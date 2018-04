Veel heb ik u niet te vertellen. Rustige koersen en weinig nieuws. Misschien is dat maar goed ook: geen enge headlines over de diverse steekspellen in Syrië en geen nieuwe ontwikkelingen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, om de momenteel heetste hangijzers in de geopolitiek te noemen.

Vergeet ik er nog eentje. Facebook +4,2% deze week, zal ik maar zeggen:

People will forget about data privacy issues soon — at least, that's what ad experts say https://t.co/mH5hKHeCcE — CNBC (@CNBC) 13 april 2018

Saaie koersen zijn er momenteel na een prima dagje. Niet een item die er uit springt, alles blijft dicht bij huis. Bij ons gaan wel Ahold Delhaize en SBM Offshore ex-dividend. Oh ja, het is vrijdag de dertiende, maar alle statistiek wijst uit dat er geen significant bullish of bearish koerseffect is.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Kiadis Pharma heeft zijn kaspositie stevig verbeterd. De onderneming had eind december 29,6 miljoen euro in kas tegenover 14,6 miljoen euro een jaar eerder. De eerste maanden van dit jaar verbeterde de kaspositie verder tot 47,7 miljoen euro eind maart.

Groothandelsgebouwen heeft de huuropbrengsten in het eerste kwartaal flink zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. De huuropbrengsten dikten met 13,5% aan tot bijna 3,7 miljoen euro. De bezetting bedroeg ultimo maart 86,4%.

Vastned Retail heeft zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium gelanceerd. De onderneming heeft momenteel bijna 66% in handen. Het overnamebod op de rest is 57,50 euro.

ArcelorMittal zet de zogenoemde galvanisatielijnen 4 en 5 in Flémalle bij Luik te koop.. Ook productie-eenheid Ferblatil in het Luikse Tilleur wortd van de hand gedaan, zo melden de vakbonden in België.

Galapagos heeft het ontwerp bekendgemaakt van een Fase 3-programma voor het onderzoeken van GLPG1690 in patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma is gebaseerd op de feedback van de Amerikaanse als de Europese toezichthouder.

L'Oréal heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een sterkere vraag uit China. De kwartaalopbrengsten stegen op vergelijkbare basis met bijna 7%. Analisten rekenden in doorsnee op een groei van 5,5%.

Analistenadvies is er nog niet, maar ik heb wel deze voor u:

Oil heads for its biggest weekly gain in 8 months as Goldman says "buy" https://t.co/VRFyoVgCL6 pic.twitter.com/rSF1x9tSCV — Bloomberg (@business) 13 april 2018

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan met Chinese im- en export: +14,4% en -2,7%, waar allebei +10% werd verwacht! Het overschot met de VS nam wel eventjes met +19,4% toe en of het daar nou het moment voor is...? Verder zijn er Duitse inflatie (in de prik), ex-dividenden en de Amerikaanse grootbanken met cijfers.

03:30 China handelsbalans mrt

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt 0,4% MoM

08:00 Kiadis jaarcijfers

09:00 Ahold Delhaize notering €0,63 ex-dividend

09:00 SBM Offshore notering $0,25 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI mrt 0,1% MoM

11:00 EU handelsbalans feb

14:00 Citigroup Q1-cijfers

14:00 JP Morgan Q1-cijfers

14:00 Wells Fargo Q1-cijfers

16:00 VS JOLTS feb 5,89M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 100,5

En dan nog even dit

Het CBS meldt:

Detailhandel zet bijna 3 procent meer om in februari dan vorig jaar februari. Meer op: https://t.co/yTfHVLrUzU pic.twitter.com/qEw8eQjfJk — CBS (@statistiekcbs) 13 april 2018

Nog een mooi cijfer:

Uitvoer groeit met ruim 4 procent in februari. Opnieuw vooral meer #uitvoer van machines en auto’s. Meer op: https://t.co/u3uOWhMaRo pic.twitter.com/LEs6Q7Ld66 — CBS (@statistiekcbs) 13 apr13 april 2018

Duidelijk:

Trump says U.S. will only join Pacific trade pact if terms are improved https://t.co/4MU4KKB7NK — Reuters Top News (@Reuters) 13 april 2018

Toch?

Trump orders review of U.S. Postal Service following criticism of Amazon https://t.co/Nyh5fXiD6m pic.twitter.com/lbUIxPQAGw — Reuters Top News (@Reuters) 13 april 2018

Een complot :-)

Nervous Russian tycoons may be behind a mysterious selloff in the Swiss franc https://t.co/5DdnTsLAcY pic.twitter.com/RbjpSOFPh3 — Bloomberg (@business) 13 april 2018

Jaja:

Silicon Valley, long the undisputed king of venture capital, is now sharing its throne with Asiahttps://t.co/v2Trvwwd7X — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 april 2018

Tot slot nog deze, peakeconomy?

Global growth is peaking – but not petering out https://t.co/8dJ3Y4yLTM pic.twitter.com/kSBWzDJUbA — Bloomberg (@business) 13 april 2018

