Waarom tuinen we hier altijd in?

Al gezien? Gaat al weer grif rond. Welkom in 2018 :-) De S&P 500 future daalde er tien punten op, maar intussen is dat er al weer uitgelopen. Alles went blijkbaar.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 april 2018

We gaan spelletje doen. De vraag luidt: zet u in deze grafiek alle negatieve gebeurtenissen sinds 1 januari 2009. Zometeen wordt duidelijk waarom ik deze datum neem. Tot over een paar uur, want hier bent u wel even zoet mee, toch?

Geef ik dezelfde grafiek nog een keer. Zet u hier nou eens alle positieve gebeurtenissen in sinds 1 januari 2009. Dat is een stuk lastiger, hé? Ik kom eigenlijk niet veel verder dan die Giro d'Italia overwinning van Tom Dumoulin vorig jaar, maar of dat nou telt op de beurs...?

Michael Batnick, op Twitter bekend als The Irrelevant Investor, heeft een prachtig blog geschreven over dit fenomeen. Waarom zijn we zo vatbaar voor negatief nieuws en zien we positieve berichten over het hoofd?

Michael geeft eerlijk toe dat het hem weinig moeite kostte het bovenstaande plaatje vol te kalken. Heel veel punten kan hij er zelfs niet in kwijt. Net als ik zat hij ook heel lang naar een leeg scherm te staren om tot dit te komen:

Aan de hand van een quote van Microsoft-oprichter en -grootaandeelhouder Bill Gates verklaart Michael dit fenomeen, dat we ons zo vreselijk laten beïnvloeden door enge headlines in kapitalen en onderliggende trends niet zien.

Headlines, in a way, are what mislead you, because bad news is a headline, and gradual improvement is not.

Dit is een leuk lijstje, waarmee Michael die enorme opgang in aandelen verklaart. Ik houd het er zelf op dat de winsten zijn gestegen en daarmee basta. Want als ik over alles diep ga nadenken hoe en waarom, kom ik er helemaal niet meer uit en ik houd beleggen graag zo eenvoudig.mogelijk.

Advances in medicine

Transparency increasing for financial consumers

The explosion in quality podcasts

Professional content curation, like Abnormal Returns

The experience of travel, specifically airplanes

Costs going down for financial products

Technology costs coming down, like televisions, for example.

Google maps is free and incredible

High-speed wifi, everywhere

Fuel economy of an automobile. Average miles per gallon improves every year

Solar energy is a viable option.

OK, duidelijk. Hoe voorkomt u nou dat u bij iedere rood aangelopen headline in de stress schiet en intuïtief naar de verkoopknop zoekt? Het is vooral een kwestie van ervaring, denk ik. Het heeft bij mij zelf zeker tien jaar geduurd, voordat ik in staat was bijvoorbeeld laconiek of contrair te denken bij nieuws. Neem Facebook.

Iedereen rolt over elkaar heen hoe schandalig het is, zegt zijn account zegt op te zeggen en huilt anderszins met de wolven mee. Terwijl juist in zulke situaties zich vaak de grootste kansen voor doen. Neem datzelfde Facebook, dat ruim 20% kelderde, terwijl de omzet- en winstverwachtingen (nog) niet zijn verlaagd.

Of het een koop of verkoop is bepaalt u zelf, maar waar het om gaat is dat u onmiddellijk naar de nieuwe cijfers en feiten kijkt als die er zijn en daar conclusies aan verbindt. Dat heeft meer zin dan om reaguurder nummer 3765 te zijn die onder een nieuwsbericht of op twitter roept dat het allemaal schandalig is.

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van, is niet voor niks dé beurswijsheid voor en onder beurshandelaren. Zelf heb ik mij er op getraind om bij iedere jobstijding in de media onmiddellijk te bedenken of dit omzet en winst van een bedrijf, sector of de hele markt raakt. Nee, dan loopt het er meestal snel uit.

Zie die Trump-tweet, denk aan Brexit, herinner u die zijden draad waaraan Griekenland nog aan EU en euro hing en ga zo maar door. En Facebook dan? Dat is afwachten hoe het afloopt, maar ga niet voetstoots van het slechtste scenario uit. Het kan ook een kans van jewelste zijn: bijvoorbeeld een betaalde Facebook.