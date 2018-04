After Hours: Netflix

Welkom bij weer een nieuwe reeks After Hours op IEX, want het cijferseizoen is ook op Wall Street in volle gang. Vanavond zijn er de Q1-cijfers van Neftlix. Dus waar gaat het vanavond om?

De groei van het aantal abonnees. Bij voorgaande cijferrapportages was dit iedere keer een trigger voor een enorme koersstijging van het aandeel. Elke keer als ik er short in zat... Dus zo heb ik mijn lesje wel geleerd. Tegen de trend in de hardst stijgende aandelen shorten is een te dure hobby.

Winst- en omzetcijfers werd eigenlijk altijd wat minder op gelet, maar wie weet. De markt is de laatste maanden wel onrustiger dan in de twee jaar hiervoor. Dus misschien maken omzet en winst nu wel ineens uit.

Wat Netflix uniek maakt is dat ze eigen content hebben die niemand anders heeft. Neem bijvoorbeeld een House of Cards, Narco's en Stranger Things. Je moet Netflix hebben om het te kunnen zien. Daarnaast is het reclamevrij en kun je kijken wanneer je wilt.

De unieke content is een van de groeimotoren van het bedrijf, maar het kost natuurlijk een behoorlijke som geld om te maken. Hieronder heb ik nog de koersreacties van voorgaande cijferrapportages staan. Om 22 uur komen we terug met de cijfers.