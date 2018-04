OK, die ene week dat hij niet thuis gaf toen het schandaal los barstte is hem nu vergeven. Ik heb niks met Facebook, zowel de site als het aandeel, maar ik mag die Mark Zuckerberg wel. Draait nooit om de hete brei heen en geeft fouten toe. Dat heeft hem al een paar keer een koersafstraffing gekost.

Vooral dat laatste is een unicum onder topmanagers, vind je ook niet Ton Büchner, Paul Koffrie, Mac Zondervan? Om maar een paar beruchte Nederlandse waardeverbranders te noemen, waar u nooit sorry van hebt gehoord. Zuckerberg neemt vandaag om 20:00 uur de hele schuld op zich voor het Facebook-schandaal:

Hier een citaatje uit zijn speech, die gisteravond al verscheen. Onuitgegeven dit, Zuckerberg gaat door het stof:

But it’s clear now that we didn’t do enough to prevent these tools from being used for harm as well. That goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy.

We didn’t take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. It was my mistake, and I’m sorry. I started Facebook, I run it, and I’m responsible for what happens here.

Vergelijk dat eens met alle groot bank CEO's die begin 2009 voor datzelfde Congress verschenen. Dat was in februari 2009, het dieptepunt van de krediet-, beurs- en economische crisis toen. Hier een kleine uitsnede: geen woord of zelfs maar gebaar van spijt of sorry van de grootgraaiers met hun wanbeleid.

Ingeprijsd?

Goed, ik heb dus niks met de site en het aandeel - ik heb liever waarde-aandelen - maar ik kan natuurlijk wel kijken of het wat is, nu het zo is afgestraft. Want dat is het, zo. Voor u zich in de grafiek in graaft, geef ik u nog een quote mee van Zuckerberg.

I’ve directed our teams to invest so much in security — on top of the other investments we’re making — that it will significantly impact our profitability going forward.

But I want to be clear about what our priority is: protecting our community is more importaant than maximizing our profits.

Op de Schaal van Mock is significantly 12 à 20%. Goed, nu mag u naar de grafiek kijken, Ik hoor u al hardop denken: is het een koopje, of gaat die affaire er in hakken? Ik zou zeggen, voorlopig is het op deze koers ingeprijsd. Grootste risico is of er wetgeving komt die het verdienmodel aantast.

Tot nu toe was het aandeel Facebook sinds de beursgang een sprookje. Hier ziet u koers, verwachte winst (verwachte omzet heb ik helaas niet) en verwachte koerswinstverhouding per aandeel. U ziet het, Facebook was nog nooit zo goedkoop, maar de risico's waren ook nog nooit zo groot.

Met de bestaande harde data, de schattingen van de analisten die ik uit Reuters Eikon trek en die hoogstofficieuze 12 à 20% kan ik sigarendoossommen maken. Cohiba's, dat dan weer wel. Dit spreekt voor zich.

Ja, maar de neerwaartse bijstellingen van de analisten moeten nog komen, denkt u nu bij deze sublieme cijfers en verwachtingen. Dat is inderdaad (nog) niet gebeurd, kijk maar. Op 25 april heeft Facebook cijfers en outlook, misschien dan. Of niet...

Grootste troef

Over de risico's heb ik het al gehad, strikte datawetgeving die het verdienmodel kan aantasten. Het is niet voor niets dat Zuckerberg is zijn speech vooral spreekt wat zijn bedrijf intussen zelf onderneemt om zijn platform op te schonen en zijn gebruikers tegen schurken en boeven te beschermen.

Subjectief, maar volgens mij is Zuckerberg daar oprecht in. Facebook is zijn kindje en zoals hij al vaker heeft aangegeven en bewezen, is de gezondheid en de toekomst van zijn site hem vele keren meer waard dan de huidige koers of winsten. Hij is ook ondernemer en geen manager, belangrijk verschil.

De grootste troef die Facebook en Zuckerberg achter de hand hebben - en waar zijn rechterhand Sheryl Sandberg al op hintte - is een betaalde Facebook. Dat is in veel varianten denkbaar, maar houd het simpel op of betalen met je data voor toegang tot de site, of een bedrag per maand en dan baas over eigen data.

Beste peer is dan het door Microsoft overgenomen LinkedIn, dat dit model kent. Dit zijn de Nederlandse prijzen voor een volledig abonnement per maand:

Carriere: €22

Business: €45

Sales: €60

Werving: €90

Nu heeft Facebook ruim 2,1 miljard gebruikers. Als 1% van hen een tientje per maand lapt, dan levert dat $2,5 miljard per jaar op. Om maar te zwijgen als het er meer zijn, of als Facebook speciale prijzen voor consumenten-, bedrijfs-, shushifoto's- en kattenfimpjes-accounts hanteert. Of opbrengsten delen met leden, zoals YouTube.

Dan is de financiële fantasie in Facebook zoek. Misschien is om deze reden slecht datanieuws voor Facebook goed nieuws voor u als aandeelhouder. Ik kan niet in Zuckerbergs en Sandbergs hoofd kijken, maar zij kanen toch ook wel eens zulke sommetjes? En met ieder nieuw schandaal kunnen ze de prijzen opdrijven :-)

Wat mij betreft de grootste troef die Facebook nog achter de hand heeft en de beste fantasie in het aandeel. Nogmaals, Facebook was nog nooit zo goedkoop als nu tegen 22 keer de verwachte winst. De halve AEX is al duurder.