Fondsenrondje: 0-0

Het ex-dividend van Ahold Delhaize scheelt de AEX 0,15%. Veel meer valt er niet te vertellen over de actuele markt. Aandelen en obligaties doen bijna niks, de dollar daalt wat, olie stijgt en bitcoin is weer in rep en roer.

Voor ik naar Beursplein 5 overschakel, eerst een winstwaarschuwing. Vanaf 12:00 uur komen JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup met cijfers, maar doorgaans reageert de brede markt daar niet op. Eigenlijk gebeurt dat alleen bij de grote techs, als die echt heel hard voor- of achteruit wapperen op hun rapportages.

Sage Group has its biggest drop in 17 years after an unexpected growth warning https://t.co/4aGMpTg6my pic.twitter.com/EMyclmacnB — Bloomberg (@business) 13 april 2018

Er zijn op het Damrak maar een paar fondsen waar iets over valt te zeggen:

Is Galapagos CEO Onno van der Stolpe een fanatieke thuis-TA'er? Hij weet precies wanneer hij persberichten naar buiten moet brengen. Koers veert op in het trendkanaal, als ik het technisch goed zeg.

Kepler Cheuvreux zet Lucas Bols op €21 van €22.

Wat is er toch bij Refresco aan de hand?! Dat staat wel heel dik boven het bod. Dit kan toch geen shortssqueeze meer zijn, of heeft iemand een fout gemaakt? Als u het weet, graag. Intussen peil ik deskundigen in de markt of ze een verklaring hebben.

Is Boskalis door het dal? Het volume overtuigt nog niet.

Schrik niet van SBM Offshore, dat is net als Ahold Delhaize ex-dividend

Luwe reactie op cijfers Kiadis, maar dat is normaal bij biotechs. Het gaat om de persberichten. Zie Galapagos vandaag.

Op de Lokale Markt staat de helft van de fondsen nog op 0,0% en moet de handel nog beginnen. Het zegt alles over deze dag.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.