Liveblog: PostNL & Facebook

Update 17:30 uur: Facebook

De hele getuigenis van Mark Zuckerberg staat al online:

BREAKING: Mark Zuckerberg testimony released by House Energy & Commerce Committee — "It's clear now that we didn't do enough" https://t.co/ZiDbke87Wq — CNBC Now (@CNBCnow) 9 april 2018

Update 17:00 uur: Crypto

Dit is een partij om rekening mee te houden, want als ICE en NYSE er al naar kijken...

The head of the Intercontinental Exchange, which owns the New York Stock Exchange, says crypto trading is a "trend we can't ignore" https://t.co/VVvDNYHkhD pic.twitter.com/S7BySeQbos — Bloomberg Crypto (@crypto) 9 april 2018

Update 15:30 uur: Short

Als shorter zit je ook wel eens heel goed scheef...

$AVXS Citron from December 2016, 24-month target $5.00: https://t.co/z9qYMUxjV3



Today: bought by $NVS, currently $210 premarket. — North Bluff Capital (@bluff_capital) 9 april 2018

Update 15:20 uur: Industrie

Het is er maar eentje:

The only S&P 500 Industry Group with a rising 50-DMA is Utilities. $XLU pic.twitter.com/9nqXtpzc2B — Bespoke (@bespokeinvest) 9 april 2018

Update 15:00 uur: Instagram

Achteraf is het makkelijk praten:

Six years ago today: Facebook buys Instagram for $1B. Widely considered one of the best tech deals of all time.



(h/t @JonErlichman) $FB pic.twitter.com/NJUxOQ7HBB — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 9 april 2018

Update 15:00 uur: Brunel

Begint Brunel technisch interessant te worden?

Detacheringsbureau Brunel weet op te veren vanaf de onderkant van de neutrale bandbreedte van de afgelopen maanden. Er is nu flink wat ruimte voor herstel. pic.twitter.com/901OnDOUK1 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 9 april 2018

Update 14:50 uur: Wall Street

Overname in de ETF-sector en Invesco gaat tarieven verlagen:

Invesco just took over $39 billion of ETFs yet it's barely moved the needle; now it's slashing fees https://t.co/7IJGBVIMqo via @markets pic.twitter.com/2h37nQOozE — Rachel Evans (@rachelevans_ny) 9 april 2018

Update 14:50 uur: Wall Street

Hier zijn de grootste stijgers op Wall Street in de handel voorbeurs:

Update 14:40 uur: Kleine winsten

Hoe veel kleine winsten bijdragen aan een grote winst:

Just get a little better every day. ????#MondayMotivaton pic.twitter.com/TPLq0xjNrT — Steve Burns (@SJosephBurns) 9 april 2018

Update 14:20 uur: AVA Kendrion

Het AVA-seizoen gaat weer beginnen en Roland Visser is aanwezig op de AVA van Kendrion en doet op geheel eigen wijze verslag van het event:

Tweets by revisser

Update 14:00 uur: Biotech

Intussen in de wereld van het Amerikaanse biotech. Koers in de handel voorbeurs -57%:

Menlo Therapeutics' stock plunges over 50% after disappointing trial results https://t.co/4mPh0xQ4mR — MarketWatch (@MarketWatch) 9 april 2018

Update 14:00 uur: China

Ik dacht dat het een Chinese PMI was die in augustus 2015 voor die flinke daling zorgde, maar dat was dus de devaluatie van de Chinese munt? In ieder geval zijn er berichten dat de Chinezen dat weer van plan zijn:

regarding reports China's looking at devaluing its currency. Remember what happened to US stocks last time that happened... pic.twitter.com/I7H0jGI3Am — Sara Eisen (@SaraEisen) 9 april 2018

Update 13:50 uur: China

Wow, die Chinezen weten wel van aanpakken...

All of Shenzhen, China's 16,359 buses have gone electric.



This is the world’s first 100% electrified bus fleet and its largest—bigger than New York’s, Los Angeles’s, New Jersey’s, Chicago’s and Toronto’s electric bus fleets combinedhttps://t.co/zA1y1RQwFH #climate #WeCanDoIt pic.twitter.com/jvM80CIrXV — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 6 april 2018

Update 13:30 uur: Bitcoin

De bitcoin krijgt ook een flinke tik ineens:

Update 13:15 uur: DJ Goldman

De nieuwe CEO van Goldman Sachs is wel heel hip met zijn house remix van Pink Panther...

Reuters heeft er beeld bij:

Goldman CEO's deputy hits the decks for sets of house music in Manhattan. This is DJ D-Sol https://t.co/LIJOgyCXN1 pic.twitter.com/EEnRihKxt4 — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

Update 13:00 uur: Live

Voor degene met interesse. Zowel Jack Ma, CEO Alibaba, als Christine Lagarde van het IMF speechen in China en Bloomberg heeft beeld:

WATCH LIVE: Jack Ma and Christine Lagarde speak together at the Boao Forum in China https://t.co/pKGCQJ9wCd — Bloomberg (@business) 9 april 2018

Update 13:00 uur: Eurozone

ABN Amro over de groei in de eurozone:

Vertraagt de groei in de eurozone? ABN AMRO's Aline Schuiling zet de zaken op een rijtje: https://t.co/yMVBoSaW3v pic.twitter.com/47xXYhicpK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 9 april 2018

