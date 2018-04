Vooruitblik: Daar gaat ie!

Intussen stijgen in het Midden-Oosten - de beurzen zijn daar vandaag open - de koersen. Vanaf ik meen vanavond 23:00 uur reageert de dollar. Niks aan de hand handelaren en beleggers, gewoon doorlopen...? Tja, je zal er maar wonen.

Geopolitieke spanningen zijn er echter altijd. Als u daar rekening mee moet houden, komt er van handelen en beleggen weinig terecht. En dat gaat over winsten, vergeet dat nooit. Verder is er weinig nieuws dit weekend. Qualcomm verlengt het bod weer op NXP, maar verhogen is misschien een beter idee.

Belangrijkste voor ons investeerders is dat het Q1-cijferseizoen deze week goed los gaat. Ik pak eerst de Amerikaanse data er bij. De verwachtingen zijn t.o.r.e.n.h.o.o.g. gespannen voor eigenlijk heel 2018, vooral door die verlaagde taxes die nu moeten gaan doorwegen in de bedrijfscijfers en -outlooks.

FacSet heeft het allemaal weer mooi op een rij. Lieve help: +20%?!

Hierdoor is de waardering van de S&P 500 flink afgekomen, maar die is historisch nog altijd hoog. Let wel, het moet natuurlijk allemaal ook nog even worden waargemaakt. Dan moet de dollar ook nog meezitten, ofwel rekent u nou niet meteen met +20% dit jaar. Aan de andere kant, kijk ook niet raar op.

Deze bullmarket rendeerden aandelen vaker 20% per jaar, dus zo uniek is dat ook weer niet.

Het langjarig gemiddelde van aandelen is echter 7 à 8% per jaar. Als de markten dan 20% per jaar stijgen, komt eens de afrekening. Ook dat overleeft u wel weer. Ach, eigenlijk is het op lange termijn niet zo moeilijk. Zo lang bedrijven innoveren en winsten vergroten en er geld moet worden belegd, stijgen de markten.

Zo gaat het in ieder geval al met horten stoten sinds 1602. Alle beursellende komt niet door de markten zelf. Dat die zich door de grafieken figuurzagen is een gegeven. Dat wij beleggers en handelaren - om van de gokkers maar te zwijgen - daar niet goed mee om kunnen gaan, veroorzaakt de gedecimeerde porto's.

Q1-cijferseizoen AEX

Helaas heb ik niet van die mooie FactSet data voor de AEX, maar ik kan wel de index en een paar fondsen geven versus basiscijfers volgens Reuters Datastream. Kijk aan, koers en winsten van de AEX staan op het punt elkaar te kussen. Zonder dollen: leuk dit, maar u leest geen +20% winstgroei af.

Hier ziet u dezelfde grafiek van de S&P 500, waar die 20% winstgroei voor wordt verwacht. Nogmaals, de truc zit hem vooral in de belastingverlagingen, denk ik. Als u dat #schande en #ophef vindt kunt op Twitter gaan klagen, maar u kunt ook de aandelen kopen, zodat u meeprofiteert. Faites vos jeux.

Vooruit, loop ik ook nog een paar Nederlandse aandelen bij na die deze week met cijfers komen. Daarbij doe ik net of ik gek ben, alsof ik fundamenteel en technisch ziende blinde en horende doof ben. Ik vertel puur en alleen wat de grafiek mij vertelt. Eerst Unilever. Bijna perfectie, maar de omzet mag sneller stijgen.

Laatste nieuws, over de sluiting van het Londense hoofdkantoor is het laatste woord nog niet gezegd?

De parameters, de schaalindeling en linker- en rechteras laat ik intact voor de andere fondsen. ASML is een defensief groeiaandeel lijkt het wel, wat een prachtprestatie. Houwwe zo die gaat. Links ziet u dat ASML toch cyclisch is en wat er gebeurt als het orderboek leeg is. Vergeet dat nooit bij dit aandeel.

Laat Heineken maar schuiven, hoewel de omzet misschien wel wat harder mag groeien, als ik wil kniesoren. Dat Heineken zo goed doet heeft wel een prijs, want het aandeel is peperduur en een overnamepremie kan u schudden. Verboden te kopen, prijkt er op de gevel.

Pak ik nog drie kleineren fondsen mee, want u zit natuurlijk nu al met uw tong uit uw mond op de cijfers te wachten. Eerst ASMI. Dat gaat meer dan lekker, maar ook hier ziet u luid en duidelijk dat dit een cyclisch aandeel is en dat tijden nog wel eens willen veranderen.

Bij Arcadis springt onmiddellijk in het oog dat de omzet wel heel erg zijwaartst. Hoogconjunctuur, waar blijven de mooie, grote, lucratieve én prestigieuze opdrachten, waar het bedrijf haar naam, faam en prachtaandeel mee vestigde?

