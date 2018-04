Slotcall: Manic Monday

Zo ziet echte handel er nou uit. Dit is de tick-by-tick grafiek van Altice rond 16:30 uur, toen Bloomberg berichtte dat Bouygues en CVC een bod zouden overwegen op Altice France.

We wachten maar af dan, maar ho, dat gaat zo maar niet, zegt Altice?

#ALTICE SPOKESMAN SAYS SFR IS ONE OF OUR ESSENTIAL ASSETS, PART OF THE INDUSTRIAL AND LONG TERM PROJECT OF THE GROUP - Reuters News pic.twitter.com/ljrnAvKvTm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Nog een fonds die nog voor een beetje leven in de AEX zorgt, is Galapagos. Wat heet. Behalve een wat verlate downgrade van UBS (naar €88 van €95) is er eigenlijk geen nieuws. Misschien een optelsom van van alles en nog wat? Kijk vooral goed naar de grafiek.

UBS verlaagt Galapagos naar 88 v 95, technisch zit koers aan onderkant trendkanaal en geruchten en complotten op forum https://t.co/zbxmJ5lb3L — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Twee verdiepingen lager springt Fagron uit de band. Etienne Platte van Antaurus kwam hier gisteren bij Harry Mens mee op de proppen:

Geen nieuws bij #Fagron, maar dit lijkt wel op een technische uitbraak. Volume is nog niet heel overtuigend, maar het is ook niet laag: pic.twitter.com/d36wDg9lcL — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Over naar de brede markt en ook daar weer een frappante beweging, omdat iemand... Dollartje wat lager vandaag en daarvoor mag u Mr. President bedanken, hoewel deze tweet nu weer uit de koersen aan het lopen is.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 april 2018

Wat valt er verder marktbreed nog op?

Europa net in de min

Wall Street aardig in de plus

Volatiilteit daalt

Dollar daalt dus iets

Olie zakt fors op tikje ontspanning in Midden-Oosten?

Goud stijgt ietsie en bitcoin wappert een paar procent omlaag

De grote uitschieters op het Damrak heb ik u al gegeven. Verder bewegen er maar een paar fondsen echt opvallend:

Royal Dutch Shell maakt mea culpa over haar duurzammheidsbeleid in het verleden, maar houdt u de koersdaling maar op de olieprijs

Opdrachtje BAM, maar de koers lag al goed

Flow Traders achtbaant door de daggrafiek vandaag, geen peil op te trekken

Krijgt Intertrust die €18 nou eindellijk weer eens op het bord van voor De Winstwaarschuwing vorig jaar?

Het blijft hangen en wurgen bij Fugro

Morgen cijfers en jaarvergadering TomTom en daar hebt u niet zoveel vertrouwen in zo te zien

Verhip, behoorlijk wat kopers op hoog volume vanmiddag bij Amsterdam Commodities

Sif krijgt een sell van Kempen

Kiadis beweegt altijd hard

