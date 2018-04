Fondsenrondje: Baaldag

De AEX, AMX en AScX lagen er uit tot ongeveer 09:30 uur, maar u had een vergrootglas nodig om dat te bespeuren:

Storing? #AEX doet het even niet, maar gelukkig rekenen we hem bij @IEXnl zelf uit. Zoek de verschillen... pic.twitter.com/8QR0oi2AjV

De Europese aandelenindices blijven dicht bij huis, de Amerikaanse futures stijgen een paar tienden, de rentes trekken twee basispunten aan en de dollar daalt ietsje. Olie zakt wel behoorlijk, wellicht was het ietsje te hard opgelopen op de Midden-Oosten spanningen. Daar vindt u nu niet veel van terug.

Op het Damrak springen ook maar een paar fondsen er echt uit:

Analistenadviezen en koersdoelwijzigingen hakken er altijd in bij #SIF.

Groene pijl is koop van NIBC

Oranje pijl is KD-verlaging van HSBC

Vandaag is er een verkoopadvies van Kempen. pic.twitter.com/mIe5L1ckPf