Dan deze nog. Zucht, zelfs een kogelronde Italiaanse mama kan nog geen fatsoenlijk potje koken van deze spaghetti. Vooral die omzet... Als u deze grafiek ziet begrijpt u waarom er hetzij formeel of informeel een bord te koop op de gevel staat. Jammer en spijtig.

Gun ik het laatste woord hierover aan een oude bekende. Winst per aandeel AEX, wat heb je voor mooie data. Corné?

Video weekbericht

Deze week: De winst per aandeel "AEX

Is Trump eigenlijk wel goed voor de beurs?

De ZEW index

En de Surprise index voorspelt weinig goeds voor aandelen.

Agenda

Druk! Deze week wacht ons een hausse aan:

Q1-cijfers in binnen- en buitenland

Meestal starten we in Amsterdam cijferseizoenen rustig met louter en alleen ASML Die komt u deze week ook tegen, maar wordt vergezeld door onder meer Unilever, Heineken, RELX, Vopak, Arcadis, ASMI, Sligro. TomTom, Wereldhave, NSI en Wessanen.

In het buitenland spot ik onder meer Netflix (het eerste en enige grote technologiefonds deze week), Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Electric, Procter & Gamble, IBM, Schlumberger, Manpower, Nestlé, Danone, Rio Tinto en BHP Billiton.

Ex-dividenden

Onder meer Aalberts, KPN, Vopak, BAM, PostNL en Wessanen tikken af.

Aandeelhoudersvergaderingen

Te veel om op te noemen, het halve Damrak jaarvergadert. De activistische en rellerige aandeelhouders onder u kan ik de bijeenkomsten van TomTom (CEO Harold Goddijn heeft er vast zin in), PostNL (heeft CEO Herna Verhagen dinsdagavond nog steeds mooie krullen?) en Wereldhave aanbevelen

Belangrijke economische data

China dicteert haar BBP KW1 cijfer, let op de voorlopende New York en Philadelphia Fed Index over deze maand, idem dito voor de Duitse ZEW Index en er is Europese inflatie. Die voorlopende indicatoren wijs ik aan als Klapperrr van de Week: hoe staat het met het economisch momentum in april?

Kiek op de Grafiek

Omgerekend in euro's zijn er weinig indices die er zo keurig bij staan als de AEX. Onze diva is uit het korte, strakke zijwaartse keurslijf gebroken. Die top met eeuwige sneeuw er op die de AEX nu geacht wordt te bedwingen is 572,81 hoog. Tegen 15,5 keer de huidige winst en 3,5% dividendrendement is de index van u.

Over dividendrendement gesproken: de AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) staat net even scherper dan de prijsindex. Het verschil dit dividendseizoen dit voorjaar is nog zo'n 2%.

De AEX VIX Index (volatiliteit) is weer gedaald en bevestigt daarmee de indexstijging.

Kijk maar, de Eurostoxx 600 staat er veel minder goed voor dan de AEX. Niks geen hoger topje, het korte neerwaartse trendje is nog in tact.

De Donald & Trump 500 zijwaartst.

Dat de S&P 500 is euro's een stuk zwakker is, laat de MSCI World Index (die voor 60% uit Amerikaanse aandelen bestaat) in euro's goed zien. Dit is gewoon een korte neergaande trend.

U kent de vuistregel: als aandelen stijgen horen obligaties te dalen en daarmee de rentes te stijgen. En vice versa. Onze tienjaars rente is ook al aan het zijwaartsen geslagen, ofwel bevestigt de AEX-opgang niet echt.

Dat beeld laat de veel belangrijker EU en euro benchmark Duitse tienjaarsrente ook zien.

Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse tienjaars rente.

Dagelijks zijn er soms bewegingen van wel een cent, maar per saldo heeft EUR/USD al maanden geen richting.

Bij broertje Brent mag u er nog $5 bij optellen, olie (hier West-Texas Light Intermediate, ofwel WTI) knort van genoegen in eigen grafiek. Ik ben benieuwd of en wanneer de eerste $100 koersdoelroeptoeters verschijnen. Tip: doorgaans zijn dat dezelfde opportunisten als die twee jaar geleden nog $2,95 of minder riepen.

Zo zijwaarts als goud, zei oma vroeger al op zondag bij de koffie.

Haha, wat is bitcoin toch een fenomeen. Ineens deze week out of the blue $1000 zomaar er bij. Technisch is het denk ik maar net hoe u de lijntjes precies tekent. Fundamenteel is er geen waarde, vergeet dat niet. U handelt puur een wat-de-gek-er-voor-prijs.

Prettige zondag verder, doe je plicht tegen PSV Ajax en hopelijk wint er weer eens een Nederlander de Amstel Gold Race. Tot morgen, tot voorbeurs.