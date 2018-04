Slotcall: Xi rally Beurs vandaag

De zon breekt door, ook op het Damrak. De Chinese president Xi Jinping, die op het Aziatische Forum for Asia, waar onze minister-president Mark Rutte ook aanwezig is, de Amerikanen een handreiking doet is daarvoor verantwoordelijk. China to reduce tariffs, expand imports: President #XiJinping #Boao2018 pic.twitter.com/5HhwZdaqTR — China Xinhua News (@XHNews) 10 april 2018 Of er wat van de maatregelen terechtkomt is een tweede, voorlopig veren de beurzen mooi verder op en staan we alweer bijna op 545. In Europa ligt de Duitse markt het sterkst, zij profiteren het meest van het verder openen van de Chinese markt in verband met het verlagen van de importtarieven voor auto's zoals Xi dat voorgesteld heeft. Volkswagen stijgt mede door het gerucht dat er een wisseling van de wacht aan de top is: #Volkswagen zet ceo #Müller aan de kant https://t.co/WqYkA53iiX — Live uit Berlijn (@maukuypers) 10 april 2018 Alhoewel het sentiment vandaag zienderogen verbetert, is niet iedereen daar even sterk van overtuigd: Varo Energy, het oliebedrijf van Marcel van Poecke, u wellicht bekend van het vroegere Petroplus, blaast de voorgenomen beursgang af. Oorzaak: market conditions. Beursgang #VARO Energy gaat niet door pic.twitter.com/Zh4q31GIr0 — durk veenstra (@durkveenstra) 10 april 2018 Bezorgdienst Takeaway.com meldde mooie groeicijfers over het eerste kwartaal, met een groei van 32% in Duitsland, waar de enorme marketinginspanningen zich kennelijk uitbetalen: Takeaway bijt zich vast #Takeaway.com https://t.co/eytfxEwpKZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 10 april 2018 Marktoverzicht Europese indices lopen op en de Amerikanen gaan nog harder. EUR/USD stijgt ietsjes, olie gaat ook hard en bitcoin met een nul voor de komma.

Klik op het plaatje voor een grote versie Rentes Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen -1 en +4 basispunten.

Klik op het plaatje voor een grote versie Beursplein 5 Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag: Vopak: start met underperform en €32 - Macquarie

KPN: naar €2 van €2,32 - Jefferies

Unilever: naar €56 van €58 - Bernstein De AEX-outperformers: Verzekeraars liggen goed en vooral ASR gaat hard.

ArcelorMittal loopt op met een hefboompje op de sector.

Heeft Altice een bodempje gevormd op 6,44? Begint het wel op te lijken met die stijgingen zo. AEX-underperformers: KPN en Vopak stonden gisteren nog bovenaan, vandaag onderaan door de analistenadviezen.

Unilever lager na een koersdoelverlaging van Bernstein. AMX-outperformers: Fugro gaat er als een speer vandoor de dag nadat ik calls kocht. Het is ook wel eens fijn om de wind op deze manier mee te hebben. Nieuws is er niet, tenzij u naar de olieprijzen kijkt en dat er aan wilt linken.

Takeaway.com hoger na Q1-cijfers.

Fondsen met een trackrecord om hard te bewegen doen dat vandaag ook. Zie Aperam, Fugro, ASMI, Besi en AMG. AMX-underperformers: Air France-KLM weer onderuit. De staking kost het bedrijf alweer 170 miljoen.

PostNL gaat even iets terug na de winst van gisteren. AScX-outperformers: Kopertje in Accell vanmiddag? Hoog volume ook. AScX-underperformers: Nedap daalt 1,5%. Op de lokale markt: Nepi Rockade stijgt 15% en is daarmee de uitschieter. De lijstjes:

