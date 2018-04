TA: Pullback AEX biedt kansen

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is positief, maar op korte termijn is er sprake van wat koersdruk. In dit blog bespreek ik de risico’s van een terugval en de mogelijkheid hier wat mee te doen.

Eerste horde

Een eerste drempel wijst op mogelijke winstnemingen. Deze horde ligt aan de bovenkant van het koersgat, op de grafiek afgebakend door het horizontale blauwe lijntje.

Dit koersgat, ook wel gap genoemd, is begin februari gevormd tussen 544,70 (het high van maandag 12 februari) en 549,95 punten (het low van vrijdag 9 februari). Deze gap geeft aan dat er indertijd sprake van forse verkoopdruk was.



Pullback scenario

Een eventuele terugval wordt veroorzaakt door winstnemingen, maar zal waarschijnlijk opgevangen kunnen worden door de voormalige weerstand 540,65, gevormd door de toppen van februari en maart. Doorgaans vormt een oude weerstand nieuwe steun.

In feite hebben we dus te maken met een pullback scenario, old resistance becomes new support, zoals technisch analisten dat ook wel noemen. Op de grafiek hieronder wordt de voormalige weerstand 540,65 gemarkeerd door lijn B.



Wat te doen?

Voor de spijt-op-tanten, die de uitbraak boven de toppen van februari en maart (rond 540,65) aanvankelijk hebben gemist, biedt de mogelijke terugval een nieuwe instapkans.

Waarheen?

Technisch was het technische plaatje sterk verbeterd nadat de AEX-index de voormalige weerstand van 540,65 had gebroken. Hier mee is ten eerste de dreiging van een lagere top opgeheven.

Het feit dat de top 540,65 was gepasseerd, gaf tevens aan dat de verkoopdruk boven de markt is weggenomen. Met deze uitbraak is ruimte gemaakt richting weerstand 572,81 (gevormd op 23 januari).

Op de grafiek hierboven wordt dit koersdoel gemarkeerd door lijn C. Ook de stijgende relatieve sterktelijn van de AEX (de glooiende blauwe lijn op de grafiek hieronder) bevestigt een positief scenario. Deze stijgende relatieve sterktelijn wijst erop dat de AEX beter presteert in vergelijking met andere Europese beurzen.



Posities

De terugval kan door de speculanten gekocht worden op voorwaarde dat de voormalige horde 540,65 een vangnet wordt. Zelf overweeg ik dan een Turbo Long op de AEX aan te schaffen.