Liveblog: PostNL & TomTom

Esther Hoeve luidt voor @KPN Digital Dutch de gong. KPN Zakelijke Markt organiseert op 12 april voor de derde opeenvolgende keer The Digital Dutch, een interactief evenement voor zakelijke klanten en relaties van KPN. https://t.co/h9AXnpmETW pic.twitter.com/lU2OkhhXoA — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 9 april 2018

(NB)

Update 09:40 uur: Draaien

Nu is het wel van Bank of America, dus hoe serieus u dit wilt nemen laat ik aan u:

Volgens Bank of America is het tijd om te draaien van de QE winnaars (tech, high yield, opkomende markten) naar de QE verliezers (energie aandelen, dollar, treasuries) vanwege de stijgende rente pic.twitter.com/FmEO5tFlXV — Jack Neele (@jackneele) 9 april 2018

(NB)

Update 09:30 uur: PostNL

Daarom gaat PostNL zo hard. Volgens DFT is het goed mogelijk dat er consolidatie komt in de postsector:

Eén Nederlands postbedrijf in de maak https://t.co/mzfzbxAAvy — DFT (@dft) 7 april 2018

(NB)

Update 09:00 uur: OCI

OCI wil voor een miljard ophalen met obligaties:

#OCI NV - LAUNCH OF FFERING OF $1,000 MILLION (EQUIVALENT) SENIOR SECURED NOTES DUE 2023 - Reuters News — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 april 2018

(NB)

Update 08:45 uur: Novartis

Overname in de pharmasector:

Novartis pays big premium to get hands on AveXis in $8.7 billion deal https://t.co/ATWdmk5oCJ — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 april 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Rusland

Intussen op de Russische beurs:

Reuters heeft een uitgebreider verhaal hierover. Even na opening staat de Russische beurs ook flink in het rood:

Shares of United Company Rusal fall after the Russian aluminum giant's inclusion on a new U.S. sanctions list https://t.co/RLvPvOmj2n pic.twitter.com/99OVcRw24r — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

(NB)

Update 08:30 uur: TomTom

Artikel over TomTom op Bloomberg:

TomTom Bets It's Found a Way to Deal With Slow Death of Sat Nav by @JoostAkkermans2 and myself https://t.co/I94vysqxSb via @technology pic.twitter.com/t1RC7lgyjD — Wout Vergauwen (@vergauwenwout) 9 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Fugro

Corné over de shortposities in Fugro:

Short posties in Fugro zijn nu 14% van totaal uitstaande aandelen. Dat is flink en risicovol. Bijna alle hedgefunds zitten short. Bij een evt opwaartse beweging moet er flink gecovered worden en moet iedereen door het zelfde kleine deurtje. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 9 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adyen

Beursgang van Adyen komt eraan als de berichten kloppen:

(NB)

Update 08:00 uur: Heijmans

De Duitse handelsbalans is een stuk lager dan verwacht:

German Trade Balance (EUR) Feb: 18.4B (est 20.1B; prev 17.3B)

- Current Account Balance (EUR) Feb: 20.7B (est 22.9B; prev 22.0B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Deutsche Bank

Deutsche Bank is in trek nadat er een nieuwe CEO is gekomen dit weekend:

Deutsche Bank shares seen opening 3% to 4% higher after CEO change $DBK.GY — RANsquawk (@RANsquawk) 9 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Heijmans

Voorlopig contract voor N280 gaat naar Heijmans:

#Heijmans wint voorlopige contract voor N280 in Roermond pic.twitter.com/R7jPD92He1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

