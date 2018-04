Daar zitten we dan, koersen met een nul voor de komma. Indexbreed is er niet zoveel gebeurd, maar onderliggend zien we op het Damrak toch aardig wat verschuivingen.

Beginnen we maar met olie, want de olieprijzen hard omhoog. Trump en Syrië denken we dan, maar de Amerikaanse olievoorraden was de echte trigger voor de stijging.

Olie (hier #WTI en #Brent) doen +2,5%. Ah, die Trump twee natuurlijk! Nee, die was om 13:00u. Om 16:30u waren er VS olievoorraden #AEX pic.twitter.com/2wFUMBqqt6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 april 2018

Oil prices hit more than 3-year highs on Middle East tensions, US-Russia war of words https://t.co/1dUwZRkHmK pic.twitter.com/7AC95pUVo3 — CNBC Now (@CNBCnow) 11 april 2018

Goud profiteert ook van de hernieuwde spanningen rondom de situatie in Syriè.

#Gold spiked to highest in almost 2yrs after President Donald Trump warned #Russia to "Get ready." Gold investors fear that current geo-political tensions could escalate out of control. pic.twitter.com/4pkYhzBgXy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 april 2018

Vanavond hebben we nog de Fed notulen en Bloomberg blikt alvast vooruit:

Fed minutes to hint at how trade spat could affect outlook https://t.co/JeqXlhC0RF pic.twitter.com/mtFb4hqmQr — Bloomberg Economics (@economics) 11 april 2018

Mark Zuckerberg getuigt voor dag twee. De CEO van Facebook staat voor het Congress en via Bloomberg kunt u dat live volgen:

Watch LIVE: Mark Zuckerberg is on Capitol Hill. Watch his testimony and track the price of Facebook's stock ?? https://t.co/B8sanLTpNq — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Marktoverzicht

Europese indices in het rood. Van een beetje tot wat meer, maar allemaal nog met een nul voor de komma. De Amerikanen zakken ook weg en verder profiteren goud, olie en de euro.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties dalen 0 tot 2 basispunten.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

Flow Traders: naar €36,60 van €21 (neutral) - Credit Suisse

Takeaway.com: naar €50,90 van €52 - JP Morgan

Accell: kopen en koersdoel €26 - NIBC

De AEX-outperformers:

Verzekeraars doen het goed ondanks dalende rentes.

Altice blijft maar doorstijgen sinds het bodempje op €6,44.

AEX-underperformers:

Vopak onderuit. Wellicht door dit verhaal, maar de stijgende olieprijzen (spot) kunnen daar ook aan bijdragen. Backwardation, dat verhaal.

Cushing's #oil tanks could soon drain to levels near effectively empty, even as U.S. oil production soars past a new record https://t.co/MlugjGtyOI by @Devikakrishnak More from #ReutersEnergy: https://t.co/DwZUbo5Wbq pic.twitter.com/doi02QSaYW — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 april 2018

AkzoNobel wordt er er op het eind van de dag nog even verkocht.

AMX-outperformers:

AMG gaat er vandoor door een samenwerking.

Flow Traders hoger na een koersdoelverhoging van Credit Suisse.

Aperam doet een overname en daardoor gaat de koers omhoog.

AMX-underperformers:

Besi onderaan zonder directe aanleiding.

Takeaway.com lager na een koersdoelverlaging van JP Morgan.

PostNL levert de winst van eerder deze week weer een beetje in.

AScX-outperformers:

Accell is de uitschieter na een koopadvies van NIBC.

AScX-underperformers:

Pharming daalt 3,3%.

Op de lokale markt:

Ease2pay is alweer de uitschieter lokaal met +23,8%.

De lijstjes: