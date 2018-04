Dip over, vraagt u zich af als u zo de koersen ziet? De AEX zet vandaag net geen 550 op het bord, maar veel scheelt het niet. Of de dip, de daling vanaf februari zeg maar, over is, weten we pas als de index een nieuwe top neer zet boven 572,81, de top dit jaar en de bullmarket sinds 2009.

Vandaag valt op dat de fondsen die de daling leidden nu bovenaan staan. Zoals chippers en financials. Zo meteen meer en ook over DSM en Stern. Marktbreed ziet het er prima uit: mooie aandelen, rentes wat omlaag en dollartje wat duurder. OK, olie wel omlaag, maar bitcoin heeft de lente in haar bol.



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 5 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

ING: op focuslijst EMEA - Citigroup

Euronext: naar €60 van €57 - KBW

DSM: naar €88 van €87 (accumulate) - KBC

Fagron: naar €14 van €12 (hold) - KBC

Accell: naar €26 van €32 - Kepler Cheuvreux

DSM: €100 van €92 - DeGroof Petercam

De AEX-outperformers:

DSM hard omhoog na een outlookverhoging.

Altice loopt stevig op. Nog 50 cent en we staan weer op koersen van voor de Q4-cijfers.

Galapagos doet ook weer mee met de rally en dat was de laatste dagen wel anders.

AEX-underperformers:

Heineken heeft een mindere dag.

Vopak zet de daling van gisteren door...

Unibail-Rodamco omlaag en rentes omhoog. Die combinatie zien we vaker.

AMX-outperformers:

Takeaway.com loopt stevig op.

https://t.co/Ik0HPLlyFU gaat ook hard omhoog. Gisteren een koersdoelverhoging van JP Morgan. Vandaag zet de stijging door. pic.twitter.com/0id2lj8Zbc — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 april 2018

Chippers Besi en ASMI lijken mee te stijgen met de grote chippers op Wall Street.

Wel opvallend dat Fugro de laatste dagen veel harder stijgt dan SBM Offshore.

AMX-underperformers:

Flow Traders heeft een keertje een slechte dag.

Ook hier zijn het de vastgoedfondsen die wat achterblijven.

AScX-outperformers:

Accell zet de stijging die eerder deze week is ingezet door.

Felicitaties voor Binck. Voor het eerst in een jaar weer boven vijf euro.

Pharming opende vanochtend slecht, maar daarna volgde een rally waarmee de dag kan worden afgesloten met een mooie stijging.

AScX-underperformers:

Heijmans daalt 1,6%.

Op de lokale markt:

Ease2pay is alweer de grote uitschieter met +21,5%.

Stern loopt stevig op en in het verhaal van Arend Jan Kamp leest u er alles over:

Die auto's die u op de linkerbaan met 200km p/u voorbij vliegen zijn van #Stern en wel hierom https://t.co/nzJVnPU9w2 #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 april 2018

