Liveblog: Facebook

Update 22:05 uur: Vrolijk Wall Street

De Xi & Mark (#Facebook +4,5% op zijn getuigenis) rally dan maar? Kijk aan, alles eindige in 'goede' kleur op Wall Street. EU futs beetje mager door dalende dollar (?), Brent boven $70 en rentes ietsie omhoog #AEX pic.twitter.com/Eu6kmezE22 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 april 2018

Update 21:15 uur: Facebook

CEO Mark Zuckerberg is nu eindelijk aan het woord, belooft grote schoonmaak en boem, +3,5%. Sowieso is er leuke rally gaande op Wall Street.

Zuckerberg starts talking, and his voice isn't wavering at all. Stock shooting up. https://t.co/1lsQSEZv4K pic.twitter.com/CXMWd8t9Gb — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 10 april 2018

Hier volgt u het live:

LIVE: Mark Zuckerberg testifies before Congress over Facebook's data privacy scandal #tictocnews https://t.co/hbHhAqd0CO — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 10 april 2018

Hier leest u alles terug:

Zuckerberg says he doesn't know if Facebook employees were involved with Cambridge Analytica, but says Facebook was involved with the Trump campaign in sales support https://t.co/OoKijwXv81 pic.twitter.com/5Ech9hp2T9 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 10 april 2018

Update 16:10 uur: Lil' Coin?

Wie kan hier een leuke grap over maken in de comments:

??????‍?? That moment when Lil Kleine anounces his #ICO, you’re completely sure that the ICO market is full of scams... #cryptocurency pic.twitter.com/GjSY5T3rYk — ? Maddie (@Misssbitcoin) 10 april 2018

Ik geef alvast een voorzetje :-)

"Vier keer duurder! Mijn coin is vier keer duurder!" — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 april 2018

Update 16:00 uur: In 1822

Er is ook helemaal niet veranderd... alleen de snelheid is anders.

On this day in 1822, the merchant ship Cambria docked in NY harbor carrying news that the Bank of England had lowered interest rates from 5% to 4%. Bank stocks fell 14% in two hours as Wall Street digested the news, which took two weeks to cross the ocean. via @WSJ — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 10 april 2018

In de VOC tijd hadden wij Ruiters in Lissabon die daar de VOC-schepen bekeken om vervolgens heel hard terug te rijden naar Amsterdam, eerder aan te komen dan de schepen en zo kon je handelen met voorkennis.

Update 15:45 uur: ING

Research van ING over de handelsoorlog:

Risks of trade war spilling into currency war increase, ING says. The timing of this is somewhat interesting given that the US Treasury is due to release its semi-annual FX report short. https://t.co/4PfIXdcA8z pic.twitter.com/XYuh1pgd8m — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 april 2018

Update 15:40 uur: USA

Zo is het verlies van het laatste uurtje handel weer helemaal goedgemaakt:

U.S. stocks rally at the open https://t.co/CSA2u8Opsk pic.twitter.com/tJVZoyZc4P — Bloomberg Markets (@markets) 10 april 2018

Update 14:40 uur: Biotech VS

Biotechje in de VS gaat even 67% onderuit in de handel voorbeurs:

$VTVT (-67.2% pre) Shares of vTv Therapeutics plummet as Alzheimer's study disappoints - MWhttps://t.co/z5wt6YzyvL — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 10 april 2018

Nemen we deze ook gelijk maar even mee:

$SELB (-25.7% pre) Selecta Biosciences Presents Positive New Data from Ongoing Phase 2 Trial of SEL-212, in Development for Chronic Severe Gout, at PANLAR 2018 Congress - SIhttps://t.co/Fd8QsC4Rag — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 10 april 2018

Update 14:40 uur: Tech

Tech IPO in de VS en dat is opvallend aangezien die sector de laatste tijd juist hard afgekomen is:

Update 14:30 uur: Inflatie VS

De Amerikaanse inflatie PPI is iets hoger dan verwacht:

US PPI Final Demand (M/M) Mar: 0.3% (est 0.1%; prev 0.2%)

- PPI Final Demand (Y/Y) Mar: 3.0% (est 2.9%; prev 2.8%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 april 2018

Update 14:15 uur: VW

Nieuwe CEO voor Volkswagen:

Handelsblatt Reporting VW CEO Mueller To Leave Company — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 april 2018

Update 14:15 uur: Global Blue

Nieuwe beursgang in Amsterdam?

Mogelijk weer een nieuwe beursgang in Amsterdam. Silver Lake zou Global Blue naar de beurs willen brengen: pic.twitter.com/4Y7uPuk1Ox — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 april 2018

Update 14:00 uur: Roebel

Tot de correlatie dus weg is zoals nu:

Update 13:30 uur: Takeaway.com

De koers van Takeaway.com gaat lekker na Q4-cijfers, maar technisch ziet het er ook niet onaardig uit, toch?

