Mark Zuckerberg earned some likes for the way he defended Facebook in Washington https://t.co/Lmzm6mikQl pic.twitter.com/YObZbO767z — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Als u geen Facebook meer blieft, wat dacht u van een Chinese bank? Wie weet kan het binnenkort.

China to allow more foreign investment in financial sector this year: PBOC https://t.co/Yi27TXiwbk pic.twitter.com/Gx4ejAjySD — Reuters Top News (@Reuters) 11 april 2018

Even geen handelsoorlog nu, maar met Syrië dient zich alweer een geopolitieke crisis aan?

Both Trump and Mattis have canceled travel plans for this weekend, an indication of planning under way for a possible military strike in Syriahttps://t.co/UX7NhXwPXJ — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 april 2018

Het is dan ook een bekend gezegde op de beurs:

Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een tijd om te beleggen.

Blijkbaar vind de wereld het nu even niet zo'n moment, want de scores vallen een beetje tegen na die mooie rally gisteren op Wall Street. We hebben het er maar mee te doen. Ik zie niks dat er uit springt.

Novisource zag de omzet in 2017 met 9,7% groeien. Het bedrijfsresultaat, gezuiverd voor eenmalige bijzondere kosten, steeg naar ruim 1,7 miljoen euro. Volgens Novisource zorgden de in 2016 ingezette reorganisatie voor een "aanzienlijke verbetering'.

Aperam heeft overeenstemming bereikt over de overname van VDM Metals Holding. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf betaalt een bedrag van 438 miljoen euro aan de huidige aandeelhouders Falcon Metals en investeerder Lindsey Goldberg Vogel.

AMG voert exclusieve gesprekken met Criterion Catalyst and Technologies over een nauwere samenwerking. Criterion, een dochter van Roayl Dutch Shell, levert katalysatoren, technologieën en diensten aan de raffinage-markten.

Air France-KLM ontkent dat het samen met easyJet en Cerberus een bod heeft uitgebracht op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat liet een woordvoerder desgevraagd weten.

De Franse activistische belegger CIAM is bereid de discussie over een beschermingsconstructie bij Ahold Delhaize flink op de spits te drijven. CIAM-topvrouw Catherine Berjal dreigt zelfs naar de rechter te stappen.

Esperite haalt in totaal 1,2 miljoen euro op in een nieuwe financieringsronde. Het investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund oefent opties uit in ruil voor aandelen, zo meldt Esperite.

LeasePlan stelt zijn beursplannen uit en vraagt op zijn vroegst na de zomer een notering in Amsterdam aan. Volgens topman Tex Gunning heeft het bedrijf meer tijd nodig om aandeelhouders uit te leggen waarom het concern meer waard is dan branchegenoten

Is er ook nog een beursgang!

Vandaag verwelkomt Euronext Retail Estates voor een notering aan Euronext Amsterdam, naast haar notering aan Brussel. In de 20 jaar dat zij is genoteerd aan Brussel heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt; portfolio telt meer dan 800 properties. #listing #retailestates pic.twitter.com/YnUzJDjfuJ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 11 april 2018

Arme CEO Dick Boer van Ahold Delhaize. In plaats van dat hij deze zomer rustig met pensioen kan, heeft hij deze twee hedge-kenau's achter zich aan :-) Vanmiddag live op de aandeelhoudersvergadering.

Investeringsmaatschappij Ciam eist vandaag dat de Ahold Delhaize-top het voortzetten van de beschemingsconstructie voorlegt aan de aandeelhoudersvergadering @harryvgelder @Evdschoot https://t.co/eBreHvZaMT — Theo Besteman (@theobesteman) 11 april 2018

Analistenadvies dan, Credit Suisse wordt ook wakker en ziet dat de volatiliteit is opgelopen dit jaar. De shorts zijn helaas nog niet bijgewerkt op Shortsell.

Flow Traders: naar €36,60 van €21 (neutral) - Credit Suisse

Takeaway.com: naar €50,90 van €52 - JP Morgan

De agenda bestaat uit wat omzetcijfers, een ex-dividendje, Fed notulen van het laatste rentebesluit en de Chinese inflatie is door op +2,1% en +3,1%, zwaar tegenvallend dus.

03:30 China inflatie CPI en PPI mrt 2,6% en 3.2%

08:00 Page Q1-update

08:00 Tesco Q1-update

08:00 Carrefour Q1-update

09:00 Kendrion notering €0,87 ex-dividend

10:30 VK industriële productie feb 2,9%

13:00 Delta Airlines Q1-cijfers

14:00 Heijmans AVA

14:00 Ahold Delhaize AVA

14:30 SBM Offshore AVA

14:30 VS inflatie CPI mrt 0,1% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed notulen

Weer een signaal dat de hoogconjunctuur op op retour is?

China March factory, consumer inflation slows in sign of ebbing economic growth https://t.co/Xkxeutj7mo pic.twitter.com/TtLIKKO70p — Reuters Top News (@Reuters) 11 april 2018

Gisteren had ik hier ook al stukje over, dit is de fantasie in Facebook:

Mark Zuckerberg’s comment could be interpreted as endorsing the idea that Facebook might experiment with a version of its social network that relies on subscription revenue instead of advertising https://t.co/oJ1xgxAYcl — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 april 2018

En de hele sector zat gisteren duimen te drukken voor Mark?

Tobacco (1992), Financial (2010), Biotech (2015) industries illustrate how regulation can pop a stock mkt bubble, BofAML says. Tech vulnerable to increased regulation, most especially as econ slowdown in coming quarters wrecks govt finances & public opinion against tech. pic.twitter.com/HcJAF6GpDV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 april 2018

Het schijnt dat Mark zich had voorbereid op de opknipvraag. Misschien dat die nog beter aan Alphabet kan worden gesteld:

China heeft ook een dataprobleem, of ervaart dat zo, zo te zien:

China freezes out Tencent and Toutiao apps as online crackdown widens https://t.co/xERKQ2YHhl pic.twitter.com/NVsvYOfQze — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Ach. wat maakt het uit. Vroeg of laat komt er toch wel weer een financiële crisis:

Federal Reserve proposes new capital rules for Wall Street https://t.co/6OoHp7Rmg0 — CNBC (@CNBC) 10 april 2018

En misschien sneller dan we denken :-)

A new form of bank debt is having unintended consequences https://t.co/lqOiAqfRZE via @gadfly pic.twitter.com/c2XuVLEmcp — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Ook weer een kleine opening:

China aims to start Shanghai-London trading link this year https://t.co/f6vGHXYxra pic.twitter.com/rRiDukfSKp — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Zo weet ik ook nog wel een paar prijzen die ik op het bord wil zien:

Saudi Arabia wants to get oil prices near $80 a barrel https://t.co/vro2gQEPR0 pic.twitter.com/BLUbY2Sjm5 — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Christine toch, je méént het, meid?!

IMF chief warns trade war could rip apart global economy https://t.co/M5uFn5Xasv — Financial Times (@FT) 11 april 2018

Tot slot de bizarre uitmijter:

Analysts at Barclays compare Bitcoin to an infectious disease https://t.co/kTvpsYEgmC pic.twitter.com/3Vvt0mhPiF — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 11 april 2018

