Bent u al nerveus voor de cijfers en aandeelhoudersvergadering morgen? Met welgemikte turbo's of opties kunt u misschien een aardig slagje slaan, of zelf een pak slaag krijgen. Dit zijn trouwens die Bloomberg schattingen, copypaste ANP:

De omzet komt volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door Bloomberg uit op 191 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog bijna 213 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2017 was dit 220 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt gemiddeld geraamd op 31,9 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2017 werd door TomTom een resultaat behaald van 28 miljoen euro en in de voorgaande periode was dat 36,8 miljoen euro.

Morgen KW1-cijfers #TomTom en koers reageert meestal heftig daarop. Maar ja, de richting, hé? Hier zevendaags trackrecord op kwartaalrapportages pic.twitter.com/VKQdkQfHme — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Ja Marcel, goed punt, maar je weet nooit:

Hier Reuters, Bloomie zit iets hoger https://t.co/WZMHGKEScR pic.twitter.com/MOhVOjxXev — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Analisten zijn idd vrij goed in omzetje raden pic.twitter.com/GtShoUGMsg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Met deze data moet u het doen voor morgen, meer heb ik niet. Het probleem van TomTom is zo wel in een paar oogopslagen te zien, krimpende business dus. En dan is er natuurlijk nog de vraag of TomTom inderdaad met andere partijen praat, of zelfs Deutsche Bank in de arm heeft genomen óm.

Want weet u nog van een paar weken terug? Ik heb nog behoorlijk moeite gedaan in mijn netwerk om namen boven water te krijgen - auteur Toby van Reuters wilde natuurlijk niks zeggen - en behalve dan dat Baidu en Tencent misschien wel eens geïnteresseerd kunnen zijn ben ik niet gekomen.

Dat had u zelf waarschijnlijk ook al wel bedacht.

Ik zou zeggen, reken morgen op de aandeelhoudersvergadering niet op aan al te mededeelzaam TomTom hierover. Als het al zo is, dan wil ze eventuele besprekingen niet in de wielen rijden. Zo niet, dan valt er ook niks mee te delen. Succes morgen met de cijfers en op de vergadering.