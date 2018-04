Het was een collega die het in de mot had, mij tipte en liet scoren. Er zit een dikke shorter in de AEX, kopte ik op 8 februari op IEX boven een stukje dat u aan de traffic te zien allemaal hebt gelezen. In de dagen en weken daarna viel het ook de andere (beurs)media op dat er bijzonders gaande was.

Op het hoogtepunt zat Ray Dalio van Bridgwater Associates, met een beheerd vermogen van $160 miljard het grootste hedge fund ter wereld, voor maar liefst ruim €20 miljard short in grote Europese blue chips. Zeg maar gerust de halve Eurostoxx 50. Ongeëvenaard dit, zo'n grote shorter.

In Nederland ging het om deze aandelen die samen bijna goed zijn voor het halve AEX-gewicht. Even snel de sigarendoos: de AEX is nu €650 miljard waard, deze fondsen zijn goed voor 47% en Dalio zat op het hoogtepunt 1% short, ofwel hij zat voor zo'n €3 miljard short in deze namen:

ASML

ING

Philips

Unibail Romdaco

Unilever

Reuring en beroering al om op de Europese beurzen, want Dalio is niet de eerste de beste. Sinds 1975 heeft hij een trackrecord opgebouwd in dit wereldje met dat hij een neus heeft voor marktdraaien, daar ook daadwerkelijk zijn geld op in zet en daar inderdaad bulkend rijk van is geworden.

In februari dipten de beurzen zowaar na twee jaar sluiprally en wat het talk of the town dat niemand minder dan Dalio voor in totaal ruim €20 miljard short zat in die grote Europese aandelen. Tot nu? Scherp Nico:

Dalio met Bridgewater nog steeds flink short in Europese aandelen maar heeft zo te zien ca. 20% afgebouwd pic.twitter.com/qvbakUh6D4 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 12 april 2018

Hoezo buy the dip

Inderdaad, het klopt. Dalio's shorts in die AEX-fondsen gaan gelijk op. Tot zeg maar 1 april liepen zijn shorts op tot 1% en nu is daar inderdaad eenvijfde vanaf ofzo. Helaas, voorlopig kunnen we slechts naar de beweegredenen van Bridgwater raden. Nergens uitleg of toelichting te vinden.

Op de LinkedIn pagina van Dalio staat wel een enorm betoog van hem van drie dagen geleden, maar dat gaat vooral over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Mijn interpretatie en bias wellicht, maar ik lees tussen de regels hooguit door dat hij even niet weet wat hij met deze beurs aan moet.

Hier de conclusie:

Wellicht weet Dalio ook niet zo goed wat hij met zijn shorts moet? Aan ASML en Unilever heeft hij aan een oppervlakkige blik op de grafieken weinig plezier beleefd zo te zien. Philips en Unibal-Rodamco hielden ook niet over, maar ING betaalde zich op het eerste gezicht wel aardig uit.

Of is Dalio gewoon vergeten de dip te kopen? En die ging dit keer maar liefst twee keer in de herkansing. Totdat de wal ééns het schip keert is, buy the dip nog altijd de beste strategie gebleken deze bullmarket. U ziet het echter aan zijn n stukje. Dalio heeft een mening over de markt.