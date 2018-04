Vooruitblik: Spanning stijgt

Goedemiddag, weertje hé? Echt een mooie dag om eens even lekker met een dikke bolide te gaan cruisen :-)

Er is ook nog echt nieuws. Herr Sewing dus, komt goed uit, want Deutsche Bank zit ook tot haar nek in de sewer. Even tussen onder ons: als ik ING's Ralph Hamers was ging ik bieden onder het motto: ik niks, dan jullie aandeelhouders ook niks :-)

Hij heeft er echt zin in zo te zien :-) #DeutscheBank https://t.co/XSPaVnuReg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 april 2018

Dat was een gemeen slot vrijdag op Wall Street - de handelsruzie VS - China kreeg weer de schuld van de networks - en zo blijft het spannend op de aandelenbeurzen en obligatiemarkten: dalen of stijgen? De opgaande trends staan onder druk, zie helemaal onderaan dit stuk waarin ik een resem aandelenindices in beeld breng.

De toppen uit januari lijken ver weg en veel indices, waaronder de grote jongens op Wall Street, staan zelfs in een 10%-correctiestand of nog meer. Vrijdag had ik daar al een verhaal over, Golden whammy AEX. Ja, want als de koersen dalen en de winstverwachtingen stijgen, worden aandelen eindelijk eens lekker goedkoper.

Vraag is alleen of die verwachtingen ook echt uitkomen, of dat de aandelenbeurzen al over de komende kwartelen met mogelijk hogere winsten heenkijken. Want de economische indicatoren, cijfers en data lijken alweer over hun hoogtepunt heen te zijn.

China, VS én EU

Zelf ben ik geneigd te denken er na negen jaar bullmarket, een afkoelende economie en peperdure aandelen een nette, korte en beheerste bearmarket op z'n plaats is. Of praat ik nu voor eigen portfolio, want ik zit aan de koopkant. Mr. Market doet echter nooit aan verzoekjes en smeekbedes.

Misschien denkt u ook dat het na negen jaar stijgen mooi is geweest en dat het misschien tijd is langs de kant te gaan staan. Dat kan, maar dat is pijnlijk als de markten toch door stijgen. Om maar te zwijgen dat de dikste koerswinsten in de regel altijd rond toppen en bodems in de markt zijn.

Mede door de belastingverlagen zijn de winstverwachtingen voor de Amerikaanse aandelen hoger dan ooit. Koppel dat eens met misschien wel een prachtig handelsverdrag tussen VS en China en de bullmarket zou maar zo nog maar zo een hele mooie eindsprint kunnen laten zien.

Kortom, zoals altijd is er wat te zeggen voor continuatie bullmarket, maar ook voor het inzetten van een bearmarket.

Crash course in market timing shows the cost of being wrong at tops https://t.co/KtFmht1FtU pic.twitter.com/4vOUnA0ZIS — Bloomberg Markets (@markets) 5 april 2018

Dat roep ik niet zomaar. Wat mij betreft is dit hét bericht van dit weekend. Duitsland en Frankrijk mogen dan niet zo'n hoge pet van de Amerikaanse president op hebben, meeliften op de bagagedrager kan natuurlijk altijd. Wellicht is dit zelfs onder druk van het Duitse en Franse bedrijfsleven.

Ik ben echt benieuwd of China tot compromissen bereid is. Want wat zou het mooi zijn als de wereld het land kan openbreken. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van, lijkt mij in alle bescheidenheid. Zeker ook China zelf. Verder is er dit weekend nog geen nieuws uit VS en China.

Macron and Merkel may find they can agree with Trump on China https://t.co/RurR5SnzbT pic.twitter.com/JsJQlo29lo — Bloomberg (@business) 8 april 2018

Spannend wordt het wel de komende weken, zeker nu het KW1-cijferseizoen start. En ach, anders hebt u het dividend nog. In de AEX gaan deze week Ahold Delhaize en SBMO Offshore ex-dividend. Hier de hele lange grafieken. Eigenlijk is beleggen heel simpel :-)

Agenda

Nee, nog geen ASML Dat komt volgende week pas. Het KW1-cijferseizoen start deze week, maar het is nog niet van harte. U mag omzetcijfers verwachten van Takeway, dat erg hard is afgekomen en Fagron. Ahold Delhaize, Sligro en Beter bed zijn er meestal ook snel bij met omzet, maar dit keer even niet.

