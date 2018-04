Slot: +1,62%

Olie en bitcoin zijn de grootste stijgers deze week. Hete hangijzers zijn het mogelijk escalerende conflict in Syrië en de handelsoorlog tussen VS en China. Nieuwe sancties tegen Rusland zetten de beurs daar fors lager, maar de rest van de wereld steeg deze week wel gewoon.

Verder werd de CEO van Facebook gehoord voor het Congress en dat deed de koers van Facebook goed.

“Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?” Sen. Dick Durbin asks Mark Zuckberg to open his remarks about the right to privacy. https://t.co/iZOlrpdeXj pic.twitter.com/i5vKC8lLm7