Liveblog: Sif en Fagron

Update 11:50 uur: ICO's

Daar zit ook wel een kern van waarheid in:

Many ICOs May Be Frauds, Says Hong Kong Securities Watchdog https://t.co/GRyl1oGDSa pic.twitter.com/5Cumug1eFQ — CoinDesk (@coindesk) 16 april 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/bstw7QwesB — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 april 2018

Update 11:20 uur: China

Het wordt er niet duidelijker op zo, maar we zullen het wel zien:

China's Xi Jinping said he is 'opposed' to life-long rule and foreign observers have misread his term extension https://t.co/EkSIaI11YY pic.twitter.com/6kT8hRrEEj — Financial Times (@FinancialTimes) 16 april 2018

Update 11:20 uur: Ajax

Wij zijn Ajax, wij zijn de best... Oh, wacht even.

Nou, dan wrijven we dit er ook nog maar even in #Ajax pic.twitter.com/SiVjSfS40I — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 11:20 uur: Fagron

Fagron gaat er op aardig wat volume vandoor, maar we zijn geen nieuws of iets dergelijks tegengekomen:

Wat is er dan met #Fagron aan de hand? Staat al +7%, maar geen nieuws over tegengekomen en forum is zo goed als leeg... pic.twitter.com/P99qnoyKt9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Update 09:55 uur: IMC

Het gaat minder, maar nog altijd goed bij handelshuis IMC:

Beurshandelaar IMC ziet winst met 33,9% dalen, geen dividenduitkering voor aandeelhouders | Quote https://t.co/TUDAqC6UlS — Tom Wouda (@QuoteTom) 16 april 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs is vandaag geopend door:

. @KempenCo opent de handel op de Amsterdamse beurs ter ere van de jaarlijkse Kempen Life Sciences Conference. Deze vindt dit jaar voor de elfde keer plaats op 18 en 19 april in Amsterdam. Alex Cogut, Co-Head Life Sciences Research, luidt de gong. https://t.co/mN8KkicXJq pic.twitter.com/Zxe71dLl3z — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 16 april 2018

Update 09:30 uur: Tussendoortje

Geniaal :-)

Magician of the year ?????? pic.twitter.com/grT2vgYKrO — The Invisible Man (@invisibleman_17) 15 april 2018

Update 09:30 uur: AEX

Storing voor de AEX en andere Europese indices:

Nog steeds geen #AEX. Volgens Euronext "Due to a technical incident, no index levels are published for all indices including AEX, BEL 20, CAC 40 and PSI 20."

Kijk voor status hier https://t.co/zTNj3y4vP4 — durk veenstra (@durkveenstra) 16 april 2018

Storing? #AEX doet het even niet, maar gelukkig rekenen we hem bij @IEXnl zelf uit. Zoek de verschillen... pic.twitter.com/8QR0oi2AjV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 09:05 uur: Sif

Met -1,3% op het bord lijkt de schade bij Sif vooralsnog mee te vallen:

Analistenadviezen en koersdoelwijzigingen hakken er altijd in bij #SIF.

Groene pijl is koop van NIBC

Oranje pijl is KD-verlaging van HSBC

Vandaag is er een verkoopadvies van Kempen. pic.twitter.com/mIe5L1ckPf — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Update 08:50 uur: ABN Amro

ABN Amro heeft een goede indruk achtergelaten bij KBC:

KBCS tafelde met de nieuwe #ABNAmro CFO en zette daarna zijn reeds positieve houding om in een adviesverhoging: van “opbouwen” naar “kopen” met onveranderd KD (€29,8). Komt ook in de KBCS Dynamic Top Pick List, dankzij kostenverlagingen en zicht op aandeelhoudersvergoedingen pic.twitter.com/BV1gCIv88P — Tom Simonts (@TSimonts) 16 april 2018

Update 08:50 uur: Vopak

Michel Aupers heeft iets gevonden wat mogelijk ook interessant is voor Vopak:

Update 08:40 uur: Philips

De topman van Philips wil graag nog even door:

Frans van Houten wil graag nog "een hele tijd" CEO van #Philips blijven. Hij is het sinds 1-4-2011, maar heeft nog geen verschil gemaakt. Herbelegd vs #AEX https://t.co/4hMQmS0x5O pic.twitter.com/9gwV0Urho6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 08:00 uur: Hedge fund

Dit zal wel inside humor zijn ofzo...

Fun times for hedge fund nerds:



The Wizard of Oz is back, and he has the backing of Louis Bacon https://t.co/7wsujLb6gR — Katie Martin (@katie_martin_fx) 16 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Altice: naar €10,60 van €11 - Barclays

ASR: naar outperform van neutral - Credit Suisse

ABN Amro: naar buy van accumulate (€29,80) - KBC

Rein Schutte heeft ook nog een advies gespot:

#SIF rated Sell at Kempen , PT € 18 — Rein Schutte (@reinschutte) 16 april 2018

(NB)