Eén van de vijf hoofdthema's uit onze watchlist voor dit jaar was Retail in het Amazon-tijdperk. Retail trekt steeds meer de aandacht. Niet alleen op de beurs en voor beleggers, maar ook voor de gewone man/vrouw: we zijn immers allemaal consumenten.

En door het veranderende consumentengedrag (óns gedrag) staat het retaillandschap behoorlijk op zijn kop. Dat betekent voor een belegger keuzes maken, inschattingen maken en de marktontwikkelingen scherp in de gaten houden. Op onze watchlist Retail noemden we vijf bedrijven die karakteristiek zijn voor de ontwikkelingen op dit gebied:

Amazon.com

Ahold

Beter Bed

Walmart

GrandVision

Amazon

Het is Amazon tegen de rest, en Amazon.com staat natuurlijk symbool voor alles wat te maken heeft met online retail. De opkomst van online retail ziet er zo uit.

De groei bedroeg 23% het afgelopen jaar en de verwachting is dat we dit jaar eenzelfde groei gaan zien. De e-commerce verkopen maakten voor het eerst ongeveer 10% van de totale (wereldwijde) retailverkopen uit.



Online Sales 2014-2021 (bron: Statista.com)



Amazon.com is zoals gezegd de belichaming van de opkomst van online retailers. De grootste online retailer ter wereld behaalde vorig jaar een omzet van $177 miljard, dat is 7,6% van de wereldwijde online verkopen.

Amazon op IEX Beleggersdag

Op 1 juni houdt IEX haar beleggersdag (bestel hier uw tickets) en daar zal de vicepresident en CTO van Amazon.com, dr. Werner Vogels, zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen van het retaillandschap met ons delen.

Vogels trad in 2004 bij Amazon.com aan en is vooral bekend geworden door de introductie van Amazon Web Services, waar Amazon clouddiensten aanbiedt. Vogels heeft een enorme omzetontwikkeling bij Amazon.com meegemaakt:



Omzetontwikkeling Amazon.com 2004-2017 (Statista.com)



De traditionele spelers hebben, de één wat eerder dan de ander, het veranderende speelveld zien aankomen en doen er alles aan om de (toekomstige) online concurrentie voor te zijn. Dat mondt meestal uit in het optuigen van een online verkoopkanaal naast de bestaande fysieke winkels, de zogenaamde omnichannelstrategie.

Sinds begin dit jaar is de tegenstelling alleen maar toegenomen, alhoewel de laatste tijd ook een tegengeluid te horen is. De Amerikaanse president Trump zit Amazon achter haar vodden.

States and Cities throughout our Country are being cheated and treated so badly by online retailers. Very unfair to traditional tax paying stores! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 april 2018

Volgens Trump maakt Amazon voor een habbekrats gebruik van de US Postal Services (in handen van de staat) en heeft Amazon voor veel problemen bij retailers gezorgd. Dat laatste is natuurlijk waar.

Amazon zelf komt er langzaam maar zeker ook achter dat niet elke markt zo maar te veroveren is. Amazon Fresh moest gered worden met de overname van Whole Foods en eerder deze week werd bekend dat plannen om pharmaceutische producten aan ziekenhuizen te verkopen weer de kast in gaan.

Dat neemt niet weg dat Amazon tijd en geld heeft om willekeurig welke markt open te breken en een traditionele retailer kan het zich niet permitteren daar op te wachten.

Platformen nemen de boel over

Eén van de sprekers op de beleggersdag straks is Cor Molenaar, een retailexpert en bijzonder hoogleraar eMarketing en Distance Selling aan de Erasmus Universiteit. Molenaar uitte vorige maand een noodkreet waarin hij de traditionele retailers opriep niet langer de bestaande markten te beschermen,maar eens te gaan luisteren naar wat de klant nu precies wil.

Winkels moeten niet langer zeuren dat de klant ze links laat liggen, maar luisteren naar wat die klant wil. Die wil niet door weer en wind de stad in op de fiets (auto's worden weggepest). Die klant die wil service en gemak. Online kopen biedt dat.

Volgens Molenaar nemen platformen de boel over. Hij somt op:

De grootste hotelketen: AirBnB heeft geen hotelkamers.

Het grootste taxibedrijf Uber heeft geen auto’s.

Het grootste vliegticketticketbedrijf ter wereld Expedia heeft geen vliegtuigen.

