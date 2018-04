Experts prefereren ING en Galapagos Overig

Voor april staat ING, net als vorige maand, bovenaan het favorietenlijstje van beurskenners. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van Corne van Zeijl van Actiam. Op nummer twee staat Galapagos, die in maart nog bij de floppers stond. De experts vinden het aandeel nu blijkbaar wel genoeg gedaald, zo geeft Van Zeijl een verklaring. Er deden 69 experts met de enquête mee, waarvoor dank. Verder blijkt dat de experts het weer zien zitten. Van Zeijl: "42% van de experts denkt dat de AEX gaat stijgen in april, 25% verwacht een daling. De optimisten zien een goede economie, een lage rente en minder onrust op het politieke front als pluspunten." "Eén expert ziet de onrust op de beurs als aanleiding voor Draghi om het voet nog iets langer op het gaspedaal te houden. Dat levert langer een lage rente op en dat is weer positief voor aandelen. Men denkt wel dat de toegenomen beweeglijkheid in de markten aanwezig blijft." Voorspelling april optimistisch 42,0% neutraal 33,3% pessimistisch 24,6% per saldo 17,4%

Expertverwachting korte termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Voor de halfjaarprognoses zien de experts het wat minder rooskleurig in. Er zijn slechts 4,3% meer optimisten dan pessimisten. Opvallend, want meestal is men positiever op de langere termijn dan op de kortere, maar dat is deze maand niet zo. Voorspelling halfjaar optimistisch 30,4% neutraal 43,5% pessimistisch 26,1% per saldo 4,3%

Expertverwachting lange termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Prima aandelenkeuzes maart "De aandelenkeuzes waren prima de afgelopen maand. De toppers hadden iets beter gekund. Alleen Ahold sprong er echt bovenuit, maar gescoord werd er vooral met de floppers." Altice, ArcelorMittal, Galapagos en vooral Boskalis (die zat toen nog in de AEX) lieten flinke minnen zien. Alleen jammer van Unilever, dat aandeel ging met 6,7% omhoog, maar per saldo gingen de floppers met bijna 7% naar beneden. Toppers maart Stemmen Rendement Floppers maart Stemmen Rendement ING +11 -5,4% Altice -8 -15,1% Shell +4 -1,6% AkzoNobel -5 -3,8% Ahold +3 +4,0% ArcelorMittal -3 -9,0% Aegon +3 -4,5% Unibail-Rodamco -2 -3,2% NN +3 -2,0 Philips -2 -1,2% Unilever -2 +6,7% Boskalis -2 -23,2% Galapagos -2 -6,1% Gemiddeld -1,9% Gemiddeld -6,9% AEX -1,1%

ING weer bovenaan bij toppers Bij de toppers van april staat ING weer fier bovenaan, net als vorige maand. Alleen leverde het toen een min van een dikke 5% op. Galapagos is een opvallende mover. Afgelopen maand stond het nog bij de floppers en dat was een goede keuze, maar de experts vinden het aandeel wel genoeg gedaald. Voor april staat het op nummer 2 bij de toppers. Aan de flopperskant komen we allemaal bekenden tegen: ArcelorMittal, Altice, AkzoNobel en Unibail-Rodamco. Toppers april Stemmen Floppers april Stemmen ING +12 ArcelorMittal -7 Galapagos +8 Altice -6 Unilever +4 AkzoNobel -3 DSM +3 Unibail-Rodamco -3

Experts vs. beleggers Als we de verwachtingen van de experts vergelijken met de uitkomsten van de IEX Bull/Bear enquête van deze maand dan zijn er duidelijke verschillen te zien. Beleggers zijn voor de komende maand een fractie positiever. Als er echter naar het komend halfjaar wordt gekeken zijn beleggers veel positiever dan de experts, die negatiever zijn voor de langere termijn. Een opvallend resultaat. Zowel experts als gewone beleggers kiezen ING opnieuw als topper, terwijl het rendement over de maand maart -5% was. De hoop dat het aandeel beter gaat presteren blijft aanwezig. Altice en Unibail-Rodamco zijn bij beide groepen flopfavoriet.

