Dat zou mooi zijn, toch?

Hopes are high for China to announce reforms on Tuesday https://t.co/PhO70iySCx — CNBC (@CNBC) 9 april 2018

In de VS is ook wat gaande:

Tech group urges U.S. to recruit allies to take on China, not tariffs https://t.co/FQ6QbiuvOa pic.twitter.com/y9UqwXp0pe — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

Er is iemand die stelt dat China uiteindelijk door de knieën gaat:

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 april 2018

Of er een relief rally komt mocht China haar deuren openen, moet ik nog zien. Ja, de koersen wapperen op dagbasis er misschien op, maar of ze nou per saldo zijn gedaald en met hoeveel op de handelsoorlog weet niemand. Het is best link om een reden te plakken waarom beurzen op een bepaalde manier bewegen.

De orderboeken melden het niet, het kan heel wat anders zijn dan u denkt. En dat kan duur uitpakken. Voorbeeldje: dat de bullmarket vanaf 2009 zijn gedragen door centrale banken. Misschien waren het wel de winsten. Hoe dan ook, de koersen openen nu net even hoger. En dat is het wel. Geen fratsen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er komt er eentje bij en er gaat een op het Damrak?

DPA staat open voor een exit van de Amsterdamse beurs. "In handen van private equity zouden we gemakkelijker en sneller kunnen groeien", zegt topman en grootaandeelhouder Eric Winter.

Internetbetaalbedrijf Adyen wil zo snel als mogelijk een notering op de beurs in Amsterdam. Volgens bronnen is een eerste handelsdag voor de zomervakantie reëel.

Pelham Capital heeft zijn belang in Basic-Fit verkleind naar 4,13% van 5,26%, zo valt op te maken uit de registers van de AFM.

De provincie Limburg heeft de opdracht N280 Roermond voorlopig gegund aan Heijmans. Met de klus is een bedrag van 37 miljoen euro gemoeid, zo laat Heijmans weten.

Logistiek bedrijf Ceva Logistics gaat naar de beurs in Zürich. Er wordt al enkele jaren gespeculeerd dat Ceva, het vroegere TNT Logistics, naar de beurs wil.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda spreekt voor zich, geen gekke dingen. Schrik niet als Nedap rood kleurt. Er gaat om de goede reden wat van af.

06:30 Nederland industriële productie

08:00 Duitsland handelsbalans feb 21,4B

09:00 Nedap notering €2,50 ex-dividend

09:30 VK huizenprijzenindex

14:30 Kendrion AVA



En dan nog even dit

Ook al minder, de economische data loopt terug.

In februari produceerde de Nederlandse industrie opnieuw meer. In welke bedrijfsklasse groeide de productie het sterkst? Lees het op: https://t.co/QqETtuFOYU pic.twitter.com/DzTBvSd3MW — CBS (@statistiekcbs) 9 april 2018

Zou hij humor hebben? Flauw, de koers staat nu 3% tot 4% hoger voorbeurs.

Deutsche Bank names retail specialist Christian Sewing as CEO, signaling a possible retreat from almost three decades of empowering investment bankers https://t.co/v5JndxfLPj by Andreas Framke @TomSims_Reuters $DBKGn pic.twitter.com/qnZMC6lOM7 — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

Bloomberg ook nog even:

Christian Sewing is a Deutsche Bank lifer and is the "safety-first" CEO to replace John Cryan https://t.co/7H00ucyDgv pic.twitter.com/fTXpFISerA — Bloomberg (@business) 9 april 2018

Weer een miljardenovername:

Novartis shells out $8.7 billion to buy AveXis https://t.co/zxaGTVlKgF — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

Best ingewikkeld:

China has a plan to bring tech giants back home https://t.co/E2Y1zRt6X6 pic.twitter.com/YMtuBJPe6P — Bloomberg (@business) 9 april 2018

Dit is toch waar het uiteindelijk om draait:

Big quarter seen for Corporate America w/ expectations that tax cuts will help S&P 500 to show its biggest quarterly profit growth in seven years. https://t.co/4JqiEaH8nL pic.twitter.com/pRtnEY2Y2d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 april 2018

Gisteren verkiezingen en de uitslag is duidelijk:

Orban Dominates Hungarian Ballot in Win for European Populists. https://t.co/jPTXw6JqeX pic.twitter.com/uMpdt0bHqZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 april 2018

Valt George Soros daar ook onder?

Celebrities are being warned over the legal risks of endorsing cryptocurrencies https://t.co/MKXSCcDNCU — Financial Times (@FinancialTimes) 9 april 2018

Tot slot, eindelijk lente:

Happy, Blessed and Playful Sunday !! ??????

See you in the eveninig...?? pic.twitter.com/OSPlkdf2XA — Stefano S. Magie (@StefanodocSM) 8 april 2018

