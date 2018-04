Liveblog: Altice, Sif en Fagron

Update 17:30 uur: Altice

Altice wil SFR helemaal niet verkopen of de prijs moet juist zijn natuurlijk, maar zelf zeggen ze dat het bij het langetermijnplan van Altice hoort:

#ALTICE SPOKESMAN SAYS SFR IS ONE OF OUR ESSENTIAL ASSETS, PART OF THE INDUSTRIAL AND LONG TERM PROJECT OF THE GROUP - Reuters News pic.twitter.com/ljrnAvKvTm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 16:30 uur: Altice

We zoeken naarstig.

Gevonden:

*BOUYGUES SAID TO WEIGH BID WITH CO-INVESTORS FOR ALTICE FRANCE; bbg — DeltaRho (@DeltaRho_BV) 16 april 2018

Samen met durfinvesteerder CVC dus:

#Bouygues réfléchit à une offre sur #SFR (#Altice) avec d'autres investisseurs, discussions notamment avec le fonds CVC selon Bloomberg ("deliberations are said to be at early stage") — Grégoire Favet (@GregoireFavet) 16 april 2018

#Altice bondit de 8% / #Orange +2% / #Iliad +4%... ça sent le retour des bonnes vieilles spéculations de consolidation du secteur (#Bouygues -0,4%) — Grégoire Favet (@GregoireFavet) 16 april 2018

(AJK)

Update 16:00 uur: Netflix

Voor wie het leuk vindt, de koersreactie van het aandeel TomTom op cijferrapportages:

Morgen KW1-cijfers #TomTom en koers reageert meestal heftig daarop. Maar ja, de richting, hé? Hier zevendaags trackrecord op kwartaalrapportages pic.twitter.com/VKQdkQfHme — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 15:40 uur: Netflix

Vooruitblikje op de cijfer van Netflix vanavond bij WSJ:

Netflix needs a blockbuster Q1 report today, given how the stock price has exploded. Even that might not be enough. https://t.co/OQzTsZAnK1 — Dan Gallagher (@djtgallagher) 16 april 2018

Collega Paul heeft ook een vooruitblik op de cijfers voor de Premium leden:

Update 15:30 uur: ECB

Interessante blik van een oud gouverneur van de Bank of England:

Mervyn King on the ECB's troubled future https://t.co/wYirgRVJKO via @BV — Barry Ritholtz (@ritholtz) 16 april 2018

Update 15:10 uur: Nvidia

Jim Cramer over een van zijn favoriete - ook een van mij trouwens - aandelen, Nvidia:

Is Nvidia too closely tied to cryptocurrencies? @JimCramer talked $NVDA and more during his monthly @CramerClub call. Not a member? Check out Action Alerts Plus here: https://t.co/COwBc8oQsJ pic.twitter.com/TDismgmycr — TheStreet (@TheStreet) 16 april 2018

Update 15:00 uur: Roebel

Nog even over de Russische roebel:

Ruble slides as #Russia awaits fresh US sanctions over #Syria. Speculators trimmed their long positions to lowest since Nov. https://t.co/kc3XTqlF7M pic.twitter.com/5lSs4UJy6l — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 april 2018

Update 15:00 uur: Dollar

Donald Trump zet de dollar in beweging met een tweetje:

De dollar krijgt een tik en dat komt door een tweetje van @realDonaldTrump pic.twitter.com/2y1X2drsZT — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Deze om precies te zijn:

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 april 2018

Update 14:50 uur: Longfin

Longfin is zo goed als failliet en dat is mede door de voorwaarden van een obligatie. We hebben u tijdig gewaarschuwd voor de aandeel.

$LFIN (+0.0% pre) LongFin Slips Into A Default Condition On Its $52.7M Convertible Notes - SAhttps://t.co/gmvzeNj9gy — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 16 april 2018

Update 14:30 uur: Macro's VS

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn beter dan verwacht:

US Retail Sales Advance (M/M) Mar: 0.6% (est 0.4%; prev -0.1%)

- Retail Sales Ex-Autos (M/M) Mar: 0.2% (est 0.2%; prev 0.2%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 16 april 2018

De New York Empire State Manufacturing Index is lager dan verwacht:

US Empire State Manufacturing Index Apr: 15.8 (est 18.6; prev 22.5) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 16 april 2018

Scherp gespot:

Empire State Manufacturing Index (Expectations). pic.twitter.com/HIgVDf9s75 — Leo Nelissen (@LeoNelissen) 16 april 2018

Update 14:30 uur: Wall Street

Overzichtje met de grote jongens op Wall Street die doorkomen met Wall Street:

Update 14:00 uur: Air France-KLM

Wat moeten we hier toch mee?

Update 13:30 uur: Fagron

Wij - normale mensen - keken gisteren naar de Formule 1, de Amstel Gold Race, Ajax en hoe Manchester United kansloos ten onder ging tegen de nummer laatst uit de Premier League, maar u niet blijkbaar. U keek naar Harry :-)

Gister gepromoot bij Business Class door Etienne Platte? — Tomvthoog (@Tomvthoog1) 16 april 2018

Bekijk hier de hele uitzending met de vermogensbeheerder.

Update 13:00 uur: BAM

Opdracht voor de BAM:

Update 11:50 uur: ICO's

Daar zit ook wel een kern van waarheid in:

Many ICOs May Be Frauds, Says Hong Kong Securities Watchdog https://t.co/GRyl1oGDSa pic.twitter.com/5Cumug1eFQ — CoinDesk (@coindesk) 16 april 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/bstw7QwesB — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 april 2018

Update 11:20 uur: China

Het wordt er niet duidelijker op zo, maar we zullen het wel zien:

China's Xi Jinping said he is 'opposed' to life-long rule and foreign observers have misread his term extension https://t.co/EkSIaI11YY pic.twitter.com/6kT8hRrEEj — Financial Times (@FinancialTimes) 16 april 2018

Update 11:20 uur: Ajax

Wij zijn Ajax, wij zijn de best... Oh, wacht even.

Nou, dan wrijven we dit er ook nog maar even in #Ajax pic.twitter.com/SiVjSfS40I — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 11:20 uur: Fagron

Fagron gaat er op aardig wat volume vandoor, maar we zijn geen nieuws of iets dergelijks tegengekomen:

Wat is er dan met #Fagron aan de hand? Staat al +7%, maar geen nieuws over tegengekomen en forum is zo goed als leeg... pic.twitter.com/P99qnoyKt9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Update 09:55 uur: IMC

Het gaat minder, maar nog altijd goed bij handelshuis IMC:

Beurshandelaar IMC ziet winst met 33,9% dalen, geen dividenduitkering voor aandeelhouders | Quote https://t.co/TUDAqC6UlS — Tom Wouda (@QuoteTom) 16 april 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs is vandaag geopend door:

. @KempenCo opent de handel op de Amsterdamse beurs ter ere van de jaarlijkse Kempen Life Sciences Conference. Deze vindt dit jaar voor de elfde keer plaats op 18 en 19 april in Amsterdam. Alex Cogut, Co-Head Life Sciences Research, luidt de gong. https://t.co/mN8KkicXJq pic.twitter.com/Zxe71dLl3z — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 16 april 2018

Update 09:30 uur: Tussendoortje

Geniaal :-)

Magician of the year ?????? pic.twitter.com/grT2vgYKrO — The Invisible Man (@invisibleman_17) 15 april 2018

Update 09:30 uur: AEX

Storing voor de AEX en andere Europese indices:

Nog steeds geen #AEX. Volgens Euronext "Due to a technical incident, no index levels are published for all indices including AEX, BEL 20, CAC 40 and PSI 20."

Kijk voor status hier https://t.co/zTNj3y4vP4 — durk veenstra (@durkveenstra) 16 april 2018

Storing? #AEX doet het even niet, maar gelukkig rekenen we hem bij @IEXnl zelf uit. Zoek de verschillen... pic.twitter.com/8QR0oi2AjV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 09:05 uur: Sif

Met -1,3% op het bord lijkt de schade bij Sif vooralsnog mee te vallen:

Analistenadviezen en koersdoelwijzigingen hakken er altijd in bij #SIF.

Groene pijl is koop van NIBC

Oranje pijl is KD-verlaging van HSBC

Vandaag is er een verkoopadvies van Kempen. pic.twitter.com/mIe5L1ckPf — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 april 2018

Update 08:50 uur: ABN Amro

ABN Amro heeft een goede indruk achtergelaten bij KBC:

KBCS tafelde met de nieuwe #ABNAmro CFO en zette daarna zijn reeds positieve houding om in een adviesverhoging: van “opbouwen” naar “kopen” met onveranderd KD (€29,8). Komt ook in de KBCS Dynamic Top Pick List, dankzij kostenverlagingen en zicht op aandeelhoudersvergoedingen pic.twitter.com/BV1gCIv88P — Tom Simonts (@TSimonts) 16 april 2018

Update 08:50 uur: Vopak

Michel Aupers heeft iets gevonden wat mogelijk ook interessant is voor Vopak:

Update 08:40 uur: Philips

De topman van Philips wil graag nog even door:

Frans van Houten wil graag nog "een hele tijd" CEO van #Philips blijven. Hij is het sinds 1-4-2011, maar heeft nog geen verschil gemaakt. Herbelegd vs #AEX https://t.co/4hMQmS0x5O pic.twitter.com/9gwV0Urho6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Update 08:00 uur: Hedge fund

Dit zal wel inside humor zijn ofzo...

Fun times for hedge fund nerds:



The Wizard of Oz is back, and he has the backing of Louis Bacon https://t.co/7wsujLb6gR — Katie Martin (@katie_martin_fx) 16 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Altice: naar €10,60 van €11 - Barclays

ASR: naar outperform van neutral - Credit Suisse

ABN Amro: naar buy van accumulate (€29,80) - KBC

DSM: naar €103 van €102 - Deutsche Bank

Galapagos: naar €88 van €95 (neutral) - UBS

Rein Schutte heeft ook nog een advies gespot:

#SIF rated Sell at Kempen , PT € 18 — Rein Schutte (@reinschutte) 16 april 2018

(NB)