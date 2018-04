Slot: +1,85%

Prima beursweek voor de AEX. Het weekend komt deze week al na vier handelsdagen in plaats van vijf, maar dat betekent niet dat er ook minder gebeurde.

Het Q1-cijfersseizoen komt er weer aan en Arend Jan kijkt of er nog koopjes te vinden zijn op het Damrak:

KW1-cijferseizoen in aantocht en ik heb voor u alle #AEX #AMX en AScX data op rij gezet met verrassende conclusies? https://t.co/muJTSltI6r #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 april 2018

Verder stond de week in het teken van de mogelijke handelsoorlog tussen China en de VS. Trump zegt dat het geen handelsoorlog is, maar anderen weer wel. Dus maak uw eigen oordeel:

China reageert op nieuwe plannen Trump voor extra importtarieven: pic.twitter.com/s88x6zL8Bj — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 april 2018

Het Payroll Report van vandaag viel eigenlijk behoorlijk tegen, maar de dollar en de koersen reageerden meer op de reactie van China dan op het rapport zelf:

Weeklijstjes

Tijd voor de bekende weeklijstjes.

AEX deze week: +1,85%

AEX deze maand: +1.85%

AEX dit jaar: -0,97%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: -0,49%

AMX dit jaar: -0,28%

AScX dit jaar: +1,90%

Over naar de brede markt, wat hebben we ervan gebakken deze week:

Damrak

En hier het bekende vrijdagse rondje langs de Nederlandse aandelen. Eerst de AEX:

Royal Dutch Shell als stijger van de week? Wat is dit zeg...

Altice veert op van het bodempje op 6,44.

Heineken doet het prima en kreeg vandaag een koersdoelverhoging van Natixis.

Alles veert op, maar Galapagos doet echter niet mee... Wellicht door dat bericht over zorgverzekeraars die in biotech beleggen en daarvoor op de vinger getikt zijn.

ArcelorMittal stuitert hard op en neer, maar eindigt de week in de min.



Dan door met de AMX:

TomTom stijgt hard na de geruchten dat het bedrijf Deutsche Bank had ingehuurd om een verkoop te onderzoeken. Die geruchten werden vervolgens door het bedrijf zelf ontkent werden.

Stenen en specie doen het goed deze week ofwel de vastgoedfondsen worden opgekocht.

Corbion en TKH zijn de stiekeme stijgers deze week.

Aperam levert opnieuw in en staat dit jaar al 12% lager.

Besi en ASMI zakken mee met de grote techfondsen op Wall Street.

Stakingen doen de koers van Air France-KLM geen goed.



Tot slot nog de AScX:

Pharming de winnaar van de week.

ForFarmers blijft maar door stijgen...

Nedap scheert tegen een all time high aan, maar is daar nog niet doorheen.

Avantium... wat moet ik daar over zeggen? Was niks, is niks, maar wordt het ooit nog wat?

Bij Accell moet eerst even de ellende eruit, maar vandaag zien we wel een mooie stijging, maar de verliezen zijn nog lang niet goedgemaakt.

Geven we u als extra nog de uitslagen van de Eurostoxx 50 en de Dow Jones Industrial Average mee.

Zondag schrijft collega Arend Jan Kamp een vooruitblik op de volgende beursweek. Bedankt voor al uw bezoek en reacties en een fijn weekend!