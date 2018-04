TA Verkoopdruk AEX droogt op

Voor 2018 staat de AEX weer positief, zij het nipt. Recent is de AEX-index technisch flink verbeterd. Ook het omzetprofiel van de beurs verbetert. Dit geeft het herstel zuurstof.

Het is nog te vroeg om te concluderen dat hiermee de oude bullmarkt is bevestigd, maar technisch is er wel veel verbeterd en lijkt de kou uit de lucht. Ik loop alle indicatoren langs.

Verkoopdruk AEX droogt op

Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is naar boven gedraaid nadat de AEX-index de voormalige weerstand van 540,65 punten heeft gebroken.

Hiermee is de dreiging van een lagere top opgeheven. Het feit dat de top van 540,65 punten onder die van 572,81 ligt, wees op verkoopdruk. Er is ruimte richting de weerstand van 572,81 (gevormd op 23 januari).

De steun ligt op 515,96 punten (gevormd op 9 februari).

Een verdere opmars van de AEX zal overigens niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Een zware drempel is al bereikt: dat is de bovenkant van het koersgat van begin februari. Het koersgat (gap) is op de grafiek met de blauwe cirkel afgebakend. De weerstand aan de bovenknt is met de dikke blauwe lijn gemarkeerd.

Geldstroom

De Moneyflow van de Nederlandse beurs weet na een korte adempauze het herstel weer voort te zetten. De moneyflow-indicator geeft aan dat er bij de Nederlandse beurs momenteel sprake is van instroom van kapitaal.



Ook de overige indicatoren verbeteren

Op korte termijn krullen de onderliggende indicatoren mooi opwaarts. Daarmee wordt het herstel van de Nederlandse beurs bevestigd.

De RSI van de AEX-index heeft haar consolidatie afgerond naar boven. In combinatie met hogere RSI-bodems geeft dit aan dat de fitheid van de Nederlandse beurs toeneemt.







Momentum

Positief is ook dat het momentum is doorgebroken. Ik wees daar al eerder op.

De momentumlijn (de onderste helft van de grafiek) wist vorige week de 0-lijn opwaarts te doorbreken. Een opwaartse kruising van het momentum door de 0-lijn duidt op een (positieve) draai in het sentiment.



200-dagenlijn

Positief is verder dat de AEX-index weer boven de 200-dagenlijn (rode doorlopende lijn) is gebroken. Daarmee is ook op de lange termijn de kou wat uit de lucht.

Stochastics

De stochastics krult eveneens mooi opwaarts, wat aangeeft dat de kansen voor de AEX verbeteren.

Stochastics is een redelijk betrouwbare technische indicator, die ook gebruikt kan worden om het einde van zijwaartse markten te detecteren.