China's nucleaire optie

President Xi van China reikt de hand naar de westerse wereld en belooft meer openheid. Eerst zien, dan geloven, zullen we maar zeggen, maar voor wat het waard is: Xi haalt toch enige kou uit de lucht. Mooie beursrally bij ons gisteren en de Amerikanen deden het nog eens dunnetjes over.

Xi sprak gisteren op een conferentie op het Chinese eiland Hainan, een in 1988 aangewezen economische zone die nogal last had van de vastgoedbubbel in China. Als je een beetje centen hebt in China ga je naar Hainan op vakantie. Daarnaast is het tropische Hainan een populair vakantieoord voor veel Russen.

Ik raad onze minister-president en zijn 165 man sterk gevolg aan, zij zijn ook op het forum, zich op tijd te melden bij het ontbijtbuffet, anders lopen ze kans dat de boel op is.

Sinds 2002 organiseert men hier de Aziatische variant van het World Economic Forum zoals dat in Europa jaarlijks in februari in Davos gehouden wordt.

De Xi-rally

Het opveren van de beurzen gisteren was voornamelijk te danken aan de verzoenende woorden van Xi Jinping, inmiddels president voor het leven in China, op de recente aantijgingen van Donald Trump.

Trump vindt dat de Chinese economie meer open moet worden, dat de Chinezen hun handelsoverschot moeten aanpakken en dat ze op moeten houden met het stelen van intellectual property.

Een geliefde sport van de Chinezen is bedrijven die in hun land voet aan de grond willen krijgen te dwingen eerst een joint-venture met een Chinees bedrijf op te zetten. Vervolgens wordt het westerse bedrijf qua kennis leeggetrokken en gaan de Chinezen zelf verder.

Wat zei Xi?

Wat heeft Xi precies gezegd? De Nederlandse correspondent Sjoerd den Daas, hij werkt voor RTL, BNR en FD, was erbij:

Xi in message to Trump: need new form of state to state relations, that feature dialogue rather than confrontation. pic.twitter.com/HLFjV9xn2g — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 10 april 2018

Bingo! ‘China’s door will not close, but only open wider’, says Xi. Followed by applause — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 10 april 2018

En nog een paar:

Xi: China will enter a new phase of opening up. — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 10 april 2018

Xi haalde ook nog even het Belt&Road intitiatief aan. China investeert hiermee in een aantal handelsroutes vanuit China naar o.a. Europa.

Xi: Belt&Road may be China’s idea, but going to benefit the world. Imposes no business deals on others — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 10 april 2018



De vraag is natuurlijk of China inderdaad gaat doen wat Xi allemaal belooft. De voorgestelde maatregelen zijn vrij abstract. Er zit, afgezien van de lagere importtarieven voor auto's, weinig concreets bij. In februari, toen Xi op het forum in Davos was, sprak hij woorden van gelijke strekking.

Het geeft meer aan hoe de Chinezen in de wedstrijd zitten. Zij laten Trump blaffen, en werpen af en toe een bot toe. Daarna wordt het weer een tijdje glas, plas, was, tot een nieuw bot vereist is. Ondertussen kan Xi, en met hem China, zich mooi profileren als voorvechter van globalisering, als tegenhanger van Trump's America First.

Berg staatsobligaties

Daarbij is er altijd nog het dreigmiddel van de berg Treasuries (Amerikaanse staatsobligaties) die China inmiddels in bezit heeft. Goed beschouwd zijn China en de VS tot elkaar veroordeeld: China financiert de tekorten van de VS zodat de Amerikanen spullen uit China kunnen kopen.

China zou kunnen overgaan tot dumping hiervan, om de Amerikanen letterlijk op kosten te jagen maar zou zichzelf daarbij in de vingers snijden. Het verliest natuurlijk geld op de grote voorraad treasuries maar verliest vooral haar naam als betrouwbaar investeerder.

Het wordt daarom wel de nucleair option genoemd: een sterk dreigmiddel maar niet iets wat je daadwerkelijk uitvoert. Maar ook hiervoor zijn ze bij Trump waarschijnlijk aan het verkeerde adres, want hij gaat prat op zijn bijnaam als King of Debt.

Toch spelen de Chinezen wel met hun aankoopbeleid inzake die Treasuries want sinds 2013 is het totaal niet meer gestegen. Dat betekent dat er minder gekocht, dan wel dat aflopende obligaties niet doorgedraaid werden.

De tabel hierboven van Reuters is afgeleid van onderstaande officiele data van de Amerikaanse regering. Klik voor groot, anders zijn de getallen niet te lezen.



Bron: Ticdata

China heeft het afgelopen jaar aardig bijgekocht, terwijl de Japanners juist wat afbouwden. Merk verder op dat ook Ierland, Zwitserland, Luxemburg en de Kaaiman-eilanden tot de grootste sponsors van de VS behoren.

Benieuwd hoe die aantallen er over een jaar uitzien als de Amerikaanse terugroepactie voor buitenlands geld in werking is getreden... Nederland staat overigens pas op een bescheiden 26ste plaats met $45 miljard aan onderliggende waarde, en dat is al bijna 20% minder dan een jaar eerder.

China bezit in totaal, volgens de laatste cijfers, $3,13 biljoen (Amerikaans: trillion) aan buitenlandse reserves, waarvan ongeveer een derde dus in Amerikaanse staatsobligaties is belegd. Wanneer de Chinezen besluiten daar een shift in aan te brengen heb je pas echt de poppen aan het dansen.

Ondertussen bij Trump...

Ondertussen kan Donald Trump zich op de borst kloppen met het weer een stukje verder openbreken van de Chinese economie. Wel opmerkelijk: iedere keer denk je dat Trump te ver gaat met zijn retoriek, maar hij komt er iedere keer mee weg en behaalt nog resultaat ook.

De vraag is of dat komt door de sterke machtspositie van het land waarvan hij president is, of dat het gezonde verstand bij zijn tegenstanders daarvoor verantwoordelijk is. Eerlijk is eerlijk, in zijn eerste jaar kreeg Trump niets voor elkaar maar de laatste maanden heeft ie het tij mee.

De als waanzinnig bestempelde tariefsverhogingen voor staal zijn gewoon ingevoerd, de belastingplannen zijn ingevoerd en nu krijgt hij ook de Chinezen mee. Zijn volgende historische landmark zal een foto met Little Rocketman kunnen zijn. Waarbij ze elkaar in Mongolië gebroederlijk op de schouders slaan.

Ik vond Trump als president voor de VS een aanfluiting en eigenlijk is het dat nog steeds. Tegelijkertijd is hij een verademing tussen alle politiek-correcte sluwheid, waar Hillary de exponent van was. En het is opmerkelijk hoeveel hij inmiddels voor elkaar krijgt, al twitterend vanuit de badkamer: