advies naar “neutral” met $83 koersdoel #PepsiCo: Goldman verlaagt advies naar “verkopen” met $110 KD#JeronimoMartins: HSBC verhoogt advies naar “hold” met €14 KD pic.twitter.com/I6F0AK72jI — Tom Simonts (@TSimonts) 17 april 2018

Update 08:10 uur: China

FT over de groei van China:

China’s economy grew by 6.8 per cent, despite fears that growth was set to slow sharply https://t.co/4tw4c5mUsf pic.twitter.com/13f8WR2Ds0 — fastFT (@fastFT) 17 april 2018

Update 08:00 uur: TomTom

De Q1-cijfers van TomTom zijn uit en hier de tabel uit en linkje naar het persbericht. De cijfers zijn redelijk in lijn met de verwachtingen en de outlook wordt herhaald:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Coca Cola European Partners: naar buy van neutral en naar €39 van €40 - Goldman Sachs

Royal Dutch Shell: naar P2595 van P2560 - HSBC

Philips: naar buy van hold en naar €37 van €31,30 - Deutsche Bank

KPN: naar €3,30 van €3,45 - UBS