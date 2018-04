quote: Brievenbus schreef op 7 apr 2018 om 09:28:

Beter dan bedoel je?



Ach, bij uitzondering.



Kleine fondsen, tja...

Ze zijn toch altijd heel wat groter dan jij denk ik, en, het is echt niet voor niets dat IEX probeert het sterker dalen van de AMX te verbergen, het zegt namelijk iets over wat er mis is met de beurs van A'dam...

Beter dan bedoel je?Ach, bij uitzondering.Kleine fondsen, tja...Ze zijn toch altijd heel wat groter dan jij denk ik, en, het is echt niet voor niets dat IEX probeert het sterker dalen van de AMX te verbergen, het zegt namelijk iets over wat er mis is met de beurs van A'dam...

Ja want IEX heeft daar nogal belang bij ?Beurzen bewegen zoals ze bewegen. Doordat o.a. Shell het goed gedaan heeft afgelopen week is de AEX zo gestegen.Er is geen wetmatigheid die zegt dat de midkap mee moet stijgen oid.Dan beleg je toch gewoon niet in de midkap ? Wat een gezever altijd. Er is altijd wel een beurs te vinden die het beter of slechter doet.