Hoe laat? Mister Kattenfimpjes himself moet vandaag en morgen voor het Congres getuigen wat er verkeerd ging bij Facebook. Gisteravond heeft hij al in een kennismakingsgesprek met de politici zijn excuses aangeboden. Vandaag vast meer headlines? Wij regelen zeker een spelertje.

Dan nu het belangrijkste nieuws. Gaat het echt gebeuren? De Chinese president noemt geen concrete maatregelen, maar is wel duidelijk. De koersen stijgen er zichtbaar op en vanavond eten we natuurlijk Chinees.

China's Xi renews pledges to open economy, cut tariffs this year https://t.co/L3zIIwFjIg — Reuters Top News (@Reuters) 10 april 2018

Hier een gemakkelijk lijstje:

Here are the main points from Xi Jinping's Boao Forum speech https://t.co/4BkcmoFE1j pic.twitter.com/104NeLEml5 — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Da's nog niet alles, Takeaway heeft een KW1-update. Mooie cijfers, maar zijn ze goed genoeg? Koers is hard afgekomen van de top, dat maakt het extra interessant. Hier leest u ANP.

Intussen draaien de koersen en hoe. Hoef ik het mooi niet over dat laatste uurtje Wall Street te hebben, waarin alle winst verdampte.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, auw Air France KLM. Let op ASML, want TSMC heeft cijfers. Onze inflatie daalt naar 1%. Dat zal ene Mario in Frankfort niet leuk vinden.

De stakingen bij Air France kosten Air France-KLM veel geld. De impact op de operationele winst van de zeven stakingsdagen sinds februari, inclusief de werkonderbrekingen van deze week, raamt het bedrijf op 170 miljoen euro.

AkzoNobel heeft zich de woede van de vakbonden op de hals gehaald. Volgens CNV en FNV weigert de verfreus in te gaan op de problemen die spelen met de indexering van pensioenen. Acties bij Akzo lijken onvermijdelijk.

Royal Delft investeert in vastgoed. Het bedrijf maakte bekend een principeakkoord te hebben gesloten over de aankoop van een aantal objecten ter waarde van 6 miljoen euro.

LVMH kent een uitstekend begin van 2018. Vrijwel alle productcategorieën lieten, op basis van gelijke wisselkoersen, een duidelijke groei zien.

TSMC zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 6,1% stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat bleek dinsdag uit een tussentijds handelsbericht van de belangrijke klant van het Nederlandse ASML.

De consumentenprijzen waren in maart 1% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het (CBS. In februari was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis nog 1,2%.

Justitie in de Verenigde Staten is akkoord met de overname van de Monsanto door Bayer. Met de overname van Monsanto is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro.

Nieuws van gisteren, toch?

TomTom thinks it's found a way to deal with the slow death of sat nav https://t.co/RaReKhx23v pic.twitter.com/qNX6aTAZNh — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Analistenadvies:

KPN: naar €2 van €2,32 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt verder nikls voor. Nogmaal, ik weet niet hoe laat Zuck praat. Meestal zijn dat soort dingen om 16:00 uur onze tijd.

06:30 Nederland inflatie

08:00 Novisource Q4-cijfers

08:00 Takeaway.com Q1-update

08:45 Frankrijk industriële productie feb 1,5%

10:00 Italië industriële productie feb 0,8% MoM

14:30 VS inflatie PPI mrt 0,2% MoM

En dan nog even dit

Dit is nogal stellig, Bloomberg:

Bitcoin, the biggest bubble in history, is popping https://t.co/jFXKdQu6Y4 pic.twitter.com/lLLcmgENUT — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Oef:

The combined net worth of Russia's wealthiest people just fell by $16 billion https://t.co/MYJ6NHK9tO pic.twitter.com/vK7Km0N1BD — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Daar wordt intussen al aan gewerkt:

Russia is planning to help sanctions-hit oligarchs by creating... tax-free offshore zones! You couldn’t make it up https://t.co/Gt8tY3DWSZ — max seddon (@maxseddon) 10 april 2018

China denkt ook verder dan alleen haar neus lang is en een tijdelijke handelsoorlog:

China's massive plan to build trade routes from Asia to Africa and Europe is gaining momentum https://t.co/PCLf3TwhLf pic.twitter.com/Cc40OJ62ep — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Dit schiet natuurlijk ook niet op zo:

Chinese investment into the U.S. dropped by 36% last year as Beijing imposed capital controls and Washington increased scrutiny of incoming deals https://t.co/en87eJitMR — The Wall Street Journal (@WSJ) 110 april 2018

Dit loopt uit de hand, zal China ook wel beseffen?

#China's Xi warns against returning to a ‘Cold War Mentality.’ Promises to reduce foreign ownership limits on key sectors. https://t.co/yynblsIuz8 pic.twitter.com/AW2zlrakqE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 april 2018

Voor de AMG fans:

Warnings of a lithium glut may be premature a href="https://t.co/bl0173V6Xu">https://t.co/bl0173V6Xupic.twitter.com/LRA8L9KawJ — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Als u nog met Facebook wilt dobbelen?

Short sellers have been taking action in Tech sector, IHS reports, increasing bets against #Facebook: Since last exchange short interest was collected for settlement on March 15th, we’ve seen a further 7m shares go on loan. IHS expects that next exchange number will print higher. pic.twitter.com/SCyyOXTATe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 april 2018

