TA: AEX-index nadert horde

Zijn alle zorgen voorbij? Het bereiken van een eerste horde, in combinatie met een stagnerende geldstroom, kan voor wat hapering op de Nederlandse beurs zorgen.

Maar afgezien daarvan is het technische plaatje redelijk positief. De dollar biedt geen hulp, maar gaat binnenkort wel richting kiezen.

Serieuze technische verbetering AEX

Op de Nederlandse beurs is het technische plaatje opwaarts gedraaid nadat de AEX-index het neutrale koerspatroon van februari en maart opwaarts heeft afgerond. De voormalige de weerstand van 540,65 is nu duidelijk gebroken, hetgeen een serieuze technische verbetering oplevert.

Opwaarts komt er ruimte vrij richting weerstand 572,81 (gevormd op 23 januari). De steun ligt op 515,96 (gevormd op 9 februari).

Een verdere opmars van de AEX zal overigens niet in één rechte lijn plaatsvinden. Mocht zich een stagnatie voordoen, op Twitter (@RoyceTostrams) zal ik er op terugkomen.





Tijdelijke verkoopdruk

Een zware drempel is al bereikt, dat is de bovenkant van het koersgat (op de grafiek binnen de blauwe cirkel). Deze gap is begin februari gevormd tussen 544,70 (het high van maandag 12 februari) en 549,95 punten (het low van vrijdag 9 februari).

Deze gap geeft aan dat de verkoopdruk indertijd zeer groot was. Op weg naar boven, dus het huidige herstel, kan deze gap voor veel ruis in de markt zorgen.

Instroom vers kapitaal stagneert

De moneyflow van de Nederlandse beurs legt het herstel stil. De Moneyflow van de Nederlandse beurs is stevig opgeveerd, maar zet het herstel niet door.

De moneyflow indicator geeft aan dat de instroom van vers geld naar de markt stagneert. De in- en uitstroom van kapitaal bij de Nederlandse beurs is momenteel in evenwicht. Een uitleg van de moneyflow vindt u onderaan dit blog.



Dollar zoekt richting

De EUR/USD koers beweegt binnen een zijwaarts koerspatroon tussen steun 121,65 (gevormd op 18 januari) en weerstand 126,05 (gevormd op 19 november 2014) worden de fluctuaties steeds krapper. Een uitbraak uit deze driehoek zal de nieuwe richting aangeven. De dollar gaat binnenkort wel richting kiezen.





Uitleg moneyflow

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.