In de VS komen de grootste financials door:

JPMorgan Chase

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

De belangrijkste naam dit rondje staat op 25 april in de agenda, Facebook. Lijdt haar business (al) onder de schandalen, of is dit juist een mooie kans...

Facebook's data crackdown has two winners: Facebook and Google https://t.co/kl7pSXI9nG pic.twitter.com/3s05vhQyOB — Bloomberg Markets (@markets) 6 april 2018

Hier dat andere wedstrijdje modder gooien:

The real reason Jeff Bezos grinds Trump's gears https://t.co/vwCOSTKWXz pic.twitter.com/5we9qx6Wsa — Bloomberg (@business) 8 april 2018

In Europa mag u nog omzet verwachten van L'Oréal, Carrefour, Casino, Tesco, Hays en Michael Page en wellicht dat er wat impact is op Ahold Delhaize en Randstad. Verder is er een resem aan jaar vergaderingen en gaan Ahold Delhaize, SBM Offshore, Nedap en Kendrion ex-dividend.

Verder zijn er deze week inflatiecijfers uit Europa, VS en China en verschijnen de notulen van de laatste Fed- en ECB-rentebesluiten. Niet dat er doorgaans veel koersimpact is, maar als Klapperr van de Week wijs ik deze week de Chinese handelsbalans aan. Daar wordt vast extra op gelet dit keer.

Laat ik het zo zeggen: misschien wijdt de Amerikaanse president er wel een tweetje aan.

Trump's tweets rattle the stock market https://t.co/MxWds84ZAH pic.twitter.com/VvbIMJX27W — Bloomberg Markets (@markets) 6 april 2018

Hier is de hele agnda:

9 apr

06:30 Nederland industriële productie

08:00 Duitsland handelsbalans feb 21,4B

09:00 Nedap notering €2,50 ex-dividend

09:30 VK huizenprijzenindex

14:30 Kendrion AVA



10 apr

06:30 Nederland inflatie CPI mrt

08:00 Novisource Q4-cijfers

08:00 Takeaway.com Q1-update

08:45 Frankrijk industriële productie feb 1,5%

10:00 Italië industriële productie feb 0,8% MoM

14:30 VS inflatie PPI mrt 0,2% MoM



11 apr

03:30 China inflatie CPI mrt -0,5% MoM

08:00 Page Q1-update

08:00 Tesco Q1-update

08:00 Carrefour Q1-update

09:00 Kendrion notering €0,87 ex-dividend

10:30 VK industriële productie feb 2,9%

13:00 Delta Airlines Q1-cijfers

14:00 Heijmans AVA

14:00 Ahold Delhaize AVA

14:30 SBM Offshore AVA

14:30 VS inflatie CPI mrt 0,1% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed notulen



12 apr

08:00 Fagron omzetcijfers Q1

08:00 Hays Q1-update

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt 1,0%

11:00 EU industriële productie feb 0,3% MoM

13:30 ECB notulen

14:00 Wessanen AVA

14:00 Blackrock Q1-cijfers

14:30 VS import- en exportprijzen mrt 0,2% en 0,3% MoM

14:30 VS jobless claims 231K

17:45 Groothandelsgebouwen Q1-cijfers

18:00 L'Oreal Q1-update



13 apr

03:30 China handelsbalans

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt 0,4% MoM

08:00 Kiadis Q4-cijfers

09:00 Ahold Delhaize notering €0,63 ex-dividend

09:00 SBM Offshore notering $0,25 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI mrt 0,1% MoM

11:00 EU handelsbalans feb

14:00 Citigroup Q1-cijfers

14:00 JP Morgan Q1-cijfers

14:00 Wells Fargo Q1-cijfers

16:00 VS JOLTS feb 5,89M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 100,5

Het laatste woord is aan Corné in zijn weekvideo, hij heeft het ook ol over de handelsvete VS - China.

Video weekbericht. Met deze week:

Veel over de mogelijke handelsoorlog. De troefkaarten van China.

De werkeloosheid in Europa en ivm de US.

En de weekagenda.https://t.co/e2FUQuEar6 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 8 april 2018

Kiek op de Grafiek

Hebt u mijn rondje langs vele grafieken nog tegoed. Ik zou zeggen, de aandelenbeurzen verzwakken en de obligatiemarkten bevestigen dit. Eerst de AEX, Die oogt zijwaarts en, leuk of niet, presteert daarmee beter dan het internationale marktgemiddelde. Dat ziet u zo.

