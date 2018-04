Die kritiek en critici bestaan dus uit een minister (irrelevant, geen systeembank), een vakbond (irrelevant) en een of andere pensioenclub die zelf geen aandelen heeft (ook irrelevant dus). Dat Eumedion heeft trouwens net een nieuw bestuurslid, dus dat komt wel goed :-)

Hier ziet u de wettige eigenaren en grootaandeelhouders van Van Lanschot Kempen en die komt u in het artikel niet tegen. Als APG of een of meerdere andere grootaandeelhouders moeilijk doen op de aandeelhoudersvergadering, het personeel te hoop loopt, of de klanten hun rekening opzeggen wordt het anders.

Niettemin zou Van Lanschot Kempen geen echte bank zijn, als ze zo'n aangelegenheid niet aangrijpt om zichzelf voor paal te zetten. Lees mee met wat ik uit de Volkskrant pluk:

Volgens de toelichting van Van Lanschot Kempen is de verhoging nodig omdat de bestuurders 'aanzienlijk' onder het gemiddelde verdienen ten opzichte van een groep vergelijkbare bedrijven.

Daarbij is gekeken naar Nederlandse financiële instellingen, Europese vermogensbeheerders en Nederlandse multinationals. Op deze manier vergelijkt Van Lanschot Kempen zich met veel grotere bedrijven als NN, ASML, DSM en ING.

Dit is dan weer grootheidswaanzin. U voelt hem aankomen en ja, hier de herbelegde grafiek deze eeuw. NN is nog maar kort genoteerd en zat ooit bij ING inbegrepen, ofwel die vergelijking moet u zelf met korrels zout nemen. Vraag is nu aan DSM of ASML of zij Van Lanschot Kempen ook als peer zien :-)

Vooruit, neem ik vanaf de beursgang van NN een paar jaar geleden, dan doet Van Lanschot Kempen niet eens zo slecht.

Niettemin, als we dan toch ad random peers kiezen: probeer eerst die rood-witte grasgrobbebollen uit Amsterdam maar eens te verslaan Van Lanschot Kempen, dan praten we verder.

Vooruit, nog even een echte vergelijking, die dan eigenlijk weer geen vergelijking is. Nog lagere kosten ook bij BlackRock. Veel lager :-) CEO Larry Fink verdient trouwens alles bij alles zo rond $25 miljoen per jaar. Oh wacht, ik breng ze nu toch niet op een idee daar bij Van Lanschot Kempen?