Thuisbezorgd.nl heeft geen restaurants.

Wat is hier disruptief aan? Deze platformen hebben en bouwen kennis over de klanten op. De traditionele aanbieders verworden tot een commodity: inwisselbaar en afhankelijk van de genade van de uitbater van het platform. En Amazon is natuurlijk het grootste platform van allemaal.

Retail Watchlist

Kijken we eens naar de vijf bedrijven die we begin dit jaar in onze Retail-watchlist zetten. De grote retailers, en ook die op onze beurs, hebben het dit jaar opnieuw moeilijk.

Divisie Koers 31-12-17 Koers nu Verschil omzetgroei 2017 Ahold 18,34 18,82 +2,6% +0,6% Walmart ($) 98,75 86,02 -12,9% +0,5% Amazon.com ($) 1169 1430 +22,3% +31% Beter Bed 13,24 9,31 -29,7% +1,5% GrandVision 21,30 18,85 -11,5% +4,0%

Ahold en Walmart

De trend in supermarktland lijkt wat te kantelen. Ahold koopt natuurlijk zelf flink aandelen in, maar ook Kroger, dat op de beurs flinke klappen kreeg na eerst een winstwaarschuwing en een dag later de entree van Amazon, herstelt behoorlijk.

Walmart is een verhaal apart. Daarvan stond de koers bijzonder hoog, en was een tegenvaller genoeg voor een fikse koersafstraffing. Toen in Q3 die groei meeviel (+54%), steeg het aandeel fors, maar bij de Q4-cijfers bedroeg die groei nog maar 23%. Dat viel de markt rauw op haar dak. Walmart wordt vooral afgerekend op de groei van de online verkopen. Wat Ahold betreft, is de ergste kou uit de lucht, maar er blijven wel een aantal kwesties open.

De Belgische winkels doen het niet goed (er zijn teveel supermarkten in België) en wat betreft Bol.com is het wachten tot Amazon vol gas geeft in ons land. Daarbij wordt de koers enigszins vertekend door het massale aandeleninkoopprogramma van Ahold. De uitvoerende bank koopt gemiddeld 400.000 stukken per dag en is daarmee een significante speler.

Beter Bed

Hier kunt u de laatste Premium-analyse over Beter Bed lezen. De koers is dit jaar verder afgekalfd. Na de plotselinge problemen in grootste markt Duitsland zou de omzet daar dit jaar moeten herstellen. De vraag blijft echter of het online platform dat BB opgezet heeft het omzetverlies voldoende goed kan maken.

Er lijkt weinig vertrouwen in de onderneming te zijn, alhoewel het in Nederland de winkelformule wel aardig op de rit kreeg de afgelopen jaren. Maar ook hier geldt: online is belangrijk.

Matrassen worden ook gewoon online gekocht. Een belangrijke speler, waar Beter Bed eerst mee samenwerkte, is Emma, dat matrassen 100 dagen op proef aanbiedt. Thuis bestellen dus, en laten bezorgen. Dat is service, dat is gemak.

GrandVision

Geldt dat ook voor brillen? Ja, dat geldt ook voor brillen. Die markt is al behoorlijk concurrerend. Ook daar kunt u online gemakkelijk brillen bestellen, al kom ik er op de site van Hans Anders nog niet helemaal uit...

Afbeelding: De ster van de IEX Beleggersdesk mist zo geen enkele koopkans?



GrandVision had moeite het groeiverhaal waarmee HAL de brillenketen naar de beurs bracht waar te maken, maar inmiddels lijkt er toch wat vaart in te komen.

Voor het komende jaar beloofde het management een groei van 7 a 9%. Weliswaar mede via acquisities, maar als het niet uit de lengte moet komen, dan maar uit de breedte.

Retail blijft kwetsbaar

Niettemin, het verhaal is duidelijk, online rukt steeds meer op en gemak en service zijn de doorslaggevende factoren voor de consument. Een hoop bedrijven roepen dat ze zo goed naar de klant luisteren, maar de vraag blijft of ze dat wérkelijk doen, en of ze dat verhaal van de klant werkelijk willen horen.

Ondanks het negatieve sentiment rond de retailaandelen is er geen gouden regel. Wie zich kan onderscheiden van de massa, heeft bestaansrecht en kan op de gunst van de consument rekenen. Grijze muizen raken hun business echter grotendeels kwijt aan de online reuzen. Zoveel is inmiddels wel zeker.