Liveblog: Aperam en Flow

Update 08:50 uur: Surprise

De surprise index ziet er niet zo best uit voor de eurozone. Deze index laat zien of macrocijfers boven of onder de verwachtingen zijn:

Eurozone macro data continues to disappoint. #meanreverting pic.twitter.com/aOwu7Hae5g — jeroen blokland (@jsblokland) 11 april 2018

Update 08:40 uur: Vopak

Klinkt niet zo goed voor Vopak dit soort verhalen. Nu kunnen we niet in hun terminals kijken, maar u snapt wel waar ik op doe:

Cushing's #oil tanks could soon drain to levels near effectively empty, even as U.S. oil production soars past a new record https://t.co/MlugjGtyOI by @Devikakrishnak More from #ReutersEnergy: https://t.co/DwZUbo5Wbq pic.twitter.com/doi02QSaYW — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 april 2018

Update 08:40 uur: Tesco

Tesco is terug van weggeweest:

Tesco to issue annual dividend after profits eclipse £1bn https://t.co/ylXz5CGNwK — fastFT (@fastFT) 11 april 2018

Update 08:30 uur: Theranos

And... It's gone...

Three weeks after being charged with fraud by the SEC, Theranos lays off most of its remaining workforce. https://t.co/mJrkxx2dzl — John Carreyrou (@JohnCarreyrou) 10 april 2018

Update 08:30 uur: Retail Estates

Nieuwe notering aan het Damrak vandaag?

Vandaag verwelkomt Euronext Retail Estates voor een notering aan Euronext Amsterdam, naast haar notering aan Brussel. In de 20 jaar dat zij is genoteerd aan Brussel heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt; portfolio telt meer dan 800 properties. #listing #retailestates pic.twitter.com/YnUzJDjfuJ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 11 april 2018

We krijgen een nieuwe notering aan het Damrak van #RetailEstates. Een Belgisch vastgoedfonds. Hier de prestaties met herbelegd dividend versus #AEX en Unibail-Rodamco. De Bel20 is zonder herbelegd dividend, maar voor de show: pic.twitter.com/4mB5tmRQfX — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 april 2018

Update 08:00 uur: Aperam

Aperam doet een overname in Duitsland:

#Aperam doet een overname en neemt een Duitse concurrent over: pic.twitter.com/XPXZZQPDYg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analsitenadviezen voor vandaag:

Flow Traders: naar €36,60 van €21 (neutral) - Credit Suisse

Takeaway.com: naar €50,90 van €52 - JP Morgan

(NB)