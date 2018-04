Wat betreft Trump,.... Als ondernemingen zouden polderen, dan was de iPad nooit uitgevonden. Politiek is het over het algemeen toepassen van zalvende woorden, (lees keihard, maar mooi verpakt!). Na ruim vijfentwintig jaar na de val van de muur, is ander taalgebruik beter van toepassing om oude vastgeroeste impasses te doorbreken.



Voorbeeldje....



De (linkse) wereld schreeuwde moord en brand, toen Trump Jeruzalem tot hoofdstad van Israël bombardeerde (sorry voor de woordkeuze) Nog geen TWEE maanden later vindt Saudi Arabia het logisch dat de Joodse medeburgers een eigen staat moeten hebben. Geen woord over het feit dat Jeruzalem nu de hoofdstad is. Althans ik heb het niet gelezen....



Trump is nog niet zo gek....(al wil het (s)linkse smaldeel ons anders doen geloven...)