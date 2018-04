Niets te zien aan de koersen na zaterdag weer een nieuws hoofdstuk Syrië, maar intussen zijn we alweer een stap verder? De roebel ligt erg slecht.

Financial warfare in full swing: #Russia faces fresh sanctions for Syria chemical attack, Haley says. US Treasury Department will announce fresh sanctions on Monday. https://t.co/39HbHdVe41 pic.twitter.com/Sg9YWTvguR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 april 2018

Veel geopolitieke onrust in ieder geval een week waarin het Q1-cijferseizoen echt op gang komt. Bij ons en in Europa zijn nog geen even cijfers vandaag - Wessanen gaat wel ex-dividend - maar vanavond mag u al met Netflix de eerste technologiegrootmacht verwachten met een Q1-rapportage.

Kijk mee, bescheiden futures, vlakke dollar en iets lagere olie op deze mooie maandagmorgen. Ik zie niet zo snel waarom de China's zo beroerd liggen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever keert zich tegen de plannen van het concern om naar één hoofdkantoor in Rotterdam te gaan. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times.

Philips-topman Frans van Houten wil opgaan voor een derde termijn. Dat zegt hij maandag in het Financieele Dagblad. ,,Ik wil het graag nog een hele tijd doen'', aldus de Philips-topman. ,,Ik vind het interessant en er moet nog veel gebeuren.''

Opnieuw is er kritiek op een loonsverhoging voor de top van een bank. Van Lanschot Kempen wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen, omdat ze aanzienlijk minder verdienen dan hun collega's bij vergelijkbare bedrijven. Dat schrijft de Volkskrant.

DSM is een samenwerking aangegaan met 3Dmouthguard voor het ontwikkelen van 3D-geprinte gebitsbeschermers voor sporters.

Qualcomm heeft de aanmeldtermijn voor zijn bod op NXP Semiconductors met een week verlengd tot 20 april.

Adecco trekt de portemonnee voor tech- en educatiebedrijf General Assembly. Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 412 miljoen dollar, omgerekend zo'n 335 miljoen euro.

Kijk aan, ons economisch momentum houdt aan:

#Economisch beeld een fractie beter in april. Alle indicatoren in de #Conjunctuurklok presteren beter dan langjarige trend. https://t.co/28uBHTi9zw pic.twitter.com/4YFOoX2J1u — CBS (@statistiekcbs) 16 april 2018

Analistenadvies, let op Sif:

Altice: naar €10,60 van €11 - Barclays

Sif: sell en €18 - Kempen

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent de eerste leading indicators over deze maand, Amerikaanse detailhandelsverkopen en cijfers van Netflix. Wessanen gaat ex-dividend.

09:00 Wessanen notering €0,13 ex-dividend

14:00 Bank of America Q1-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen mrt 0,4% MoM

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index mrt 18,80

16:00 VS bedrijfsvoorraden feb 0,6% MoM

16:00 VS NAHB huizenmarktindex apr 70

22:00 Netflix Q1-cijfers

En dan nog even dit

IMF-schattingen ergens deze week:

Wall Street economists see global growth cresting https://t.co/Ce06EPbK6a pic.twitter.com/qaSCZ00wM0 — Bloomberg (@business) 16 april 2018

De trend is in ieder geval opgaand:

Oil markets tense after western strikes on Syria, but rising U.S. drilling weighs https://t.co/C0aXLt3O7B pic.twitter.com/Mk0KR4VJH5 — Reuters Top News (@Reuters) 16 april 2018

We zien het wel:

Here are some ways Washington could rein in Facebook https://t.co/qgCmWxxcV0 pic.twitter.com/un8jiHR2re — Bloomberg (@business) 16 april 2018

En ze gingen al op de mestkar terug naar Amsterdam, eens zien wat de koers doet:

Grimmige sfeer bij de Arena. Boze fans houden spelersbus Ajax tegen, directeur Edwin van der Sar moet uitleg geven. https://t.co/w34iEQn0Rg — NOS Sport (@NOSsport) 15 april 2018