Eigenlijk mag het niet, maar ik doe het toch. Is het weerstandje nu een steuntje in Takeaway?#Takeaway $TKWY pic.twitter.com/XHXOTEoVda — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 april 2018

Update 13:20 uur: Noorwegen

Het Noorse staatoliefonds gaat niet in private equity, maar wel in renewables beleggen:

Norwegian oil fund blocked from move into private equity https://t.co/yWbE1dfw9I — fastFT (@fastFT) 10 april 2018

Update 12:10 uur: Ant Financial

Intussen heeft China de meest waardevolle startup ter wereld in handen:

Jack Ma’s Ant Financial To Raise $9 Billion, Become World’s Biggest Unicorn https://t.co/Ou5ZNVa0Ax via @WSJ — Jason Zweig (@jasonzweigwsj) 10 april 2018

Update 12:00 uur: NFIB

Het cijfer over het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS is uit en dit commentaar pikken we er even uit:

NFIB President Duggan: “This is the first time in 35 years where the fewest number of small business owners have told us that taxes are their number one business problem. They’ve been so optimistic that they feel confident enough to raise wages and invest in their business.” — RANsquawk (@RANsquawk) 10 april 2018

Update 12:00 uur: Pond

Vandaar dat de Britse beurs wat achterblijft. Het Britse pond trekt aan:

Sterling hits a two-week high after BoE comments https://t.co/tHqrhEhB0U pic.twitter.com/tpoHe2ikpQ — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 april 2018

Update 11:50 uur: Monsanto Bayer

KBC over overname Monsanto door Bayer.

“#Bayer krijgt groen licht voor #Monsanto-deal in de VS” . Aandeel Monsanto +7% nabeurs, de globale zaad- en gewasbedrijven zijn geboren. Hier de mening van dfe analisten van KBC AM.



LinkedIn: https://t.co/NHKwIGB0vM



PDF: https://t.co/ysDdNcJ3pd pic.twitter.com/5v2llK6vMi — Tom Simonts (@TSimonts) 10 april 2018

Update 11:50 uur: Zuckerberg

Acht uur 's avonds onze tijd dus...

Coverage of Mark Zuckerberg’s testimony before Congress begins today at 2pmET @MSNBC pic.twitter.com/zSO33V1juk — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) 10 april 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/oQanf6GsSr — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 april 2018

Update 11:40 uur: ABN Amro

Wat willen ze toch? Dat het een beursonderneming is of dat het een staatbedrijf is?

Hoekstra: gouden aandeel in ABN Amro onmogelijk. https://t.co/PekR72BVzc pic.twitter.com/LtjfLZsU11 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 10 april 2018

Update 10:00 uur: Italië

De industriële productie in Italië valt tegen:

Italian Industrial Production SA (M/M) Feb: -0.5% (est 0.8%; prev R -1.8%)

- WDA (Y/Y) Feb: 2.5% (est 4.7%; prev R 4.4%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 10 april 2018

Update 09:45 uur: Roebel

Roebel krijgt weer een flinke tik te verwerken:

Russian rouble rocked again with 2.8% slide https://t.co/zrAM75XELl — Financial Times (@FinancialTimes) 10 april 2018

Update 09:45 uur: TPP

Goede :-)

Suggestion: tell the president we’ve got a great trade deal for him to sign called the Trump Pacific Partnership, or TPP for short. — Adam Ozimek (@ModeledBehavior) 9 april 2018

Update 09:40 uur: Google

Google moet zich in India verantwoorden:

Google appeals Indian antitrust watchdog's "search bias" verdict -sources https://t.co/YivNT6jO2L — Reuters Business (@ReutersBiz) 10 april 2018

Update 09:40 uur: Rusland

Dan moet je ineens je baan opzeggen vanwege de sancties:

Glencore chief executive resigns from Rusal board https://t.co/Lfc17vioAM — Financial Times (@FinancialTimes) 10 april 2018

Update 09:40 uur: Rusland

Zo snel kan het gaan...

Oleg Deripaska goes from famous Russian billionaire to global outcast in just 3 days https://t.co/MnO2hJdH1X pic.twitter.com/3xcQMJOWR9 — Bloomberg (@business) 10 april 2018

Update 09:00 uur: LVMH

De IEX Beleggersdesk over LVMH:

Update 08:00 uur: Takeaway.com

De cijferupdate over het eerste kwartaal voor Takeaway.com:

Update 08:00 uur: Air France-KLM

Jauke over de kosten van de stakingen bij Air France-KLM:

#AirFranceKLM verwacht dat de stakingen bij Air France de winst met €170 mln drukken. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 10 april 2018

Update 08:00 uur: China versus VS

De speech van het Chinese staatshoofd viel alles mee, dus is er een opluchtingsrally op de markten:

Stocks climb after Xi Jinping strikes a conciliatory tone in key economic speech https://t.co/f4jrAwcWbq pic.twitter.com/TDndW20rTE — Bloomberg (@business) 10 april 2018

President Xi: economie China meer open https://t.co/lGQrm2TrcT via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 10 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analsitenadviezen voor vandaag:

Vopak: start met underperform en €32 - Macquarie

KPN: naar €2 van €2,32 - Jefferies

Unilever: naar €56 van €58 - Bernstein