Update 12:30 uur: ECB

Wiilliam zet Pieter op z'n nummer. De ECB heeft meer dan 1000 leingen. Zolas wij beleggers en handelaren allemaal weten, wil daar wel eens een bleedertje tussen zitten

Winst maken of verlies voorkomen is niet doel van ECB, maar nu erover begint: hier een overzichtje van winsten van enkele centrale banken. Dat verlies op Steinhoff is minder dan een fractie daarvan. De voorziening die DNB ervoor moet maken is 4 mln (zie jaarverslag 2017). pic.twitter.com/RdBivapa5D — William Lelieveldt (@w_lelieveldt) 9 april 2018

Update 12:00 uur: Rusland

De Russische beurs gaat hard onderuit na nieuwe sancties:

Russische beurs in vrije val na nieuwe sancties vanuit de VS: pic.twitter.com/HUwn3lWIt8 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 april 2018

Dat gaat wel heel hard zo:

Russian Stock Market -10.72% https://t.co/xNxhzujASI — Russian Market (@russian_market) 9 april 2018

Enkele koersreacties op de Russische beurs:

Russian Stock Market -11.53%

Sistema -15.8%

VTB -12%

Gazprom -10%

Rosneft -14.2%

Sberbank -17.84%!!!!!

Surgut -8.66%

EURRUB +2.44% 73.12

USDRUB +2.46% 59.61



Will it stop? pic.twitter.com/Di08vDaRUY — Russian Market (@russian_market) 9 april 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/hfpZkIjtfB — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 april 2018

Update 11:40 uur: Gonggg

Whatever it takes?

???? The #ECB is considering a new policy tool that would allow it to inject cash into banks that are being rescued from insolvency, tackling a gap in rules for dealing with troubled lenders - Bloomberg — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) 9 april 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Esther Hoeve luidt voor @KPN Digital Dutch de gong. KPN Zakelijke Markt organiseert op 12 april voor de derde opeenvolgende keer The Digital Dutch, een interactief evenement voor zakelijke klanten en relaties van KPN. https://t.co/h9AXnpmETW pic.twitter.com/lU2OkhhXoA — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 9 april 2018

Update 09:40 uur: Draaien

Nu is het wel van Bank of America, dus hoe serieus u dit wilt nemen laat ik aan u:

Volgens Bank of America is het tijd om te draaien van de QE winnaars (tech, high yield, opkomende markten) naar de QE verliezers (energie aandelen, dollar, treasuries) vanwege de stijgende rente pic.twitter.com/FmEO5tFlXV — Jack Neele (@jackneele) 9 april 2018

Update 09:30 uur: PostNL

Daarom gaat PostNL zo hard. Volgens DFT is het goed mogelijk dat er consolidatie komt in de postsector:

Eén Nederlands postbedrijf in de maak https://t.co/mzfzbxAAvy — DFT (@dft) 7 april 2018

Update 09:00 uur: OCI

OCI wil voor een miljard ophalen met obligaties:

#OCI NV - LAUNCH OF FFERING OF $1,000 MILLION (EQUIVALENT) SENIOR SECURED NOTES DUE 2023 - Reuters News — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 april 2018

Update 08:45 uur: Novartis

Overname in de pharmasector:

Novartis pays big premium to get hands on AveXis in $8.7 billion deal https://t.co/ATWdmk5oCJ — Reuters Business (@ReutersBiz) 9 april 2018

Update 08:30 uur: Rusland

Intussen op de Russische beurs:

Reuters heeft een uitgebreider verhaal hierover. Even na opening staat de Russische beurs ook flink in het rood:

Shares of United Company Rusal fall after the Russian aluminum giant's inclusion on a new U.S. sanctions list https://t.co/RLvPvOmj2n pic.twitter.com/99OVcRw24r — Reuters Top News (@Reuters) 9 april 2018

Update 08:30 uur: TomTom

Artikel over TomTom op Bloomberg:

TomTom Bets It's Found a Way to Deal With Slow Death of Sat Nav by @JoostAkkermans2 and myself https://t.co/I94vysqxSb via @technology pic.twitter.com/t1RC7lgyjD — Wout Vergauwen (@vergauwenwout) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Fugro

Corné over de shortposities in Fugro:

Short posties in Fugro zijn nu 14% van totaal uitstaande aandelen. Dat is flink en risicovol. Bijna alle hedgefunds zitten short. Bij een evt opwaartse beweging moet er flink gecovered worden en moet iedereen door het zelfde kleine deurtje. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Adyen

Beursgang van Adyen komt eraan als de berichten kloppen:

Update 08:00 uur: Heijmans

De Duitse handelsbalans is een stuk lager dan verwacht:

German Trade Balance (EUR) Feb: 18.4B (est 20.1B; prev 17.3B)

- Current Account Balance (EUR) Feb: 20.7B (est 22.9B; prev 22.0B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Deutsche Bank

Deutsche Bank is in trek nadat er een nieuwe CEO is gekomen dit weekend:

Deutsche Bank shares seen opening 3% to 4% higher after CEO change $DBK.GY — RANsquawk (@RANsquawk) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Heijmans

Voorlopig contract voor N280 gaat naar Heijmans:

#Heijmans wint voorlopige contract voor N280 in Roermond pic.twitter.com/R7jPD92He1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: