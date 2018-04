Update 16:20 uur: Goud

Als de kanonnen bulderen moeten we goud kopen? Ik dacht dat dat over aandelen ging...

Update 16:00 uur: Facebook

Dag twee van de getuigenis van Mark Zuckerberg:

JUST IN: Facebook shares down 0.4 percent at $164.36 as second day of Zuckerberg's testimony begins. Watch live: https://t.co/Npg5m7deUv $FB pic.twitter.com/zFgxIg3psW — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 april 2018

Update 14:30 uur: Inflatie VS

De inflatiecijfers uit de VS zijn uit en op maandbasis is het cijfer onder de verwachting:

BREAKING! US headline #inflation rises to 2.4%, up from 2.2% in February. Core #CPI at 2.1%, first month above 2% since February last year. pic.twitter.com/MQUHF3YIkG — jeroen blokland (@jsblokland) 11 april 2018

JUST IN: U.S. core inflation accelerates as drag from phone costs fades https://t.co/rKJwtd0ruW pic.twitter.com/IyKtUIDNhO — Bloomberg (@business) 11 april 2018

Update 14:25 uur: Crypto

De grootste accountancybedrijven kunnen blockchain en ICO's niet negeren. Bloomberg heeft een interessant verhaal daarover:

Big Four consulting firms dip a toe in initial coin offerings https://t.co/czqBRx9jsb pic.twitter.com/oTJfJM3zxQ — Bloomberg Crypto (@crypto) 11 april 2018

Geintje natuurlijk, maar deze bedrijven kunnen deze technologie niet negeren:

KPMG-coin, EY-token, Deloittecoin en PWC-token...https://t.co/YXmLWO6nKk — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 april 2018

Update 14:15 uur: Ahold

Durk Veenstra van RTL is bij de AVA van Ahold Delhaize en doet vanaf daar verslag:

Voor wie mee wilt luisteren:

Update 13:55 uur: Trump

Technisch analist Justin Blekemolen over de daling van de AEX:

Markten onder druk na tweet van Trump... https://t.co/Z4yNenRkp9 voor de #AEX in het beste geval een pullback naar 540.. pic.twitter.com/xFTNC3Rk8V — Justin Blekemolen (@JustinBlekemole) 11 april 2018

Update 13:35 uur: Trump

De Amerikaanse president doet een aankondiging via Twitter:

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 april 2018

Deze koersreactie:

#Trump:

Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!”#Oil pic.twitter.com/GdRwBA9heu — jeroen blokland (@jsblokland) 11 april 2018

Update 13:15 uur: Draghi

Wat gebeurt er als er een Italiaan voor een groep studenten gaat speechen? Nou...

When you’re waiting patiently for Draghi to start speaking... :) pic.twitter.com/aIkhHKBGXT — Carolynn Look (@carolynnlook) 11 april 2018

Update 12:20 uur: Zakken

De Amerikaanse futures en Europese beurzen zakken ineens weg. Waarom nu weer? Geen duidelijke trigger daarvoor, dit vat het eigenlijk wel samen:

Stuff just went down — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 11 april 2018

Update 11:50 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/jFch9pzq5v — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 april 2018

Update 10:45 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit live bij BNR om het te hebben over...

Rond 1051u vertel ik in @BNRzaken alles wat u nog niet weet over #Facebook, Belgisch vastgoed verovert Damrak en #AEX in spagaat — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 11 april 2018

Update 10:30 uur: Tussendoortje

Leukste tot nu toe :-)

Als je een dubbele wodka in de club hebt besteld maar je budget voor de avond ook exact €12 euro was. #Facebook #Zuckerberg pic.twitter.com/5NKNCixg6l — Daan Jongen (@Daanjongen) 10 april 2018

Ja kak, dat betekent toch ff zuinig aan doen. Snel even je saldo checken of er geen geld is gestort. pic.twitter.com/QbJeZ7jQlk — Daan Jongen (@Daanjongen) 10 april 2018

Update 09:30 uur: Portugal

Dit meen je niet?

Portugal is set to break away from a 25-year long budget deficit https://t.co/nXy3wisyfz — CNBC (@CNBC) 11 april 2018

Update 09:30 uur: Aluminium

Hard omhoog, die prijzen van Aluminium:

Aluminum prices still going nuts https://t.co/fnZ0BS17Yf pic.twitter.com/oGijOGdb43 — Thomas Biesheuvel (@tbiesheuvel) 11 april 2018

Update 08:50 uur: Surprise

De surprise index ziet er niet zo best uit voor de eurozone. Deze index laat zien of macrocijfers boven of onder de verwachtingen zijn:

Eurozone macro data continues to disappoint. #meanreverting pic.twitter.com/aOwu7Hae5g — jeroen blokland (@jsblokland) 11 april 2018

Update 08:40 uur: Vopak

Klinkt niet zo goed voor Vopak dit soort verhalen. Nu kunnen we niet in hun terminals kijken, maar u snapt wel waar ik op doe:

Cushing's #oil tanks could soon drain to levels near effectively empty, even as U.S. oil production soars past a new record https://t.co/MlugjGtyOI by @Devikakrishnak More from #ReutersEnergy: https://t.co/DwZUbo5Wbq pic.twitter.com/doi02QSaYW — Reuters Business (@ReutersBiz) 11 april 2018

Update 08:40 uur: Tesco

Tesco is terug van weggeweest:

Tesco to issue annual dividend after profits eclipse £1bn https://t.co/ylXz5CGNwK — fastFT (@fastFT) 11 april 2018

Update 08:30 uur: Theranos

And... it's gone...

Three weeks after being charged with fraud by the SEC, Theranos lays off most of its remaining workforce. https://t.co/mJrkxx2dzl — John Carreyrou (@JohnCarreyrou) 10 april 2018

Update 08:30 uur: Retail Estates

Nieuwe notering aan het Damrak vandaag?

Vandaag verwelkomt Euronext Retail Estates voor een notering aan Euronext Amsterdam, naast haar notering aan Brussel. In de 20 jaar dat zij is genoteerd aan Brussel heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt; portfolio telt meer dan 800 properties. #listing #retailestates pic.twitter.com/YnUzJDjfuJ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 11 april 2018

We krijgen een nieuwe notering aan het Damrak van #RetailEstates. Een Belgisch vastgoedfonds. Hier de prestaties met herbelegd dividend versus #AEX en Unibail-Rodamco. De Bel20 is zonder herbelegd dividend, maar voor de show: pic.twitter.com/4mB5tmRQfX — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 april 2018

Update 08:00 uur: Aperam

Äperam doet een overname in Duitsland:

#Aperam doet een overname en neemt een Duitse concurrent over: pic.twitter.com/XPXZZQPDYg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 11 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analsitenadviezen voor vandaag:

Flow Traders: naar €36,60 van €21 (neutral) - Credit Suisse

Takeaway.com: naar €50,90 van €52 - JP Morgan

