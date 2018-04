Stern ziet sterretjes

Normaal gaan er 2600 stuks door op een dag. Nu zijn het er al ruim 71.000 en de koers doet +6,9%. Nieuws is er niet, behalve dan dat Martin Crum (geen positie) van de IEX Beleggersdesk Stern op buy zet met koersdoel €22.

Martin publiceerde zijn stuk vandaag om 09:45 uur. Zeg het maar, is hij de smoking gun? Moet haast wel, toch? Overigens, omdat Stern als lokaal fonds niet al te groot, niet al te liquide en al te free floaterig is, waarschuwt Martin u zelf al - in vette kapitalen zelfs - om gelimiteerd orders in te leggen.

Da's ook mijn advies bij zulke aandelen, zeg maar de onderste helft AScX en Lokale Markt. Daar zitten mooie aandelen van fraaie bedrijven tussen, maar een van de grootste risico is dat het Hotel California's kunnen zijn. U komt er wel in, u komt er al moeilijker uit en in een dikke bearmarket of krach zit u misschien vast.

Behalve uw geijkte fundamentele of technische analyses is dit een factor die u moet mee nemen, of u al dan niet in zulke aandelen belegt. Het is een van lessen van de kredietcrisis. Het boek van veel van zulke aandelen waren destijds helemaal leeg en beroemde beleggers en hedge funds sneuvelden er zelfs op.

Lokaal dilemma

Ik heb het zelf eens meegemaakt in 2005 ofzo, toen ik in mijn jeugdige onschuld een stukje over het toenmalige HES Beheer schreef. Normaal gingen er 500 stuks per dag door en toen duizenden. Ik weet het niet meer precies, wel dat ik erg schrok. Sindsdien schrijf ik om deze reden zelden over lokale aandelen.

Het is ook een dilemma voor analisten. Enerzijds willen ze ook de kleine aandelen op het Damrak hun plekje onder de zon geven en er frank en vrij hun mening over geven. Anderzijds willen ze natuurlijk niet op hun geweten hebben dat mensen in het momentum op aandelen springen, waar ze moeilijk uitkomen.

Natuurlijk, ook bij grotere aandelen ziet u vaak enorme koersimpact, als zeker ING, ABN Amro of Kempen daar drastische adviezen over geven. Denk maar aan dat ABN Amro advies voor Arcadis twee weken terug: bam, -13% op het bord. Of kijk naar Sif: bijna alle grote bewegingen zijn ingezet op analistenadviezen.

Dit zijn echter fondsen waar alijd voldoende handel is om er als gemiddelde particuliere belegger zonder al te grote handelstechnische kleerscheuren uit te komen. Met zo'n omzet als vandaag kan dat ook zeker bij Stern. Of dat morgen nog zo is, is een ander verhaal. Het boek kan zo weer dichtklappen.

Misschien is dat wel een goede grote gemene deler wijsheid voor de Lokale Markt.

Handel lekker in de fondsen waar liquiditeit en volatiliteit is

Beleg in fondsen waar u minimaal een paar jaar buy & hold in wil zitten en een bearmarket of krach kan doorstaan.

Stel die vraag nu maar aan u zelf over Stern.

Tot slot nog een fundamenteel grafiekje. Deze spaghetti hoort niet bij wat een degelijk dividendaandeel zou moeten zijn? Wat een rommeltje, maar dat er wel eens iets is bij Stern, wist u. Martin spreekt dan ook van een turnaround kandidaat en uiteraard hoort daar r.i.s.i.c.o. bij.