We hebben een onverwacht mooie vlaai bij de koffie van DSM. Het KW1-cijferseizoen kan niet mooier beginnen. De Ebitda van DSM valt dit jaar een kwart hoger uit, waar eerder nog aan dubbelcijferige groei werd gedacht. Vooral de vitamines draaien als een lier. Proficiat. Hier leest u ANP.

Today we announce our preliminary Q1 2018 results and increase outlook. Read more > https://t.co/42tHKDTHNV pic.twitter.com/3wTQzrt1Mg — DSM Company (@DSM) 12 april 2018

Fagron heeft ook cijfers en ook die zien er op het eerste gezicht goed uit. Stabiele omzet, maar klaar voor de beloofde groeiversnelling? Nog geen persbericht op de site, dan maar zo. ANP maakt er dit van.

De omzetcijfers van #Fagron voor Q1 pic.twitter.com/FGab0VU3Hi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 april 2018

Tom van KBC heeft al duiding:

Cijfers van #Fagron in een notendop. Zonder wisselkoerseffecten geen organische groei, anders +6,8%. Operationele vooruitgang zit op schema (licenties &n productie, vnl. in Noord-Amerika). Schikt ook de rechtszaak met #JCBLaboratories pic.twitter.com/pcnb80xf8m — Tom Simonts (@TSimonts) 12 april 2018

Intussen in de grote boze wereld... Nog geen nieuws of escalatie, maar ook geen de-escalatie geloof ik. Ik neem wel aan dat de handel iedere dag glad de markt uit gaat.

President Trump’s pronouncements about possible strike in Syria may already have triggered moves by adversaries, military officials saidhttps://t.co/JVlrAFi9Ar — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 april 2018

Het is nu in ieder geval rustig op de brede markt. Amper beweging en niet één koers die er uit springt. Facebook deed +0,8% op het tweede optreden van CEO Mark Zuckerberg voor het Congres.

Het belangrijkste nieuws

ArcelorMittal wil dat de waarde van zijn aandelen binnen het bedrijf in dollars wordt uitgedrukt. De in Luxemburg gevestigde, maar in Amsterdam genoteerde onderneming roept daarvoor een bijzondere aandeelhoudersvergadering bij elkaar.

NSI heeft leningen ter waarde van 480 miljoen euro geherfinancierd. Door de nieuwe kredietfaciliteit, die door een vijftal banken werd verstrekt en een looptijd heeft van vijf jaar, gaan de rentekosten omlaag.

Ease2pay neemt het concurrerende MyOrder over van de Rabobank. De twee diensten worden na de overname samengevoegd. Voor Rabobank-klanten verandert er vooralsnog niets omdat Ease2pay met de bank blijft samenwerken.

Carrefour heeft de afgelopen maanden last gehad van slecht weer. Onder meer de natste winter in Frankrijk in 60 jaar zorgde ervoor dat het supermarktconcern niet echt opschoot met zijn plannen om de resultaten op te krikken.

Beleidsmakers van de Federal Reserve neigen naar een hoger tempo van renteverhogingen. Dat beeld komt naar voren uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed op 20 en 21 maart.

Analistenadvies:

ING: op focuslijst EMEA - Citigroup

Euronext: naar €60 van €57 - KBW

Wat?! Zoveel heb ik er nog nooit gezien. De AFM meldt deze shorts. Die van gisteren doe ik er bij, want die lagen er even uit. Kijk aan Bridgewater bouwt haar beroemde shorts af?

De agenda bevat aardig wat cijfers, maar stelt verder niet zoveel voor. Wel zijn er ECB-notulen die nieuws kunnen bevatten en wie raadt hoeveel beheerd vermogen BlackRock heeft, de grootste vermogensbeheerder ter wereld? Ik gok $6,5 biljoen.

08:00 Fagron omzetcijfers Q1

08:00 Hays Q1-update

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt 1,0%

11:00 EU industriële productie feb 0,3% MoM

13:30 ECB notulen

14:00 Wessanen AVA

14:00 BlackRock Q1-cijfers

14:30 VS import- en exportprijzen mrt 0,2% en 0,3% MoM

14:30 VS jobless claims 231K

17:45 Groothandelsgebouwen Q1-cijfers

18:00 L'Oréal Q1-update