De AEX herbeleggingsindex doet natuurlijk altijd beter dan de prijsindex en door het ex-dividendseizoen scheelt dat deze en volgende maand zo'n 2%.

De AEX VIX Index (volatiliteit) is opgelopen - zeker in vergelijking met vorig jaar - maar dit zijn zeker nog geen standen om in de gordijnen te vliegen.

Inderdaad, de Eurostoxx 600 oogt veel minder dan de AEX. Dit is een korte neergaande trend?

De S&500 vliegt op dagbasis de gekste kanten uit met forse uitslagen, maar het grote beeld oogt zijwaarts.

S&P 500 selloff puts key technical support line back in play https://t.co/gglt13yjB9 pic.twitter.com/4PfFqTYRKM — Bloomberg Economics (@economics) 6 april 2018

Het is natuurlijk technologie wat de klok slaat momenteel. Daarom een kijkje bij de buren. Spannend of de Nasdaq 100 een lagere bodem neerzet, want dan tekent zich een neergaande trend af?

Om te checken neem ik ook de Philadelphia Seminconductor Index, een pure chipindex waar ook ASML in zit. Die bevestigt het technische technische beeld zo gezegd.

Voor de grote kudde geitenbreiende lange termijnbeleggers is hier de MSCI World Index, waar bijna alle wereldindextrackers op zijn gebaseerd. Het plaatje is in euro's. Anders kunt u net zo goed naar de S&P kijken met 60% Amerikaanse aandelen. Ook hier wat zwakjes beeld.

Op naar de rentes. De obligatiemarkt heet leidend en ook slimmer te zijn dan de aandelenbeurs. Als er inderdaad geld overwaait van risicovollere aandelen naar veiliger (AAA) staatsobligaties, moeten de rentes dalen. Vinkt u onze rente af, maar het gaat zeker niet met dik hout zaagt met planken.

When ‘sell any rip’ looks better than 'buy-the-dip' https://t.co/bFeDOqw4Lf pic.twitter.com/9VnoVdA87Y — Bloomberg Markets (@markets) 6 april 2018

Oeps, dat kan ik helaas niet van de Duitse Bunds zeggen. Dit is gewoon stijf omlaag en bevestigt zo u wilt de Eurostoxx 600. Houd dit echt in de gaten deze week.

Dan ook maar een kijkje in de kelder van de euro, hier bijvoorbeeld de Italiaanse rente. Net als de Bunds stijgen ook de Bella's en dat met een economie die zelfs in hoogtijdagen niet vooruit is te branden en een heuse bestuurscrisis na de verkiezingen vorige maand.

De Amerikaanse rente daalt ook weer, maar oogt veel minder erg dan die Duitse V2 raket die zichzelf in de grond boort.

Bij dit alles is EUR/USD een oase van rust. Op dagbasis hier soms ook de gekste fratsen en uitschieters, maar per saldo beweegt ons olijke duo al maanden zijwaarts.

Olie (hier West-Texas Light Intermediate) staat precies aan de onderkant van de opgaande trend. Faites vos jeux, als u graag een turbootje of future doet.

Geen beweging en geen momentum: goud staat een beetje te verpieteren. Let wel, ook dit heet een veilige haven voor bange aandelenbeleggers (en traditioneel fight the Fed-investeerders) te zijn:

Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat bitcoin sneller en verder zou instorten. Niettemin lezen zelfs de technisch zwaksten onder ons hier een duidelijk neergaande trend aan af.

Of is er hulp onderweg? Het verhaal vertelt niet of hij long of short denkt:

SCOOP: George Soros is preparing to trade cryptocurrencies https://t.co/M2cP91hUFn pic.twitter.com/cdAjZZS1Nr — Bloomberg Crypto (@crypto) 6 april 2018

Succes deze week Prettige dag verder. Zal wel lukken met dit mooie weer, het voetbal, de Formule 1 en natuurlijk, de mooiste wedstrijd van allemaal: L'enfer du nord, la reine des classiques, ofwel Paris Roubaix. Ik ben niet aanspreekbaar vanmiddag. Tot morgen, tot voorbeurs.