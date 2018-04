Fondsenrondje: Groen knollenland

Sandd zou open staan voor een fusie of overname door PostNL, zo worden in elk geval de quotes van de CEO dit weekend in DFT geïnterpreteerd. Strikt genomen is dit niet nieuw, de partijen snuffelden eerder aan elkaar. Dit keer komt het nieuws echter op een technisch uitgelezen moment...?

De koers vliegt er in ieder geval vandoor en is de meest opmerkelijke beweger vandaag op het Damrak.

AEX op 540 na die sell-off op Wall Street vrijdagavond, ofwel de koersen vallen mee? Daar denken ze in Moskou wel ander over: -4% op Amerikaanse sancties en tarieven met her en der uitschieters van tientallen procenten. De roebel krijgt ook een beuk. Deutsche Bank staat +3% op de CEO-wisseling.

Verder gebeurt er weinig noemenswaardig:

Europese indices en Amerikaanse futures plussen bescheiden op de DAX na: ruim +1%.

Volatiliteit daalt ietsje.

Dollar ligt vlak net onder 1,23.

Rentes bewegen ook amper.

Olie en goud doen ook niet zoveel en bitocoin plust zichzelf weer boven $7.000 uit.

Valt er op het Damrak nog iets te spotten?

Altice heeft bodem €6,44 dus weer aangetikt en gaat er vandoor. Het vorige topje was €10,46. Als iemand mij dat kan garanderen doe ik mee aan het ritje.

Air France-KLM veert op van oude steun, zeggen de TA'ers?

Takeaway blijft maar wegzakken. Deze week trading update Q1.

Heijmans heeft een opdracht van niemand minder dan Keizer Jos van Rey van Roermond.

Ná de opgang haalt Kepler Cheuvreux ForFarmers van de kooplijst. Meestal is het andersom.

Nedap is ex-dividend.

Lokaal gilt Easey2Pay (Docdata) met 15% het koersenbord aan flarden.

