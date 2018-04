Fondsenrondje: De nul en de één

Nullen op de borden voor de Europese indices en voorlopig is het een kalm beursdagje. Vanmiddag zijn er nog belangrijke cijfers over de inflatie in de VS en vanavond nog Fed notulen. Intussen blijft de Russische munt op de glijbaan zitten:

Russia’s ruble slumps to its lowest level since November, extending a slide this week to almost 8% https://t.co/eFhTIWZOCH pic.twitter.com/WTihabaGKi — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Tom Simonts met een mooi staatje van de Amerikaanse banken:

Van de 5 grootbanken op Wall Street kon enkel #JPMorgan sinds begin 2007 de S&P500 index kloppen. pic.twitter.com/fJ3Vn6FSGw — Tom Simonts (@TSimonts) 11 april 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het rood. De Duitsers onderaan met -0,3% en Madrid bovenaan met +0,1%.

De Amerikaanse futures in de min. De S&P 500 daalt 0,5% en de Nasdaq 100 idem dito.

EUR/USD +0,1% naar 1,236.

De grondstoffenmarkten: goud stijgt 0,3% en zilver 0,1%. WTI en Brent blijven rond de slotkoersen van gisteren hangen.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +1 en -1 basispunt.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Altice loopt de hele wek al gestaag op en is al zo'n 90 cent aangedikt sinds het bodempje op 6,44.

ASR ligt opnieuw het sterkst van de drie verzekeraars in de AEX.

Zakt Vopak door dit verhaal?

Cushing's #oil tanks could soon drain to levels near effectively empty, even as U.S. oil production soars past a new record https://t.co/MlugjGtyOI by @Devikakrishnak More from #ReutersEnergy: https://t.co/DwZUbo5Wbq pic.twitter.com/doi02QSaYW — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 april 2018

AMG gaat als de brandweer door een samenwerking:

AMG praat met Criterion over samenwerking https://t.co/4bVezfbB2c via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 10 april 2018

Aperam doet een overname en ligt er sterk bij.

Flow Traders gaat omhoog na een koersdoelverhoging van Credit Suisse.

Air France-KLM in de rebound?

Takeaway.com daalt na een koersdoelverlaging van JP Morgan.

Accell stijgt hard na een koopadvies van NIBC.

Ease2pay alweer de hardste stijger lokaal met +15%.

